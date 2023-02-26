شركة ديالى العامة لـ (الزمان):

تجهيز كهرباء الفرات بمقاييس ميكانيكية بمواصفات فنية

ديالى ــ سلام الشمري

قال مدير عام شركة ديالى العامة إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عبدالستار مخلف الجنابي لــ ( الزمان ) امس انه (تنفيذا للخطة التسويقية في شركتنا للإيفاء بالتزامات الشركة التعاقدية مع الجهات المستفيدة ، تم تجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط فرع بابل 2200 مقياس كهربائي ميكانيكي أحادي الطور سعة 10- 40 امبير تمثل كامل الكمية المتعاقد على تجهيزها والتي تصنع في معمل المقاييس الكهربائية وحسب المواصفات الفنية المعمول بها لدى وزارة الكهرباء وبامتياز من شركة لاندزآندكير السويسرية الغنية عن التعريف ) .وفي الشأن الامني ، أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى في بيان تلقته الــ ( الزمان ) ، ان (قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي ، أشرف على التحقيق بقضية سرقة مبالغ نقدية من الدور السكنية، في مناطق غرب مدينة بعقوبة، ووجه بتشكيل فريق أمني مختص برئاسة مدير قسم مكافحة إجرام ديالى، وعدد من الضباط لتنفيذ ممارسات أمنية لملاحقة جرائم السرقة، والتي اسفرت عن إلقاء القبض على عصابة مختصة بسرقة دور المواطنين مكونة من 4 مجرمين في منطقة الكاطون ) .

اجراءات قانونية

وأضاف، أن ( المجرمين اعترفوا عبر التحقيق الابتدائي والقضائي، بقيامهم بتلك السرقات وتوقيفهم وفق مادة الاتهام 446 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل ) .فيما قال القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي في تصريح تلقته الــ (الزمان) ، ان ( بؤرا خطرة ومميتة ما زالت موجودة في اطراف بحيرة حمرين عند الحدود الشمالية الشرقية لناحيتي جلولاء وقره تبه وما زالت غير مؤمنة بسبب وجود مفارز لداعش تتربص الصيادين والوافدين إلى تلك المناطق ) .واضاف التميمي انه (رغم حظر الصيد في اطراف بحيرة حمرين لدواع احترازية الا ان فرق الصيادين من ديالى والمحافظات ما زالت تتوافد للصيد، الا ان القوات الأمنية والحشد الشعبي منعوهم خشية الوقوع بكمائن داعش ) .وأشار التميمي إلى أن ( جميع معاقل ومنطلقات داعش في اطراف بحيرة حمرين دمرت او تحت السيطرة إلا ان مفارز داعش ما زالت تتحرك وتتنقل عبر الثغرات والطرق النيسمية البعيدة عن القوات الأمنية).واكد القيادي إلى ( محيط بحيرة حمرين وامتداداتها الشاسعة لا يمكن تأمينها بالعمليات البرية دون الاستعانة بالطيران الحربي او الطائرات المسيرة ) ، لافتا الى ان (جميع اوكار وبؤر داعش التي دمرت في اطراف بحيرة حمرين تم بتنسيق استخباري مع الطيران العراقي لعدم وجود مواقع او اوكار ثابتة لمفارز التنظيم ) . وكشف مصدر امني ، عن الاطاحة بشبكة لابتزاز المدنيين في ديالى.

وقال المصدر لــ ( الزمان ) ،ان ( قوة خاصة قادمة من بغداد نفذت سلسلة عمليات نوعية في ناحية ابي صيدا واطرافها، اسفرت عن تفكيك شبكة لابتزاز المدنيين واعتقال اثنين من افرادها ) .واضاف ،ان ( الشبكة كانت تنشط في 3 مناطق زراعية وهي الاخطر على مستوى ديالى ) ،لافتا الى ( جهد استخباري مميز قاد للتعرف على هوية افرادها قبل الشروع بنصب كمائن للإطاحة بهم).

فيما قال قائممقام بعقوبة ومدير ناحية ابي صيدا وكالة، عبدالله احمد الحيالي لــ ( الزمان ) ، إن (العشرات من اهالي ناحية ابي صيدا نظموا وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بفتح محطة وقود حكومية اغلقت بسبب التهديدات الامنية قبل 3 سنوات واعادة فتح دار القضاء – مكتب قاضي التحقيق في الناحية ) .

وأضاف، أن ( محطة الوقود الحكومية أغلقت بسبب المخاوف والتهديدات واعدنا افتتاحها إلا أن موظفي المحطة رفضوا الاستمرار بالدوام والعمل بسبب رسائل التهديد، مشيراً إلى أن الوقفة الاحتجاجية تضمنت عدة مطالب منها تعيين مديرا للناحية بدل الوكالة و ملفات خدمية وامنية واجتماعية متعددة ) .واخير قال رئيس هيئة المواكب علي احمد طاهر لــ ( الزمان ) ،ان (اكثر من 60 موكبا تم نصبه على طول الطريق البري بين بعقوبة وبغداد لخدمة زوار الامام الكاظم عليه السلام ) ، لافتا الى ان (المواكب تضم كل اطياف ديالى دون استثناء في صورة تعبر عن الايمان بقضية اهل البيت عليهم السلام ، اضافة الى تدفق الاف الزوار من كركوك والطوز والاقليم ، فيما تم استنفار الاجهزة الامنية مع وجود مفارز راجلة ومتحركة) .