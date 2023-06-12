الكهرباء: إعداد دراسة لتنظيم الشبكة والتحوّل للجباية الإلكترونية

تجهيز المولدات الأهلية غير المُسجّلة بحصة الوقود لدعم التسعيرة

بغداد – ندى شوكت

اطلقت وزارة النفط اكثر من ثلاثة الاف حصة وقودية للمولدات الأهلية غير المسجلة، حسب التوجيهات الحكومية بشأن توفير التيار الكهربائي والالتزام بالتسعيرة المحددة. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (شركة توزيع المنتجات النفطية هيئة توزيع بغداد اطلقت 3750 حصة وقودية للمولدات غير المسجلة بدفعتين، بالتعاون مع الوحدات الادارية بمحافظة بغداد)، مبيناً ان (هيئة توزيع بغداد انتهت اليوم من إطلاق اكثر من الف حصة وقودية كدفعة اخيرة للوحدات الإدارية بجانبي الكرخ والرصافة)، واضاف ان (مجموع دفعات الشركة وصلت الى 3750 حصة وقودية للمشمولين، من اجل تعزيز الطاقة الكهربائية).

تقديم تأييد

لافتاً الى ان (هيئة توزيع بغداد دعت اصحاب المولدات بتقديم تأييد من وحداتهم الإدارية لغرض تجهيزهم بالحصة المقررة عبر المنافذ المخصصة لهم). وقررت شركة توزيع المنتجات النفطية، رفع حصة المولدات السكنية من الكاز. وذكر بيان امس ان (الحصة زادت لتزويد المولدات بالكاز خلال الشهر الجاري تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة بموسم الصيف)، لافتاً الى ان (الشركة زودت 5 الاف مولدة غير مسجلة سابقاً بالوقود، الى جانب مراقبة أداء أصحاب المولدات وتحذيرهم من رفع سعر الأمبير)، وتابع ان (الشركة عملت على تسجيل اصحاب المولدات غير المُسجلين سابقاً، لقطع الطريق امام صاحب المولدة الذي يتحجج بعدم وجود حصة، ليرفع سعر الامبير على المواطنين، بإشراف رئيس الوزراء محمد السوداني). وناشد عدد من المواطنين في وقت سابق، رئاسة الوزراء ومحافظة بغداد، للحد من ارتفاع اسعار السحب للمولدات الأهلية وفرض تسعيرة خاصة لاصلة لها بالقرار الحكومي. وذكر المواطنون في احاديث لهم تابعتها (الزمان) ان (الحكومة ملزمة بمعالجة هذه المشكلة فعلياً)، متسائلين (اذا كانت حملة الشهر الماضي بين اصحاب المولدات من اجل التظاهر بمعالجة الازمة ام حلها نهائياً)، منوهين الى (استمرار ارتفاع التسعيرة في بعض المناطق حيث وصلت الى 25الف للامبير الواحد). من جهتها وضعت وزارة الكهرباء، خطة لتحويل الشبكات الهوائية الى ارضية، لافتة الى اطلاق حملة كبرى لتطوير الشبكة للحد من الضياعات وتنظيم العشوائيات، بالتزامن مع الانتهاء من دراسة بشأن التحول الذكي للشبكة والجباية الالكترونية لتقديمها الى مجلس الوزراء. وذكر المتحدث بأسم الوزارة، احمد موسى، في تصريح امس ان (عملية تأهيل شبكات التوزيع وتحويلها من شبكات هوائية الى ارضية، مدرجة ضمن خطط الوزارة، لكنه يحتاج الى الموازنة ويحتاج وموافقات دوائر البلدية)، مضيفاً ان (اعمال الحفر ودفن القابلوات الكهربائية يتطلب موافقات من قبل الدوائر البلدية ودوائر الأمانة).

شبكات توزيع

واوضح موسى ان (التحول سيمنع من التجاوز على شبكات التوزيع والحد من الضياعات، الى جانب تنظيم العشوائيات، وتعظيم موارد الجباية، فضلاً عن دعمه استقرار الشبكة، والحد من الحوادث الفنية الممكن ان تحصل للشبكة)، مشيراً الى (الاستمرار بتأهيل شبكات التوزيع في المناطق، وتنظيم العشوائيات بشكل يقنن الاستهلاك ويحول المشتركين غير النظاميين إلى مستهلكين، و نصب المحطات الثابتة والمتنقلة داخل مراكز المدن وحتى الأطراف، لمعالجة الاختناقات، إضافة إلى العمل على تغيير سعات المحولات إلى سعات أكبر لمعالجة انخفاض الفولتيات)، واكد ان (الوزارة لديها دراسات مستفيضة للتحول الذكي للشبكة والجباية الالكترونية ستنتهي منها لتقديمها الى مجلس الوزراء من اجل مناقشتها وامكانية تنفيذها). وازالت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، اكثر من 2500 تجاوزاً على الشبكة الوطنية خلال شهر ايار الماضي. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) ان (اللجان الفنية المكلفة برفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة تواصل تنفيذ حملاتها اليومية لرفع التجاوزات عنها في قواطع التوزيع ومراكز الصيانة كافة)، مبيناً ان (الحملة اسفرت عن رفع اكثر من الف تجاوز منزلي و الف و300 تجاوز تجاري و ستة تجاوزات صناعي وزراعي و 105 بنظام المتجاوزين).