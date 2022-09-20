تجمّع ذوي الإعاقة في ضيافة

نقابة الفنانين

بغداد – الزمان

استقبل نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي تجمع الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق برأسة موفق الخفاجي، مثنيا على ارادتهم وعزيمتهم في مواصلة بحثهم عن الحقوق ومؤكدا ان النقابة ستعمل بحرص ومثابرة لتفعيل نشاطهم المنتظر للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة.واوعز جودي للمختصين في إصدار الهويات من أعضاء المجلس المركزي والشعب الفنية والموظفين استقبال طلبات اعضاء التجمع من خريجي معهد الفنون الجميلة والكليات وممن يتمتعون بموهبة فنية فذة لترويج معاملتهم بغية إصدار هوية العضوية لنقابة الفنانين.