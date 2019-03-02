فائق زيدان يستقبل رئيس مجلس الامة الكويتي

تجمع يعنى بالنزاهة يطالب بعزل قضاة في كربلاء

بغداد – الزمان

طالب منظمة تطلق على نفسها اسم التجمع الاسلامي العراقي لمحاربة الفاسدين ومقرها لندن رئيس مجلس القضاء الاعلى بعزل (القضاة الفاسدين) في محافظة كربلاء ، كاشفا عن تزوير سندات تمليك وشراء ذمم بعض القضاة والإستيلاء على عقارات مواطنين. وبحسب بيان تلقته (الزمان) امس فقد بعث التجمع برسالة لرئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان بارك في مستهلها له (بعض الخطوات المهمة لتفعيل هذه القوة الكبيرة التي تعد معياراً لكرامة الشعب العراقي )، في اشارة الى مجلس القضاء. ومما جاء في البيان أن (ما يمس كرامة القوة القضائية وبالتالي كرامة الشعب العراقي هو انتشار بعض القضاة الفاسدين او على اقل التقادير لا يتوخون الظلم في قضائهم وعلى سبيل المثال القاضي …. اذ وقع تحت تأثير عصابة معروفة بالفساد والاستيلاء على عقارات المواطنين بتزوير سندات التمليك وشراء ذمم بعض القضاة )، مضيفاً ان (هذا القاضي توقف عن اصدار حكم العدالة بحق مجموعة متورطة في هذه الاعمال قامت بتهديد رمز من رموز العراق وصاحب تاريخ مشرف ولايليق بكرامة القوة القضائية ان يستمر مثل هذا القاضي بهذا الموقع). بحسب البيان واورد البيان مثالا آخر تمثل باصدار احد القضاة (حكما لصالح هذه العصابة بعد ان قدمت سند ملكية مزور باسم علاوي هادي كاظم ويتجلى مستوى سحقه لكرامة القضاء من القرار الصادر برقم 2186/ب -اعتراض الغير / 2017 بتاريخ 20/ 6/ 2018 حيث اعتمد على وثيقة مالكية صادرة في عام 2004 وهي مزورة وصدورها في هذا التاريخ دلالة واضحة على انها مزورة ولتعطل عمل مديرية التسجيل العقاري في هذه الاعوام)، بحسب البيان الذي اضاف ان(هنالك فسادا كبيرا في تبني بعض قضاة محكمة بداءة كربلاء باصدار اقرار حكم لفاقدي اي وثيقة امتلاك ارض وذلك لتسلم رشى لتسهيل هذه المهمة الضالة والفاسدة سيما في القـــــــطعة المــــــرقمة 30/ 95 وسطاني حي العباس والمقسمة بقسمة رضائية)، مشيراً الى انه (لا يجوز منح قرار حكم لأي شخص الا ضمن المساحة المثبتة بالقسمة الرضائية ). وأبدى التجمع اسفه لعجز رئيس محكمة في كربلاء (عن الوقوف امام هؤلاء القضاة الفاسدين برغم الشهادات الموجودة وشهادتنا له بالنزاهة والسعي لاحقاق الحق). وخاطب التجمع في ختام البيان زيدان بالقول (املنا بكم كبير لاتخاذ خطوات سريعة لعزل هؤلاء القضاة الفاسدين في محافظة كربلاء المقدسة وتوجيه رئيس محكمة الاستئناف بضرورة الوقوف الدائم هذه المفاسد لكي لا تستمر هذه العصابة الفاسدة في طغيانها وغيها ونشر الارهاب بين المواطنين ونشكر لكم خطواتكم الجادة سلفاً).

واستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه في بغداد رئيس مجلس الامة في دولة الكويت الشقيقة الشيخ مرزوگك الغانم والوفد النيابي المرافق له.

واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن (زيدان استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد النيابي المرافق له، وبحث الجانبان اوجه التعاون بين البلدين الشقيقين)”.

واضاف البيان ان (الوفد المرافق ضم السادة اعضاء مجلس الامة كل من راكان النصف عودة الرويعي محمد الدلال والدكتور خليل عبد الله الحميدي بدر علام الكندري) كما حضر اللقاء (سفير دولة الكويت في العراق سالم الزمانان القائم باعمال سفير جمهورية العراق في دولة الكويت).

واجتمع زيدان بقضاة التحقيق المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب لمناقشة آلية العمل على قضايا المتهمين بالإرهاب الذين تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي للمجلس أن (زيدان اجتمع اليوم بقضاة التحقيق المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية).

مشيراً الى أن (رئيس المجلس بحث مع القضاة المختصين آلية العمل على قضايا المتهمين بالإرهاب الذين تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق).

وأضاف ان (الاجتماع حضره كل من رئيس الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود ورئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة وكذلك رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية).

واستقبل زيدان رئيس جهاز المخابرات الوطني.

وأوضح بيان ثان تلقته (الزمان) امس (زيدان استقبل مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني “، مشيراً إلى أن (رئيس المجلس بحث مع رئيس جهاز المخابرات ملف الإرهابيين الذين تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق).

وأشاد مركز العراق للتنمية القانونيّة بدعوة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لإشراك منظمات مجتمعية غير حكومية في مساعي المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بهدف تشكيل الشفافية الحقيقية وتعزيز دور المراقبة في محاربة منظومات الفساد.

وثمّن المركز في بيان تلقته (الزمان) امس (موقف رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في مُناقشة إشراك المنظّمات المجتمعية غير الحكومية في عمل المجلس ورفده بإسهامات تخصُّصيّة وقانونيّة ومعلوماتيّة بإعتبارها على تماسٍ مُباشرٍ مع أبناء الشعب العراقيّ وتستلم العديد من الشكاوى يومياً مُعزّزةً بالأدلة والوثائق في ملفات مختلفة)، داعياً (لتكامل الجهود وتنسيقها بما يضمن أفضل النتائج المرجوة).

ونفى الناطق الرسمي باسم القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بشأن ترتيبات سياسية لإعـــــادة أشخاص مطلوبين للقضاء واكد ان (أي شخص مطلوب للقضاء داخل أو خارج العراق بامكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن أي ترتيبات سياسية).

واكد بيرقدار (عدم وجود أي حكم اومذكرة قبض بحق أي شخص لدوافع سياسية لان الأحكام ومذكرات القبض تصدر بموجب القانون فقط عن الجرائم الجنائية وعلى ضوء ما متوفر من ادلة في كل دعوى).