شهق الناس

تجريف الكرامة في بلاد العدس – ياس خضير البياتي

وهل بقي كرامة للعراقي حتى نتحدث عن الأوطان؟

هكذا قالها عراقي، وهو يحاول لنهار كامل تحت المطر أن يصحح خطأ بسيطا في معاملة راتبه المتواضع في دائرة التقاعد، ويضيف صارخا امام الناس (ان ضاعت الكرامة فلا داعي للحياة). ولوعملنا استفتاء على كلمة (الكرامة) بين العراقيين، لرأينا العجب ليس في رجب، بل العجب يسري على كل الشهور والسنوات، والارجح ان هناك استراتيجيات سعت الى تجريف كرامة العراقي، وتسطيح حياته، وتجذير الامية السياسية، وتفكيك النسيج الاجتماعي، بطريقة مذلة وممنهجة!

وإذا صحّ ان الاناء يرشح او ينضح بما فيه فإن رائحة ما رشح خلال هذه الفترة تزكم الانوف، لأن ما تعرض له العراقي نفسيا من قوات الاحتلال والنخب السياسية العراقية الجديدة أصبح على اجندات المواطن العراقي جحيما يوميا تفوق صبره وطاقته كبشر، وما كان همسا خجولا أصبح أكثر صخبا من خوار الثيران، لأنه مهما يبلغ الفقر بالعراقي، ومهما يثقل عليه البؤس، ومهما يسيء اليه الضيق، فإن في فطرته شيئاً من كرامة تحمله على أن يجد حين يأكل مما كسب يديه لذة لا يجدها حين يأكل مما يساق إليه دون أن يكسبه أو يحتال فيه.

وطالما ارتبط مفهوم الكرامة في ثقافتنا بمعاني الشرف وما يتّصل به من قيم، كالرجولة والقوة والبطولة والكبرياء. وهذا ما نلمسه في الموروث الشعري التقليدي، فعنترة بن شداد لا يزال أيقونة عربية. من أقواله في هذا السياق: (لا تسقني ماء الحياة بذلّة، بل فاسقني بالعزّ كأس الحنظل/ ماء الحياة بذلّة كجهنّم، وجهنّم بالعزّ أطيب منزل.)، وكما يتحقق العزّ عند عنترة بالأعمال الفروسية، وبالمحاربة من أجل الحبيبة، فإن العزّ والكرامة والشرف في أوطاننا لطالما أسست على ثقافة الخبز. أن تأكل الخبز وتشكر الله على نعمته، وتنسى الحرية والتنمية وحقوق الانسان والعدالة والقانون، فهي آخر الاهتمامات والمطالب.

منذ سنوات، والتدهور يشمل كل شيء في العراق، الخطاب الاعلامي الجاهلي الذي يصنع (الكرامات) البائسة، ويخدع الجمهور بقصص الأوهام الدينية، ويؤسس لهم كرامة جديدة بمقياس (رختر) لزلازل الكرامة الافتراضية، والاستغراق في أحلام اليقظة الموهومة، كلها تدهورت ولم تبق اية خطوط حمر، ويكفي ان نتذكر المصائر الكوميدية السوداء التي انتهى اليها المواطن العراقي الباحث عن الكرامة الجميلة في المستنقعات والمجاري والمياه الاسنة للشرب، وأوحال مياه الامطار، ومقاهي العاطلين عن العمل، وشوارع العراق المرصوصة بتراب المزابل ،بحيث اصبح العراقي اليوم الذي رضع من حليب الكرامة السام عدميا ،بلا ذاكرة كأنه الموت الرحيم بين الانتحار والوفاة بكرامة !

كيف يراد اليوم من تربوي عراقي أن يرسخ (الكرامة) في طلبته، ويجعلهم طاقة إيجابية، وكرامته تنتهك يوميا ضربا وقتلا امام طلبته من طرف احزاب وعشائر واقوام مستوردة، وهو يعيش على مورد مالي لا يكفيه لأسبوع واحد. واي كرامة عراقية تلك التي تجعل من قوات خاصة عراقية ان تضرب شرطيا عراقيا للمرور، وتدمي رأسه ووجهه امام الناس، وهو حامي القانون.وأي كرامة نتحدث عنها، ومستشفياتنا يخجل المرء لرؤيتها، والعيش فيها لساعات قبل ان تستعجل بلفظ أنفاس المريض، اما مدارسنا فأنها تعوم فوق بحار من المستنقعات، وأطفال يبحثون عن الدفء العلمي، وملاعب لطفولتهم، بينما خزائن العراق تنهب بالمكشوف! أليس معيبا، أن نتحدث اليوم عن كرامة العراقي، وجوازه وصمة عار في منافذ المطارات والموانئ البرية والبحرية، وكرامته ووجوده أصبحت مجهولة النسب لدى أمم كنا زمانا لا نتذكرها حتى في الاحلام! أي كرامة نتحدث فيها وشعبنا يرزح تحت الفقر والجوع والعوز والبطالة، وملايين المشردين من مدنهم تعيش في خيم انتهاك الكرامة الإنسانية، ومثقفونا رواد الجمال يموتون قهرا بصمت العوز والفقر، وعلماء البلد يتفننون باضطهادهم وقتلهم وتشريدهم، والآخرون تمزقهم غربة الأوطان اجبارا. فأي وطن هذا الذي يدعو الى الكرامة، وهو مستباح من جيوش الاحتلال والجيران، وشوارعه وحاراته تمتلئ بالغرباء من كل لون وعرق … أي وطن هذا الذي جرف عراق الحضارة ومدنه، وحياة العراقي وكرامته، وسلمها للأسياد الغرباء على طبق من الذل المهين!

أي عدس هذا وزنه نصف كيلو يستطيع رفع منسوب الكرامة العراقية، ويصنع لنا مكرمة الكرامة تحت شعار ساخر لأصحاب الهشتاغ من المغردين الشباب (عدس الحكومة يجمعنا)، اليس معيبا لبلد يصدر 4.3 ملايين برميل نفط يوميا، وموازنته 108مليارات دولار لعام 2019 يكافئ شعبه بحفنة عدس اصفر لكي يمتهن كرامة المواطن العراقي، وينهي آخر ما تبقى من الكرامة الوطنية، أو أليس مناسبا اليوم ان نطلق على حكومتنا الوطنية حكومة العدس! والمثل العراقي يقول: اليدري يدري واللي ما يدري كضبة عدس.

أي غبي هذا الذي يقول لنا بعد هذا الاعصار الجاهلي التدميري: نحن نعيش في وطن الكرامة!