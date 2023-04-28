تجرية‭ ‬سريرية‭ ‬تؤكد‭ ‬فاعلية‭ ‬دواء‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن

%40‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬البدانة

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نشرت‭ ‬شركة‭ ‬الأدوية‭ ‬الأميركية‭ “‬إلاي‭ ‬ليلي‭” ‬الخميس‭ ‬نتائج‭ ‬تجربة‭ ‬سريرية‭ ‬جديدة‭ ‬تؤكّد‭ ‬أن‭ ‬دواءها‭ ‬تيرزيباتيد‭ ‬الحائز‭ ‬موافقة‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬لاستخدامه‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬فقط،‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬تمّهد‭ ‬الطريق‭ ‬لحصول‭ ‬هذا‭ ‬الدواء‭ ‬على‭ ‬موافقة إدارة‭ ‬الأغذية‭ ‬والعقاقير‭ ‬لاستخدامه‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬البدانة‭.‬

وأجريت‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬900‭ ‬شخص‭ ‬يعانون‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬بدانة‭ ‬أو‭ ‬مصابين‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭. ‬ويُعطى‭ ‬الدواء‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬حقنة‭. ‬وخسر‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تلقوا‭ ‬أعلى‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬الدواء‭ ‬معدّل‭ ‬15‭,‬6‭ ‬كيلوغراماً‭ ‬مدى‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭ ‬تقريباً‭ (‬72‭ ‬أسبوعاً‭). ‬أما‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬التي‭ ‬سُجلت‭ ‬فتمثل‭ ‬عموماً‭ ‬بمشاكل‭ ‬معوية‭ (‬غثيان،‭ ‬إسهال‭…). ‬وبفضل‭ ‬هذه‭ ‬النتائج،‭ ‬تتوقع‭ “‬إلاي‭ ‬ليلي‭” ‬الانتهاء‭ “‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭” ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬رفع‭ ‬الطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬يُجيز‭ ‬استخدام‭ ‬الدواء‭ ‬‮ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬بدانة‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭”‬،‭ ‬و‭”‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬‮ ‬إجراء‭ ‬تنظيمياً‭ ‬قرابة‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2023‭”. ‬وأجريت‭ ‬تجربة‭ ‬سريرية‭ ‬أولى‭ ‬نُشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المجلات‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2021‭ ‬وشملت‭ ‬أشخاصاً‭ ‬يعانون‭ ‬بدانة‭ ‬او‭ ‬وزناً‭ ‬زائداً‭ ‬لكن‭ ‬غير‭ ‬مصابين‭ ‬بالسكري،‭ ‬وأظهرت‭ ‬أنّ‭ ‬هؤلاء‭ ‬خسروا‭ ‬وزناً‭ ‬أكبر‭ (‬نحو‭ ‬21‭%‬‭ ‬من‭ ‬وزنهم‭) ‬مما‭ ‬فقده‭ ‬المرضى‭ ‬الذي‭ ‬خضعوا‭ ‬للتجربة‭ ‬السريرية‭ ‬الثانية‭.‬

ويعمل‭ ‬دواء‭ ‬تيرزيباتيد‭ ‬على‭ ‬هرمون‭ ‬معوي‭ (‬GLP-1‭) ‬ينشط‭ ‬المستقبلات‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الشهية‭.‬

وطُرح‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ “‬مونجارو‭” ‬للأشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني،‭ ‬منذ‭ ‬حصوله‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬إدارة‭ ‬الأغذية‭ ‬والعقاقير‭ ‬الأميركية‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬بعض‭ ‬الأطباء‭ ‬الأميركيين‭ ‬يصفون‭ ‬هذا‭ ‬الدواء‭ ‬‮ ‬للأشخاص‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬إنقاص‭ ‬وزنهم‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬إصابتهم‭ ‬بالسكري‭.‬

ويعاني‭ ‬نحو‭ ‬40‭%‬‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬البالغين‭ ‬الأميركيين‭ ‬من‭ ‬البدانة‭.‬