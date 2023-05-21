تجربة خزعل مهدي في ملتقى الثقافة الموسيقية

فنان شامل يجمع بين التلحين والعزف والكتابة والرياضة

بغداد – ياسين ياس

ضمن نشاطه الثقافي للموسم الجديد اقام ملتقى الثقافة الموسيقية في الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق جلسة استذكر فيها الفنان خزعل مهدي بتضيّف ابنته زينب لتتحدث عن الرحلة الإبداعية لوالدها الراحل ، اقيمت على قاعة الجواهري و ادارها الفنان ستار الناصر، والذي قال (اليوم هناك فعالية مميزة، وهو حفل استذكار الفنان الراحل خزعل مهدي، فنان شمولي، ملحن وعازف وكاتب ورياضي، قدم الكثير).

بعدها تحدثت ابنته زينب قائلة (بصراحة انا صححت الكثير من الأخطاء التي كانت تنسب إلى والدي) واضافت (والدي صاحب منجز كبير، مخرج ورياضي وكاتب وملحن،ولد في بغداد عام 1927 منطقة الفضل،وبسبب ظروف الصعبة، لم يكمل دراسته وأن كانت انطلاقته

من خلال النشاطات المدرسية،ثم برنامج القوات المسلحة من خلال الاغاني الوطنية، دخل إلى الإذاعة سنة 1947 يملك حس فني مهم، لحن لنجوم كبار منها اغنية احبه واطيعه لداود العاني ، وكان يصطحبني إلى حفلات عفيفة اسكندر،وهي تغني من ألحانه، جوز منهم، ومليت،والف روح).وقدم المطرب الشاب علي حافظ اغنية ( جوز منهم) للراحلة عفيفة إسكندر.

وقال الناصر(تجربته في السينما من خلال ألحانه ، في فيلم ،فتنه وحسن، والجابي ، وأفلام أخرى..وفي الرياضة، قدم العديد من الاغاني، اشهرها، العب ياحبيبي،سنة 1966، وأغنية أخرى ، هلا بيك هلا لسعدون جابر، وكانت اخر اغنيه له،شوفو البصرة شلون تلعب ،لحسين نعمة،غادر الحياة وهو يكتب ويلحن).

العب ياحبيبي

بعدها،غنى ستار الناصر، اغنية،العب ياحبيبي تمرن، حمد يحمود ،تجونه لو نجيكم… ليعود قائلا(رحلته مع الطفولة، كانت من خلال اغنيته، شميسة، وبغدادية، وقوس قزح، واللقلق علا وطار، واوبريت دور ياعصفور) وهنا غنى الناصر اغنية (يشمسة)، ليواصل حديثه قائلا عن مسيرته مع المسرح (قدم الكثير من خلال اللحن والاغنية، منها النخلة والجيران،نديمكم هذا المساء واعمال أخرى). وقدم المطرب الشاب علي حافظ، اغنية للأطفال (نريد مستقبل).

وتضمنت الجلسة شهادات ومداخلات، منا مداخلة الناقد سعد عزيز عبد الصاحب قائلا (فنان قدم الكثير للمسرح من خلال الموسيقى والغناء، وكذلك الدراما العراقية، لحن للوالد جمل موسيقية، النخلة والجيران، ونديمكم هذا المساء).

وقال المخرج جمال محمد، (الراحل خزعل مهدي سميته مكعب العبقرية،ك ونه فنان شامل، كنت ازوره دوما في المنزل، كونه صاحب منجز، يكتب الاغنية على النظام المطلوب،كون الأغنية البغدادية عبارة عن قصة).

وفي مداخلة للشاعر منذر عبد الحر قال (خزعل مهدي ظلمه الإعلام، وهو ظاهرة مهمة في الغناء العراقية ،قدم أغنيات فيها تأمل وفكر،تأثر بالأغاني والمقامات العراقية).

وقال الاديب حسين الجاف (خزعل مهدي فنان كبير وشامل، كان انيق جدا، لديه اغنية بدوية، في فيلم ،فتنه وحسن، قدم الكثير للفن العراقي)، وفي شهادته قال الفنان صباح المندلاوي (خزعل مهدي فنان مبدع غادرنا بصمت بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء،فنان موهوب متعدد المواهب

لم ينصفه الزمان،فنان كبير لم يكتفي بصوت واحد من الفنون،اخرج العديد من البرامج التلفزيونية قدم الكثير للمسرح العراقي والدراما العراقية ،اكتشف الكثير من المواهب منهم حسن الشكرجي، ومحسن فرحان، فواد سالم، فاضل عواد، زرناه عام 2011 في منزله في الراشدية،اناوعدد من زملائي في المجلس المركزي لنقابة الفنانين،غمرته فرحة

كبيرة، الا يستحق أن نجعل منزله متحفا لمقتنياته وهو الذي قدم لنا الكثير من الأغاني).

وفي ختام الجلسة، شكرت زينب خزعل مهدي (اتحاد الأدباء وكل من عمل على قيام هذه الجلسة،بقاعة الجواهري ، والدي كان اليوم حاضر معنا).