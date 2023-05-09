التعليم يؤسّس مجلساً للكفاءات ويطلق تعديل ترشيح المقبولين في حزيران

تجدّد إحتجاجات تعديل الرواتب والأكاديميون يرفضون المساس بالمخصّصات

بغداد – قصي منذر

ارجأت تنسيقية تظاهرات الموظفين ، الاعتصام المفتوح بعد احتجاجات غاضبة في ساحة التحرير ببغداد ، للمطالبة بتقليل الفوارق بين الوزارات عبر اصلاح نظام الرواتب ورفع المتدنية منها لتتناسب مع الظروف المعاشية لعوائلهم. وقال شهود عيان ان (المئات من موظفي الوزارات ، تظاهروا للمطالبة بتعديل سلم الرواتب الخاص بالموظفين لتقليل الفوارق الطبقية بين الوزارات ومساواتها، عبر اعداد سلم رواتب منصف)، واشاروا الى ان (الموظفين هددوا بالاعتصام في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة). وكانت تنسيقية التظاهرات قد اعلنت في وقت سابق ، تأجيل الاعتصام بعد استجابة الجهات المعنية لمطالبهم . واطلعت (الزمان) على بيان جاء فيه انه (مع الاعلان عن موعد الثورة وامام هذه الارادة والتصميم على نيل الحقوق والمطالب، بدأت الجهات الحكومية التي تملك سلطة القرار تستجيب لمطالب الثورة وابدت الموافقة غير المشروطة وقدمت الوعود لإقرار سلم الرواتب في مدة أقصاها نهاية شهر حزيران المقبل)، واضاف انه (امام هذا الموقف الحكومي الايجابي ولتفويت الفرصة على الجهات التي تحاول ركوب الموجة ومنع المتصيدين بالماء العكر ودعاة العنف من استغلال حقوق المظلومين لتحقيق اهداف مشبوهة، يتم تأجيل موعد الاعتصام المفتوح الذي كان من المقرر انطلاقه امس ، حتى يتبين صدق ما وعدت به الحكومة والى ذلك اليوم سنكون بأتم الجهوزية والاستعداد). كما شهدت المحافظات ،تظاهرات مماثلة للمطالبة باصلاح نظام الرواتب بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي وتضخم الاسعار. واكدوا ان (رواتبهم قليلة جدا ولا تتناسب مع احتياجات اسرهم اليومية). ورفضت نقابة الاكاديميين العراقيين ،ما وصفته بمحاولات المساس باستحقاقات الاكاديميين الواردة في قانون الخدمة الجامعية .

وجددت في بيان تلقته (الزمان) امس (تمسكها الكامل بمعيار التنافسية العلمية المتأتية من دعم الألقاب العلمية واثرها البالغ على البحث العلمي ونتاجاته التي ترفد مسيرة النهوض والإصلاح وترسيخ بيئة حاضنة للكفاءات والعلماء في بلدنا)، داعيا الاكاديميين الى (التعبير المسؤول عن موقفهم الرافض لتلك المحاولات وفقا للأطر القانونية والدستورية ،كما ندعو الفعاليات الوطنية والاجتماعية الى مساندة هذه المطالب المشروعة في مواجهة حملات التجهيل المراد تقنينها)، واشار الى ان (النقابة تضع مطلبها امام انظار الحكومة مع ثقتنا المطلقة بإنصاف حقوق الاسرة الاكاديمية التي منها يبدأ الإصلاح ويقع عليها واجب اعداد جيل قادر على البناء ). فيما اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، تأسيس مجلس الكفاءات العراقية.وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس إن (المجلس سيضم النخب الأكاديمية والمهنية والطبية المقيمة في بريطانيا بهدف إيجاد بيئة للتعاون والشراكة في مجالات البحث العلمي). كما حددت الوزارة ،20 حزيران المقبل موعدا لاطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بقناتي تعديل الترشيح وقبول خريجي الدراسة الاعدادية للسنة الدراسية السابقة. واكد البيان انه (سيجري تفعيل استمارة تعديل ترشيح الطلبة المقبولين في السنة الدراسية الحالية على القنوات ،القبول المركزي وذوي الشهداء والنخبة ،شريطة عدم التحاقهم بإحدى الدراسات التعليم الحكومي الخاص الصباحي والمسائي والأهلي او الكليات التابعة للوقفين)، مشيرا الى (تفعيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بقبول الطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية للسنة الدراسية السابقة على قناتي القبول المركزي وذوي الشهداء،شريطة عدم التحاقهم بإحدى الدراسات أو الكليات التابعة للوقفين)، وتابع ان (الجامعات ستتولى اعتماد البوابة الإلكترونية لغرض تزويد الطلبة بأرقامهم السرية في حال فقدانهم لها ،في ما سيتاح للجامعة تزويد أي طالب برقمه السري بغض النظر عن محافظة سكن الطالب،حيث سيستمر فتح الاستمارة الإلكترونية بعد إطلاقها إلى العاشر من تموز المقبل).