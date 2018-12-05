تجدد تظاهرات البصريين للم طالبة بالخدمات و فرص العمل

تجدد تظاهرات البصريين للمطالبة بالخدمات و فرص العمل

البصرة – الزمان

جدد محتجو محافظة البصرة تظاهراتهم للمطالبة بالخدمات وتوفيرفرص عمل للعاطلين . وقال شهود عيان امس إن (التظاهرات عادت إلى مدينة البصرة من جديد احتجاجا على تردي الخدمات والإهمال والبطالة واستشراء الفساد في المحافظة)، مشيرين الى ان (محتجي البصرة ظهروا في سترات صفر مشابهة لما ظهر به متظاهرو باريس للفت انتباه المسؤولين العراقيين)، واوضحوا أن (المحتجين تجمعوا في مناطق المعقل والزبير وأم قصر والبرجسية وشط العرب حيث اعتصموا قرب مقرات شركات نفطية ومكاتب حكومية عدة مرتدين سترات صفر).وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات بين المحتجين والشرطة كما سمع دوي إطلاق نار خلال التظاهرات. وكان وزير المالية فؤاد حسين قد اكد الاتفاق مع حكومة البصرة المحلية لايجاد اليات لمعالجة المشكلات التي تعاني منها المحافظة وتوفير فرص عمل للعاطلين . وكشف المحافظ اسعد العيداني عن أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية اطلع على العديد من المشاكل التي تعاني منها المحافظة كما أوعز بحل الكثير منها وفي مقدمتها البطالة والاستثمار وتفعيل القطاع الخاص لبناء الدولة والتنمية، لكن مكتب مفوضية لحقوق الإنسان في المحافظة كشف عن الوعود التي اطلقتها الحكومة خلال المدة الماضية لم تشهد تقدماً يدعو الى الاطمئنان. فيما اقدم متظاهرون غاضبون على قطع تقاطع بهو بلدية الناصرية احتجاجا على نتائج تعيينات تربية ذي قار. وقال شهود عيان ان (عددا من المواطنين تظاهروا في تقاطع بهو بلدية الناصرية احتجاجاً على نتائج تعيينات تربية ذي قار)، واضافوا ان (المتظاهرين قاموا بقطع التقاطع واكدوا وجود حالات فساد كبيرة من خلال تعيين أبناء المسؤولين وأقربائهم وتعرض أصحاب المعدلات العالية إلى ظلم كبير ولم ينالوا استحقاقهم) بحسب قولهم. تفاصيل ص2