تجدد المعارك في السودان وقوات حميدتي تهاجم سفارتي الجزائر وباكستان

الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬

استيقظ‭ ‬سكان‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬تجدد‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬والمعارك‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬هدنة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬امتدت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬فيما‭ ‬شهدت‭ ‬ولاية‭ ‬جنوب‭ ‬كردفان‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬كثيفة‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭. ‬وهاجمت‭ ‬قوات‭ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ ‬لحميدتي‭ ‬سفارتي‭ ‬الجزائر‭ ‬وباكستان‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬الاعتداءات‭ ‬المتكررة‭ ‬على‭ ‬المقار‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأجنبية‭.‬وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الاربعاء‭ ‬بأنه‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬الهدنة،‭ ‬شهدت‭ ‬منطقة‭ ‬شمال‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭) ‬‮«‬قصفا‭ ‬مدفعيا‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬حلقت‭ ‬فوقها‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭. ‬وفي‭ ‬جنوب‭ ‬أم‭ ‬درمان،‭ ‬أفاد‭ ‬آخرون‭ ‬بوقوع‭ ‬اشتباكات‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الأسلحة‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬المهندسين‭. ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬جنوب‭ ‬كردفان‭ ‬بمدينة‭ ‬الدلنج،‭ ‬أكد‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬الثالثة‭ ‬صباحا‭ ‬نسمع‭ ‬أصوات‭ ‬انفجارات‭ ‬وإطلاق‭ ‬نار‭ ‬كثيف‭ ‬وقذائف‭ ‬تسقط‭ ‬داخل‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬شنّ‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬تجمعات‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ ‬وكبدهم‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬في‭ ‬الارواح‭ ‬والمعدات‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬هاجمت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬رئاسة‭ ‬قوات‭ ‬شرطة‭ ‬الاحتياطي‭ ‬المركزي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الكلاكلة‭ ‬جنوب‭ ‬الخرطوم،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭.‬

شب‭ ‬حريق‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬هدنة‭ ‬مدتها‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬انتهت‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬صباحًا‭ (‬04،00‭ ‬ت‭ ‬غ‭).‬‮ ‬‭ ‬وأشار‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬‮«‬قصفت‭ ‬المبنى‮»‬،‭ ‬في‭ ‬خرق‭ ‬للهدنة‭.‬‮ ‬‭ ‬ورد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مسيّرة‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬قصفت‭ ‬المبنى‭ ‬حيث‭ ‬تجمّع‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‮»‬،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬‮«‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حريق‭ ‬ودمار‭ ‬جزئي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاستخبارات‮»‬‭.‬‮ ‬

أوقعت‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬الجنرال‭ ‬عبد‭ ‬الفتّاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬الجنرال‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬قتيل،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقديرات‭ ‬يرى‭ ‬خبراء‭ ‬أنّها‭ ‬أقلّ‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الواقع‭.‬‮ ‬

والأربعاء‭ ‬دانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السودانية‭ ‬في‭ ‬بيانين‭ ‬اعتداء‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬مليشيا‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬المتمردة‮»‬‭ ‬على‭ ‬سفارتي‭ ‬باكستان‭ ‬والجزائر‭.‬

ودعت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬البيانين‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لإدانتها‭ (‬الدعم‭ ‬السريع‭) ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬واعتبارها‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭.‬‮ ‬