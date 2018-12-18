الحكيم يدعو إلى إبعاد منصب المحافظ عن الصفقات التجارية

تجدد الإحتجاجات في البصرة وتحذيرات من ثورة غاضبة

البصرة – الزمان

تجددت التظاهرات في محافظة البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل وتنفيذ الوعود الحكومية ازاء تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في المحافظة ، فيما حذر ناشطون من ثورة غاضبة في حال تسويف مطالب المحتجين.وقال الناشط المدني احمد المياحي في تصريح امس ان (الخدمات والبطالة والتلوث والعشوائيات في البصرة تسير من سيء الى اسوء بوجود المحافظ اسعد العيداني) على حد تعبيره، مشيرا الى ان (العيداني وقف الى جانب المفسدين وحمل السلاح على شاب اعزل يريد فرصة عمل) على حد قوله. وأضاف ان (البصرة تسير الى حالة لا يمكن السيطرة عليها والأهالي كانوا يطالبون بالخدمات والعمل والعيش الكريم لكن وقوف العيداني مع متهمين بالفساد تحولت المطالبات الان الى اقالته)، مبينا ان (البصرة ستحترق ان لم يتدخل العقلاء والحكومة الاتحادية واتوقع ان الأسبوع المقبل ستشهد المحافظة ثورة كبيرة ستؤدي الى اغلاق جميع الشركات النفطية). وكان مكتب حقوق الإنسان في المحافظة قد حذر من خطورة تأخر تنفيذ مطالب ألاهالي التي ستؤدي الى تزايد الاحتجاجات الغاضبة. وقال مدير المكتب مهدي التميمي في تصريح امس ان (على الحكومة المحلية مراجعة المطالب المشروعة لأهالي البصرة بشكل سريع وجاد كون المتظاهرين لم يشهدوا منذ تموز الماضي المشاريع الكبيرة التي لها من الأثر الكبير على تغيير واقعهم)، مشيرا الى ان (المفوضية توصي وتشدد على نبذ الخلافات بين أطراف الحكومة المحلية والاتفاق على أن تكون الجهود كافة لبناء البصرة وليس للخلافات كون المحافظة تعيش أزمة إنسانية كبيرة من نقص الخدمات وتلوث مياهها ومن ناحية البطالة المتزايدة).

صفقات تجاوية

الى ذلك دعا رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم إلى إبعاد منصب محافظ البصرة عن ما اسماها بالصفقات التجارية والاتفاقيات المصلحية ، مؤكداً على ضرورة بدء الإصلاح من البصرة. وقال الحكيم في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه (حان عهد الاصلاح والذي يجب أن يبدأ من البصرة الفيحاء قبلة العراق الاقتصادية ونخوته الجنوبية)، مبينا ان (اختيار المحافظ لا ينبغي أن تحكمه الصفقات ولا الاتفاقيات المصلحية ولا الكواليس السياسية ولا الأجندات الخارجية و يجب أن يكون هذا القرار بصريا يشترك في اتخاذه قوى الحراك الشعبي والعشائر المؤثرة والشباب الواعي والجهات المعنية بموجب الدستور والقانون).

مجددا دعوته الى (انصاف المحافظة وجعلها العاصمة الاقتصادية رسمياً وفعلياً وتمثيلها بما تستحق حكومياً).

منافسة سياسية

وشدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على ضرورة ان تتركز المنافسة السياسية على حفظ امن واستقرار المحافظة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الامن الوطني لمناقشة اوضاع البصرة ان (عبدالمهدي اكد على ان البصرة عانت كثيرا من الحروب ونقص الخدمات وتلوث المياه وغيرها من المشاكل المتراكمة مع انها الأولى بانتاج النفط)، داعيا الى (اهمية تكاتف الجهود وأخذ معاناة البصريين بعين الإعتبار من اجل تحسين واقعها الاقتصادي، والعمل على ان تتركز المنافسة السياسية على حفظ أمن واستقرار المحافظة ومصالح المواطنين والاستجابة للمطالب المشروعة).

وتشهد المحافظة تصعيداً جديداً حينما حوط المتظاهرون مبنى الحكومة المحلية في منطقة المعقل ومنعوا مركبات أعضاء المجلس من دخول أو خروج المبنى، كما طالبوا بعدم عقد جلسة استثنائية لاختيار محافظ جديد وتقاسم المناصب، لتتطور الأحداث لاحقا بوصول تعزيزات أمنية وتحشيد مقابل للتظاهرة وتفريقها وإطلاق الغاز المسيل للدموع وقطع الشوارع القريبة من مبنى الحكومة لتستمر الأحداث من الواحدة ظهراً ولغاية التاسعة مساءً بعد تسجيل حالات اختناق لمتظاهرين وعناصر امن كما واغلق المتظاهرون طريق خروج اعضاء المجلس من المحافظة وقامت الشرطة بتفريقهم بالرصاص من دون اصابات. وتعزو المصادر الفشل في هذه الجلسة الى الصراع للاستحواذ على التخصيصات المالــــــية التي صرفت للبصرة ومحاولة لجر البصرة الى مأزق سياسي وامني وخدمي .