تجدد‭ ‬احتجاجات‭ ‬الخبز‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬سودانية‭ ‬بعد‭ ‬هدوء‭ ‬لساعات‭ ‬

الخرطوم‭- ‬الزمان‭ : ‬تجددت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الخبز‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ومدن‭ ‬سودانية‭ ‬اخرى‭ ‬وخصوصا‭ ‬عقب‭ ‬خروج‭ ‬المصلين‭ ‬من‭ ‬المساجد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬هدوء‭ ‬استمر‭ ‬لبضع‭ ‬ساعات‭. ‬وقال‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬ايراد‭ ‬اسمه‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬عقب‭ ‬اداء‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬خرج‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الانصار‭ ‬‭(‬المكون‭ ‬الرئيسي‭ ‬لحزب‭ ‬الامة‭ ‬المعارض‭)‬‭ ‬وهم‭ ‬يهتفون‭ ‬‭+‬الشعب‭ ‬يريد‭ ‬اسقاط‭ ‬النظام‭+‬‭ ‬و‮»‬حرية‭ ‬حرية‭+‬‮»‬‭ ‬في‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ ‬المدينة‭ ‬التوأم‭ ‬للعاصمة‭ ‬الخرطوم‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تصدت‭ ‬لهم‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬وأطلقت‭ ‬عليهم‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬ووقعت‭ ‬حالة‭ ‬كر‭ ‬وفر‭ ‬بين‭ ‬المحتجين‭ ‬والشرطة‮»‬‭. ‬وأطلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬على‭ ‬محتجين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحتانه‭ ‬بمدينة‭ ‬ام‭ ‬درمان‭. ‬وامتدت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬عصر‭ ‬الجمعة‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬الى‭ ‬حي‭ ‬الحاج‭ ‬يوسف‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬الخرطوم‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مناطق‭ ‬بالحاج‭ ‬عصرا‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬مستمرة‭ ‬رغم‭ ‬مضي‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المتظاهرين‭ ‬‮«‬اغلقوا‭ ‬الشارع‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬واعدادهم‭ ‬الى‭ ‬ازدياد‮»‬‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬بعض‭ ‬الاحياء‭ ‬شرق‭ ‬مطار‭ ‬الخرطوم‭ ‬احتجاجات‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬العشرات‭ ‬ولكن‭ ‬الشرطة‭ ‬فرقتها‭ ‬باستخدام‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭.‬

وأحرق‭ ‬محتجون‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ربك‭ ‬عاصمة‭ ‬ولاية‭ ‬النيل‭ ‬الابيض‭ ‬‭(‬350‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬الخرطوم‭)‬‭ ‬الجمعة‭ ‬مقر‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬ومبنى‭ ‬ديوان‭ ‬الزكاة‭ ‬وفق‭ ‬شهود‭. ‬

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬أشعل‭ ‬المحتجون‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬‭(‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭)‬‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غضب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬خرج‭ ‬مئات‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬مساجد‭ ‬المدينة‭ ‬عقب‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬تم‭ ‬ايضا‭ ‬إحراق‭ ‬مبنى‭ ‬ديوان‭ ‬الزكاة‭ ‬ومخازن‭ ‬تابعة‭ ‬له‮»‬‭.‬

وديوان‭ ‬الزكاة‭ ‬هو‭ ‬المؤسسة‭ ‬الحكومية‭ ‬المختصة‭ ‬بجمع‭ ‬اموال‭ ‬الزكاة‭ ‬وتوزيعها‭.‬

وفي‭ ‬عطبره‭ ‬‭(‬شمال‭)‬‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬فيها‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الاربعاء‭ ‬تركزت‭ ‬التظاهرات‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشمالية‭ ‬الشرقية‭.‬

وقال‭ ‬احد‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬السموأل‭ ‬محمد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يسمع‭ ‬سوى‭ ‬اصوات‭ ‬اطلاق‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬والذي‭ ‬انتشرت‭ ‬رائحته‭ ‬في‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬الابيض‭ ‬عاصمة‭ ‬ولاية‭ ‬شمال‭ ‬كردفان‭ ‬‭(‬350‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭ ‬الخرطوم‭)‬‭ ‬خرجت‭ ‬تظاهرة‭ ‬من‭ ‬مسجد‭ ‬المدينة‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬وسطها‭ ‬بحسب‭ ‬شهود‭ .‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الكبير‭ ‬خرجنا‭ ‬نهتف‭ ‬‭+‬الشعب‭ ‬يريد‭ ‬اسقاط‭ ‬النظام‭+‬‭ ‬وأطلقت‭ ‬علينا‭ ‬الشرطة‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬وكنا‭ ‬حوالى‭ ‬500‭ ‬شخص‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬بشار‭ ‬جمعه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاحتجاجات‭ ‬انحرفت‭ ‬عن‭ ‬مسارها‭ ‬السلمي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬جمعه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بثته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‭(‬سونا‭)‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬لن‭ ‬تتساهل‭ ‬مع‭ ‬محاولات‭ ‬التخريب‭ ‬والحرق‮»‬‭.‬