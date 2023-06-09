تجاوز الخوف – خضير فاخر فاضل

كيف نغالب الخوف ونغلبه كيف نعيش حياتنا بلا خوف يقول العلماء ان هذه المشاعر التي تعتمل في صدورنا وتغشل تفكيرنا وتهدد كياننا إنما هي نتيجه حتميه لاستجابة نفوسنا للعوامل التي تسبب لنا هذه المشاعر فإذا تعلمنا كيف نسيطر على هذا التجاوب نجحنا في التغلب على مخاوفنا وأسباب قلقنا والتوتر الذي. يصيب حياتنا وعلى الشعور بالعداء الذي. نحس به تجاه الآخرين في بعض الأحيان ولكن مم نخاف ولماذا يسيطر علينا الشعور بالخوف نقول الإنسان يفكر ولكن هناك فرق بين تفكير وتفكير هناك من يفكر وهو بضع على عينيه نظارة سوداء لا يرى الا من خلالها سوى هذا الظلام الذي يحيط بكل شئ من حوله ولكن هناك من يفكر ولكن بأسلوب. آخر فلا يدع للأفكار المظلمه والصور الحزينه للتسلل إلى راسه وعقله وليس معنى هذا ا…