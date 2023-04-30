تجار‭ ‬غزة‭ ‬يشكون‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬حماس‭ ‬رسوماً‭ ‬إضافية‭ ‬

غزة‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عندما‭ ‬أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭ ‬ضرائب‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الصادرات‭ ‬والواردات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لجأ‭ ‬التجار‭ ‬الى‭ ‬الإضراب‭ ‬والقضاء‭ ‬ضمن‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬نادرة‭ ‬الحدوث‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬اعتبروها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬عادلة‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬رفع‭ ‬قيمة‭ ‬رسوم‭ ‬الاستيراد‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬تضم‭ ‬نحو‭ ‬24‭ ‬سلعة‭ ‬غذائية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬حليب‭ ‬الأطفال‭ ‬والمياه‭ ‬المعدنية‭ ‬وغيرها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رسوم‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬سراويل‭ ‬الجينز‭ ‬المستوردة‭.‬

فارتفعت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬قيمة‭ ‬رسوم‭ ‬استيراد‭ ‬حليب‭ ‬الأطفال‭ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬للطن‭ ‬الواحد،‭ ‬و15‭ ‬ضعفا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمياه‭ ‬المعدنية‭ ‬المستوردة،‭ ‬وطال‭ ‬القرار‭ ‬أيضا‭ ‬الزعتر‭ ‬المستورد‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬الذي‭ ‬زاد‭ ‬رسم‭ ‬استيراده‭ ‬عشرة‭ ‬اضعاف‭.‬‮ ‬‭ ‬وشكلت‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬ضغوطا‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬أصلا‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬فقر‭ ‬مرتفعة‭ ‬وتداعيات‭ ‬حصار‭ ‬تفرضه‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬ونصف‭.‬

ويقول‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬مازن‭ ‬العجلة إن‭ ‬الرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قانونية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ (‬في‭ ‬غزة‭) ‬اعتمدت‭ ‬على‭ ‬‮«‬التقدير‭ ‬الجزافي‭ ‬لتحديد‭ ‬قيمة‭ ‬هذه‭ ‬الرسوم،‭ ‬وتقوم‭ ‬بالتفاوض‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬التاجر‭ ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬عدم‭ ‬المهنية‭ ‬والابتزاز‮»‬‭.‬

ودخلت‭ ‬الإجراءات‭ ‬الضريبية‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬وأُجبر‭ ‬التجار‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬قيمة‭ ‬رسوم‭ ‬جديدة‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬بضائعهم‭ ‬التي‭ ‬حجزتها‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬مخازن‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ (‬كيرم‭ ‬شالوم‭) ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭.‬‮ ‬

في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/ ‬أكتوبر،‭ ‬توجه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬تاجرا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬القضاء،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬لتعطيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬الضريبية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬اعتبروا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬عادلة‭ ‬وتضر‭ ‬بمصالحهم‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬رد‭ ‬القضاء‭ ‬بتجميد تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الزيادات‭ ‬لحين‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬المرفوعة،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يمنع‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭.‬‮ ‬

في‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أثارت‭ ‬حكومة‭ ‬غزة‭ ‬جدلا‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬فرضها‭ ‬ضرائب‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬تصدير‭ ‬الأسماك‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬وعلى‭ ‬الفواكه‭ ‬المستوردة‭.‬

وزادت‭ ‬على‭ ‬الأثر‭ ‬أسعار‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬حليب‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬شيكل‭ ‬واحد‭ (‬0.27‭ ‬سنتا‭) ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬شواقل‭ (‬2.47‭ ‬دولارا‭) ‬للعلبة‭ ‬الواحدة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬أصحاب‭ ‬صيدليات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تحدثت‭ ‬معهم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬أحد‭ ‬الصيادلة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأسعار‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعا‭ ‬عالميا‭ ‬ولا‭ ‬تحتمل‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الرسوم‭ ‬هنا‮»‬‭.‬‮ ‬

بالنسبة‭ ‬للأسماك،‭ ‬يستورد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬نحو‭ ‬120‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬السمك‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬شهريا،‭ ‬بينما‭ ‬يسمح‭ ‬لتجار‭ ‬القطاع‭ ‬بتصدير‭ ‬60‭ ‬طنا‭ ‬شهريا‭ ‬للضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬نقابة‭ ‬الصيادين‭.‬‮ ‬

ويقول‭ ‬تاجر‭ ‬أسماك‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬ندفع‭ ‬شيكلا‭ ‬واحدا‭ ‬ضريبة‭ ‬لكل‭ ‬كيلوغرام‭ ‬سمك‭ ‬نستورده‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ (‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬مصر‭)‬،‭ ‬وبحسب‭ ‬الضريبة‭ ‬الجديدة‭ ‬سندفع‭ ‬5‭ ‬شواكل‭ ‬لكل‭ ‬كيلو‭ ‬نستورده‭ ‬من‭ ‬مصر‮»‬‭.‬

ودفع‭ ‬إضراب‭ ‬نفذه‭ ‬التجار‭ ‬استمر‭ ‬أسبوعين،‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬الضريبة‭ ‬الجديدة‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الفواكه،‭ ‬بحسب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬التجار‭.‬

ويرى‭ ‬مالك‭ ‬شركة‭ ‬استيراد‭ ‬وتصدير‭ ‬مواد‭ ‬الغذائية‭ ‬‮«‬الأصل‭ ‬قي‭ ‬القانون‭ ‬ألا‭ ‬ندفع‭ ‬أي‭ ‬رسوم‭ ‬لأننا‭ ‬ندفع‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لصالح‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

ويتابع‭ ‬وسيم‭ ‬الحلو‭ ‬‮«‬التزمنا‭ ‬بدفع‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬البضائع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لسنوات‭ ‬أما‭ ‬زيادة‭ ‬الضرائب‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬فغير‭ ‬معقولة‮»‬‭.‬‮ ‬

ويشير‭ ‬الحلو‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬التجارية،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬ارتفعت‭ ‬‮«‬بنسبة‭ ‬100‭ % ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وهذا‭ ‬يضر‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬المتهالك‭ ‬أساسا‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يقول‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬السياسات‭ ‬والتخطيط‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬أسامة‭ ‬نوفل‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الرسوم‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬بهدف‭ ‬الجباية‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬المنتج‭ ‬المحلي‭ ‬وهو‭ ‬بالفعل‭ ‬ما‭ ‬حصل‮»‬‭.‬

‭- ‬تقليص‭ ‬حجم‭ ‬الاستيراد‭ -‬

ويوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬اللجنة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬التجارية‭ ‬رياض‭ ‬السوافيري،‭ ‬أنه،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬بت‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬شكوى‭ ‬التجار،‭ ‬اشترطت‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬التجار‭ ‬التعهد‭ ‬بدفع‭ ‬قيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬الجديدة‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬جاء‭ ‬الحكم‭ ‬لصالحها‭.‬

وعمد‭ ‬التجار‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬كميات‭ ‬البضائع‭ ‬المستوردة‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭ ‬تقريبا‭ ‬خصوصا‭ ‬المياه‭ ‬المعدنية‭ ‬المستوردة‭.‬‮ ‬