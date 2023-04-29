تجارة ديالى: شهر آيار سيشهد إنخفاضاً في صرف الدولار الموازي

ديالى ـــ سلام الشمري

اكدت محافــــظة ديالى ، المباشرة بمشروع بناء اثنين من المستشفيات الحـــــــديثة ، مشيرة الى ان شركات محلية باشرت بالعمل بكلفة 30 مليار دينار .

وقال مستشار المحافظ خضر العبيدي لــ ( الزمان ) أمس، ان (حكومة ديالى وضعت خطة شاملة ومدروسة لتعزيز قدرات القطاع الصحي وفق استراتيجية بناء المستشفيات الحـــــديثة القادرة على استيعاب الحالات المرضية مع دعمها بالأجهزة المتطورة ) .

تنمية الاقاليم

واضاف العبيدي ، ان ( اثنين من المستشفيات المتطورة في مندلي وبعقوبة تم المباشرة بهما من قبل شركات محلية بعد تخصيص 30 مليار دينار من ميزانية تنمية الاقاليم) ، لافتا الى ان (احدهما خصص للأمراض السرطانية وهي بادرة مهمة للغاية في مكافحة مرض شرس بدء يصيب اعداد ليست قليلة في السنوات الاخيرة) .

واشار الى ان ( خطة تطوير القطاع الصحي تشمل مراحل متعددة متوقعا بان تدخل هذه المستشفيات الخدمة خلال 2024 من اجل خفض الزخم الحاصل على المستشفيات الحالية) .

ومن جهة اخرى قالت مدير المستشفى البيطري في ديالى ابتسام القيسي لـ ( الزمان )، إن (شاب من سكنة حي المفرق غرب بعقوبة توفي بسبب مضاعفات الاصابة بمرض الحمى النزيفية اثناء رقـــــوده في احدى مستشفيات العاصمة بغداد ) ، لافتة الى أن (تقاريره الصحية تم نقلها الينا من اجل تأكيد الحالة والتي تعد الاولى خلال 2023).

واضافت القيسي ، أن ( المتوفي يملك حظيرة لتربية الاغنام في منطقة ام العظام جنوب غرب بعقوبة ) ، مبينة انه ( تم اتخاذ كل الاجراءات الوقائية من خلال فريق مشترك من ناحية رش المبيدات واخـــذ عينات مـــن القراد المسبب للمرض ) .

واكدت القيسي ، انه (تم اتخاذ قرار بحظر نقل قطعان الماشية والاغنام من هذه المنطقة ضمن مساحة نصف قطرها 15 كم لمدة 14 يوما تطبيقا للإرشادات الوقائية ، مشيرة الى أن المستشفى يراقب الوضع عن كثب من اجل الاطمئنان لعدم وجود اي اصابات اخرى).

واكد رئيس غرفة التجارة في محافظة ديالى محمد التميمي ، ان ايار سيشهد كسر حاجز سعر 140 في السوق الموازي لبيع الدولار الامريكي ، مشيرا الى انه فقد الكثير من قيمته خلال اسابيع معدودة.

وقال التميمي لــ (الزمان) ، ان (السوق الموازي لسعر صرف الدولار فقد 15 بالمئة من قيمته خلال اسابيع معدودة خاصة مع اجراءات البنك المركزي في خفض الطلب عليه ، لافتا الى انها نجحت في كبح ارتفاعه المتكرر وخــــلق استقرار نسبي في الاسعار ) .

واضاف التميمي ، ان ( شهر ايار القادم سيشهد انخفاض اخر في سعر صرف الدولار الموازي وربما يكسر حاجز 140 الف دينار لكل 100$ اي السعر سيكون دون 140 لأول منذ اشهر ) .

اجراءات موضوعة

واشار الى ان ( عودة سعر صر الدولار في السوق الموازي الى وضعه الطبيعي المقرر من قبل البنك المركزي عند حدود 1320 لن يكون مستحيلا مع استمرار الانخفاض المتباطئ لكنه قد يحصل في غـــــــضون شهرين او اقل اذا ما استـــــــمر التعاطي مع الاجراءات الموضوعة من قبل البنك المركزي بمـــــعدلاتها الحالية).