كاتيوشا

تجارب للوحدة الوطنية – هاشم حسن التميمي

نحتاج لمبادرات خلاقة لزيادة التفاعل بين شبابنا في اطار الاندماج المجتمعي المبني على الاخوة الانسانية والرابطة الثقافية والتعايش المشترك في وطن يحكمه الدستور وينظمه القانون.

علينا وباختصاصاتنا كافة ان نبحث عن قواسم مشتركة وفعاليات تجمعنا وتعمق التعارف والتفاهم بيننا وتقليص فجوات سوء الفهم والابتعاد عن خطابات الكراهية والفرقة ومن يبحث سيجد فرصا ممتازة في اطار الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بتوافر الارادة الوطنية والشجاعة باتخاذ القرار في هذا المجال بعيــــــــدا عن حسابات الربح والخسسارة لان وحدتنا لاتقدر بثمن وهي نقطة الشروع لنهضتنا وامتـــــلاك مصادر القدرة والاقتدار.

وفي ضوء هذه الرؤية شعرت بمصداقية ما اجمعت عليه لجنة اجتمعت في وزارة التعليم العالي بحضور مستشار الوزير على اهمية التوسع في الاقسام الداخلية وتوزيع طلبة المحافظات على الجامعات في عموم العراق وعدم سجنهم في محافظاتهم فقط وحرمانهم من التواصل مع اخوتهم من المحاافظات الاخرى في اروقة الجامعة وغرف وقاعات الاقسام الداخلية وقد جربنا ذلك وادركنا اهمية هذا الاختلاط وما اسفر عنه من صداقات وعلاقات مصاهرة وتفاعل ثقافي وانساني عجزت عن تحقيقه البيانات والخطابات ووسائل والتواصل الاجتماعي وتستكمل هذه الخطوة بنظام عقلاني للخدمة العسكرية يحتوي الشباب على مدى عام كامل يدمجهم ويقرب فيما بينهم ويؤهلهم لتحمل الصعاب وصلابة العود والاعتماد على الذات والقدرة على اتخاذ القرار ويقال اكثر من ذلك في تفعيل النشاطات الفنية والرياضية المشتركة لنجد انفسنا دون ان نعلم باننا تجاوزنا التعارف العابر ورسخنا اخوة وعلاقة وهوية لاتهزها الازمات والرياح الصفر وسندرك ان المرابطة والتفاعل في مكان واحد يوحد النفوس ويمحو من الذاكرة كل الصور السيئة وبالنتيجة لا يصح الا الصحيح…. فهل هنالك من يقرأ ويقرر لا نقاذ اجيالنا من الضياع ..؟