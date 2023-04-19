تبريكات العيد ترافقها الفنانين بمستوى معيشي وإبداعي أفضل

بغداد -الزمان

تتجدد امنيات الفنانين في كل عيد ومناسبة بتغيير الوضع الاقتصادي وان يضع الجميع اليد باليد لبناء العراق وطرد المشاكل والهموم التي تعكر حياة المواطنين عموما وتعود العافية للمسارح ودور السينما وقالوا في احديث لـ( الزمان ) ان (اجمل الامنيات التي تتجدد بحلول عيد الفطر المبارك هي ان يشعر المواطن وخاصة الذي مدخوله متواضع ان بعض تجار الجملة للمواد الغذائية وكذلك تجار الالبسة المستوردة والمحلية يمدون يد العون لشريحة الفقراء كي تعم الفرحة على الجميع ) .

وقال نقيب الفنانين جبار جودي ( اقدم احر التهاني والتبريكات للاسرة الفنية في العاصمة والمحافاظات ونبارك لهم ايام حلول عيد الفطر المبارك وامنيتي دائما تتجدد في دعم الفنانين من حكومتنا وان تعمل بجد على اطلاق منحة الصحفيين والفنانين والاعلاميين وهي بذلك تمد لهم اليد البيضاء وتعين شريحة الفنانين الذين تقطعت بهم السبل ، امنيات يقينا ستتحقق بجهود الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني ، وامنيةاكبر في ان نعيش تحت شمس العراق كاسرة واحدة نعمل لنعيد بلدنا الى ماكان عليه واكثر ونتمنى ان تعمل حكومتنا على توفير الماء الصالح للشرب للكثير من المناطق التي تعاني شحة المياه ونتمنى من الباري عزوجل ان يجعل جونا متخم بالامطار لتنتعش اهوارنا وجداولنا يارب هذه امنيات تتجدد في كل مناسبة ومنها عيد الفطر المبارك ) .وقال الفنان الرائد محمد حسين عبد الرحيم ( اولا نبارك لجميع المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك ولجميع الفنانين الذين يغمروني باسائلتهم واستفساراتهم عن صحتي متمنيا لهم الصحة والسلامة الدائمة ،وامنياتي دائما تتجدد في ان يرى المسرح الشعبي النور من جديد لنتمكن من تقديم اعمالنا الكوميدية التي تسعد الجمهور كما كانت ويقينا هي مناشدة لحكومتنا ان تعمل لاعادة المسارح ودعمها من اجل جمهورنا المتعطش للمسرح نعم امنيات دائما تتجدد ونحن نعيش في ايام الخير والبركة ايام عيد الفطر المبارك ويقينا نقدم التهاني لجمهورنا الوفي والى فنانينا والى مراجعنا والى حكومتنا التي نتمنى ان تهتم بشكل جاد بالمواطن الكريم).

وشارك الفنان الرائد محمد عطا سعيد بتقديم تهاني العيد مضيفا( يقينا امنياتنا تتجدد في كل مناسبة وهي ان تهتم حكومتنا ومجلس نوابنا بشريحة الفنانين ودعمهم من خلال اطلاق منحتهم السنوية وكذلك دعم المسارح وتفعيل الاعمال المسرحية التي تضيف البهجة والسرورعلى المواطن ليعيش ايام فرح وسعادة وخير ونحن نتمنى ان تجد مطالبنا الرضى من قبل الحكومة التي بدات الان تعمل لتفعيل الخدمات الاساسية للمواطنين ومبارك لكم الجهود والتهنئة الخاصة لجمهورنا الكبير ولمراجعنا ولكافة الشرفاء العراقيين ).

ورود وكلمات

وقالت نائبة رئيس نقيب الفنانين اسيا كمال ( لاتكفي الكلمات والورود التي ننثرها لفنانين في بغداد والمحافظات مبتهلين للباري عزوجل ان يمن عليهم بالخير والصحة ) وعن امنياتها تقول ( مازلنا وسنعمل دوما على ان تتحقق امنيات فنانينا باطلاق منحتهم السنوية التي نعمل جادين على تفعيلها لتسهم بسد بابا من ابواب المعيشة للفنانين ويقينا امنياتنا تتجدد بتفعيل دور المسارح الشعبية والجادة وتفعيل دور السينما من قبل حكومتنا ومجلس نوابنا الذي يعمل لاسعاد الجمور الفني والثقافي) وتختتم (التهاني والتبريكات لجمهورنا الكبير وجميع العراقيين والتهاني لكل الفنانين متمنية لهم ايام اعياد دوما وابدا).

واوضح رئيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين قاسم سبتي قائلا (الاماني كثيرة واولها ان تزهدر الحركة التشكيلية في العراق وتجتاز العربية والعالمية وامنيتي تتجدد في دعم الحكومة لاعمال الفنانين الذين يسهمون بمشاركة اعمالهم وان دعمهم يعني دفع عجلة الفن التشكيلي الى امام ويقينا ان امنياتنا تجدد بدعم المواطنين في العراق كافة وتفعيل الخدمات الاساسية ونتمنى ان يمن الله علينا بالمطر الوفير لندعم زراعتنا وسقي أراضينا التي تعاني الجفاف) .

وقالت المذيعة التلفزيوني خالدة محمد (يسرني وبكل فخر واعتزاز ان اقدم احر التهاني والتبريكات لكافة العراقيين متمنية لهم الخير والصحة والتقدم لنبني عراقنا الغالي ) وعن امنياتها تضيف (الاماني لاتتوقف عند حد بل تتجدد دوما فامنيتي ان تزدهر برامجنا التلفزيونية وتسعد الجمهور الذي كان يتابعها في كل المناسبات واتمنى ان تزدهر مناطق بغداد وبدعم الحكومة التي تعمل على اسعاد العراقيين واتمنى ان نتمكن من بناء خيمتنا العراقية لتزدهر من جديد على حب الخير والعمل والحب والسلامة والصحة للجميع ).

وشاركنا الحديث امين سر نقابة الفنانين العراقيين فاضل وتوت قائلا ( بكل حب وتقدير اهنئ الفنانين بمناسبة عيد الفطر المبارك كما ابعث بالتهاني لمراجعنا الكرام وكل افراد الشعب العراقي متمنيا لهم الخير والصحة والسلامة ، وبكل الحب اتمنى ان نسهم بابداء المساعدة لكل الفنانين ونعمل دوما على الحصول على الموافقات القانونية لتفعيل المنحة السنوية للفنانين كما نسعى كنقابة على تفعيل المشهد المسرحي والسينمائي وتفعيل الاحتفالات التي تستذكر الرواد من الفنانين على حدائق النقابة كما فعلنا مؤخرا باستذكار الراحل محسن فرحان والمبادرات مستمرة ونتمنى الدعم الخاص من الحكومة والبرلمان).