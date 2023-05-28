تبرئة 12 شخصاً بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة السحر

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬برّأت‭ ‬ولاية‭ ‬أميركية‭ ‬اثني‭ ‬عشر‭ ‬شخصاً‭ ‬أدينوا‭ ‬بالسحر‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬400‭ ‬عام‭ ‬خلال‭ ‬الحقبة‭ ‬الاستعمارية‭ ‬في‭ ‬أميركا‭.‬

وقد‭ ‬أُعدم‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬شخصاً‭ ‬منهم‭ ‬شنقاً‭ ‬بعد‭ ‬محاكمات‭ ‬بتهمة‭ ‬السحر‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كونيتيكت‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬السابع‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬أعفي‭ ‬أحدهم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العقوبة‭.‬

وأقر‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كونيتيكت‭ ‬قراراً‭ ‬بهذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬يبرّئ‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إعدامهم،‭ ‬وهم‭ ‬تسع‭ ‬نساء‭ ‬ورجلان،‭ ‬واصفين‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬بأنه‭ “‬خطأ‭ ‬قضائي‭”.‬

ورحبت‭ ‬جمعية‭ “‬سي‭ ‬تي‭ ‬ويتش‭ ‬ترايل‭ ‬إكزونيريشن‭ ‬بروجكت‭” ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أحفاداً‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المدانين‭ ‬بتهمة‭ ‬السحر‭ ‬قبل‭ ‬قرون،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بتصويت‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬كونيتيكت،‭ ‬بعدما‭ ‬قادوا‭ ‬حملة‭ ‬لصالح‭ ‬إعادة‭ ‬حقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعنيين‭ ‬بعد‭ ‬وفاتهم‭.‬

ويأتي‭ ‬قرار‭ ‬ولاية‭ ‬كونيتيكت‭ ‬عشية‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الـ376‭ ‬لأول‭ ‬عملية‭ ‬شنق‭ ‬بتهمة‭ ‬السحر‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬إنغلاند،‭ ‬وهو‭ ‬إعدام‭ ‬أليس‭ ‬يونغ‭.‬

وكان‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء،‭ ‬اتُهموا‭ ‬بالسحر‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬إنغلاند‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬السابع‭ ‬عشر،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬خلال‭ ‬المحاكمات‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬سالم‭ ‬بولاية‭ ‬ماساتشوستس،‭ ‬بين‭ ‬1692‭ ‬و1693،‭ ‬والتي‭ ‬طغت‭ ‬عليها‭ ‬مشاعر‭ ‬الخوف‭ ‬والمعتقدات‭ ‬الخرافية‭.‬