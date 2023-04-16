تباريحٌ‭ ‬رمضانية-حسن النواب

‭(‬‮١‬‭)‬

في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء

وأمام‭ ‬بيوت‭ ‬الأثرياء

تتكاثر‭ ‬الفضلات‭ ‬الدسمة

في‭ ‬رمضان‭.‬

‭(‬‮٢‬‭)‬

تحزنُ‭ ‬السماء

وتخجلُ‭ ‬الملائكة

في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان

كلُّما‭ ‬كان‭ ‬فطور‭ ‬الفقراء

خبزًا‭ ‬وماءْ‭.‬

‭(‬‮٣‬‭)‬

لأنَّهم‭ ‬في‭ ‬صيامٍ‭ ‬

على‭ ‬مدار‭ ‬العامْ

الفقراء‭ ‬وحدهم

يمضونَ‭ ‬شهر‭ ‬رمضان

بدون‭ ‬عناءٍ‭.‬

‭(‬‮٤‬‭)‬

إشباع‭ ‬بطون‭ ‬الفقراء

في‭ ‬رمضان

أكثر‭ ‬تقوى‭ ‬من‭ ‬الصيام‭.‬

‭(‬‮٥‬‭)‬

في‭ ‬رمضان

من‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء

تفوحُ‭ ‬رائحة‭ ‬الشواء

ومن‭ ‬بيوت‭ ‬الفقراء

نسمعُ‭ ‬أنيناً‭ ‬وبكاء‭.‬

‭(‬‮٦‬‭)‬

مَنْ‭ ‬يصافحُ‭ ‬سياسياً‭ ‬فاسداً

في‭ ‬رمضان

يكونُ‭ ‬مفطراً‭.‬

‭(‬‮٧‬‭)‬

الأثرياء‭ ‬

لا‭ ‬يحبونَ‭ ‬شهر‭ ‬رمضان

لأنَّهُ‭ ‬الشهر‭ ‬الوحيد

الذي‭ ‬يصفع‭ ‬غرورهم‭.‬

‭(‬‮٨‬‭)‬

فقيرٌ‭ ‬جائعٌ

في‭ ‬رمضان

أكثر‭ ‬إثماً

من‭ ‬إفطار‭ ‬علني‭.‬

‭(‬‮٩‬‭)‬

الفقراء

في‭ ‬رمضان

يتناسونَ‭ ‬جوعهم

بترتيل‭ ‬الأدعية

ويشبعونَ‭ ‬بطونهم‭ ‬

بتلاوة‭ ‬القرآن‭.‬

‭(‬‮١٠‬‭)‬

بسبب‭ ‬جوعهم

كل‭ ‬شهور‭ ‬السنة

عند‭ ‬الفقراء

رمضان‭.‬

‭(‬‮١١‬‭)‬

نادراً‭ ‬ما‭ ‬يغسلُ‭ ‬الفقراء

أوانيهم‭ ‬بالماء

لأنَّ‭ ‬أصابعهم‭ ‬الجائعة

تمسحُ‭ ‬ما‭ ‬علقَ‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الزادْ‭.‬

‭(‬‮١٢‬‭)‬

في‭ ‬رمضان

تكادُ‭ ‬بطونهم

تنفجرُ‭ ‬من‭ ‬التخمة

الأثرياء‭ ‬الصائمون‭.‬

‭(‬‮١٣‬‭)‬

في‭ ‬رمضان

المنطقة‭ ‬الخضراء

تصومُ‭ ‬عن‭ ‬الصدق

وليس‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬والشراب‭.‬

‭(‬‮١٤‬‭)‬

من‭ ‬الذنوب‭ ‬الكريهة

في‭ ‬رمضان

الصيام‭ ‬عن‭ ‬المحبَّة‭.‬

‭(‬‮١٥‬‭)‬

في‭ ‬رمضان

المنطقة‭ ‬الخضراء

تفطرُ‭ ‬بخيرات‭ ‬الوطن

والمواطن

يفطرُ‭ ‬بوعودها‭ ‬الزائفة‭.‬

‭(‬‮١٦‬‭)‬

تفطرُ‭ ‬الملائكةُ

مع‭ ‬الصائمين

الذين‭ ‬طعامهم‭ ‬من‭ ‬الحلالْ‭.‬

‭(‬‮١٧‬‭)‬

كسرة‭ ‬خبز‭ ‬وجرعة‭ ‬ماء

كان‭ ‬فطور‭ ‬الفقير

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬شكر‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬نعمتهِ

عندما‭ ‬رفع‭ ‬يده‭ ‬بالدعاء‭.‬

‭(‬‮١٨‬‭)‬

في‭ ‬رمضان

الفقراء‭ ‬قوَّامون‭ ‬

على‭ ‬الأثرياء‭.‬

‭(‬‮١٩‬‭)‬

مائدة‭ ‬الفقراء‭ ‬في‭ ‬رمضان

مزدانة‭ ‬بالأحلام

ومائدة‭ ‬الأثرياء

تختنقُ‭ ‬بالسحت‭ ‬الحرام‭.‬

‭(‬‮٢٠‬‭)‬

مائدة‭ ‬الفطور

التي‭ ‬أقيمتْ‭ ‬للرئيس‭ ‬والوزراء

في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء

يمكنُ‭ ‬أنْ‭ ‬يشبعُ‭ ‬منها

جميع‭ ‬الفقراء‭.‬

حسن‭ ‬النواب