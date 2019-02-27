تبادل‭ ‬اعلان‭ ‬اسقاط‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬بين‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان

اسلام‭ ‬اباد‭ ‬–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬الزمان

تبادلت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬باكستان‭ ‬والهند‭ ‬الأربعاء‭ ‬الاتهامات‭ ‬بإسقاط‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬تابعة‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬خطير‭ ‬للمواجهة‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬النوويتين‭ ‬أثار‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬بينهما‭. ‬و‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬باكستان‭ ‬إلى‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الهند‭ ‬محذراً‭ ‬من‭ ‬العواقب‭ ‬الكارثية‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬«تحكيم‭ ‬المنطق»‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬نقلتها‭ ‬قنوات‭ ‬التلفزيون‭ ‬«هل‭ ‬يمكننا‭ ‬تحمل‭ ‬عواقب‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬لدينا‭ ‬ولديكم؟»‭.‬

وفيما‭ ‬سعى‭ ‬الجانبان‭ ‬إلى‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬نشوب‭ ‬حرب،‭ ‬فإن‭ ‬المواجهة‭ ‬الجوية‭ ‬النادرة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كشمير‭ ‬المقسم‭ ‬تزيد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬سببها‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الهندي‭ ‬من‭ ‬الإقليم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬وقالت‭ ‬باكستان‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إنها‭ ‬أسقطت‭ ‬مقاتلتين‭ ‬هنديتين‭ ‬في‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭ ‬وأسرت‭ ‬طيارين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬ذكر‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬باكستان‭ ‬أسرت‭ ‬فقط‭ ‬«طيارا‭ ‬واحدا»‭. ‬وطالبت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الهندية‭ ‬ب»الإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬والعودة‭ ‬الآمنة‭ ‬للطيار»،‭ ‬داعية‭ ‬باكستان‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬سلامته‭. ‬وأكدت‭ ‬الهند‭ ‬خسارة‭ ‬إحدى‭ ‬مقاتلاتها‭ ‬وإسقاط‭ ‬مقاتلة‭ ‬باكستانية‭. ‬وفي‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬تعمّق‭ ‬الأزمة‭ ‬أغلقت‭ ‬باكستان‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭ ‬«حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر»،‭ ‬وأغلقت‭ ‬الهند‭ ‬ستة‭ ‬مطارات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأغلقت‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬شاسعة‭ ‬شمال‭ ‬نيودلهي‭ ‬أمام‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭. ‬وصرح‭ ‬الجنرال‭ ‬آصف‭ ‬غفور‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الباكستاني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬«لا‭ ‬نريد‭ ‬التصعيد،‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬الذهاب‭ ‬نحو‭ ‬الحرب»‭. ‬وقال‭ ‬غفور‭ ‬ان‭ ‬المقاتلتين‭ ‬الهنديتين‭ ‬تم‭ ‬اسقاطهما‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حلقت‭ ‬الطائرات‭ ‬الباكستانية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬المراقبة‭ ‬الى‭ ‬الجانب‭ ‬الهندي‭ ‬في‭ ‬استعراض‭ ‬قوة‭ ‬وضربت‭ ‬أهدافا‭ ‬غير‭ ‬عسكرية‭ ‬بينها‭ ‬مستودعات‭ ‬امدادات‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬المقاتلتين‭ ‬الهنديتين‭ ‬عبرتا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬خط‭ ‬المراقبة‭ ‬نحو‭ ‬الأجواء‭ ‬الباكستانية‭. ‬وسقطت‭ ‬إحداهما‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الباكستاني‭ ‬من‭ ‬كشمير،‭ ‬بينما‭ ‬تحطمت‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭. ‬ونفى‭ ‬غفور‭ ‬تقارير‭ ‬أولية‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬اسقاط‭ ‬الهند‭ ‬لطائرة‭ ‬باكستانية،‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬اسقاط‭ ‬مقاتلة‭ ‬اف-16‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭.‬

‭-‬‮»‬خسارة‭ ‬مؤسفة‮»‬

لاحقا‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الهندية‭ ‬راجيش‭ ‬كومار‭ ‬عن‭ ‬اصابة‭ ‬طائرة‭ ‬باكستانية‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬«لاستهداف‭ ‬منشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الهندي»‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬«شاهد‭ ‬الجنود‭ ‬الطائرة‭ ‬الباكستانية‭ ‬تسقط‭ ‬من‭ ‬السماء‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الباكستاني»‭.‬

وأضاف‭ ‬«خلال‭ ‬الاشتباك‭ ‬خسرنا‭ ‬للأسف‭ ‬طائرة‭ ‬+ميغ‭ ‬21+‭ ‬واحدة‭ ‬والطيار‭ ‬مفقود‭. ‬باكستان‭ ‬أدعت‭ ‬انها‭ ‬تحتجزه»‭.‬

وبث‭ ‬الإعلام‭ ‬الباكستاني‭ ‬الرسمي‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬الطير‭ ‬الأسير‭ ‬أثناء‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭.‬

ويظهر‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬رجل‭ ‬وضعت‭ ‬على‭ ‬عينيه‭ ‬عصابة‭ ‬ويرتدي‭ ‬زي‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الهندية،‭ ‬وعلى‭ ‬وجهه‭ ‬دماء،‭ ‬ويداه‭ ‬موثقتان‭ ‬وراء‭ ‬ظهره‭. ‬وكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬ورتبته‭ ‬ورقمه‭ ‬المتسلسل‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬جندي‭ ‬يقوم‭ ‬باستجوابه‭.‬

ولاحقا‭ ‬بث‭ ‬الجيش‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬ثان‭ ‬يظهر‭ ‬الرجل‭ ‬دون‭ ‬عصابة‭ ‬العينين‭ ‬وهو‭ ‬يحتسي‭ ‬الشاي‭.‬

وتتالت‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الخطيرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬اللذين‭ ‬يشوب‭ ‬التوتر‭ ‬الشديد‭ ‬العلاقة‭ ‬بينهما‭ ‬منذ‭ ‬التفجير‭ ‬الانتحاري‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬في‭ ‬كشمير‭ ‬الهندية‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬40‭ ‬جنديا‭.‬

وتعهدت‭ ‬نيودلهي‭ ‬حينها‭ ‬بالرد‭ ‬وحلقت‭ ‬طائراتها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬نحو‭ ‬الاجواء‭ ‬الباكستانية‭ ‬مستهدفة‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬انه‭ ‬معسكر‭ ‬لجيش‭ ‬محمد،‭ ‬المجموعة‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬تبنت‭ ‬تفجير‭ ‬كشمير‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الغارة‭ ‬الأولى‭ ‬للهند‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬باكستانية‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬قبل‭ ‬امتلاكهما‭ ‬اسلحة‭ ‬نووية‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نفت‭ ‬فيه‭ ‬اسلام‭ ‬اباد‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الغارة‭ ‬الهندية‭ ‬قد‭ ‬تسببت‭ ‬بأي‭ ‬خسائر،‭ ‬فانها‭ ‬توعدت‭ ‬بسرعة‭ ‬بالرد‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬كارثية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭.‬

–نداء‭ ‬ضد‭ ‬«التصعيد»‭ ‬–

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الأربعاء‭ ‬سعت‭ ‬الخارجية‭ ‬الهندية‭ ‬الى‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الوضع‭ ‬عبر‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬غارة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وكررت‭ ‬الادعاءات‭ ‬الهندية‭ ‬بأنها‭ ‬كانت‭ ‬هجوما‭ ‬استباقيا‭ ‬ضد‭ ‬«جيش‭ ‬محمد»‭ ‬مع‭ ‬تخطيط‭ ‬الجماعة‭ ‬لهجمات‭ ‬أخرى‭.‬

وقالت‭ ‬سوشما‭ ‬سواراج‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬مع‭ ‬نظيريها‭ ‬الروسي‭ ‬والصيني‭ ‬«الهند‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬لهذا‭ ‬الوضع»‭.‬

ودعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬يسود‭ ‬التعقل‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬بعد‭ ‬حديثه‭ ‬الى‭ ‬نظيريه‭ ‬الهندي‭ ‬والباكستاني‭ ‬«نحن‭ ‬نشجع‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬وتجنب‭ ‬التصعيد‭ ‬باي‭ ‬ثمن»‭.‬

كما‭ ‬دعت‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬«التهدئة»‭ ‬في‭ ‬كشمير‭ ‬حيث‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وفق‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬إن‭ ‬«فرنسا‭ ‬قلقة‭ ‬لتدهور‭ ‬الوضع‭ ‬وتدعو‭ ‬باكستان‭ ‬والهند‭ ‬إلى‭ ‬التهدئة»‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬«العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الهندية‭ ‬الباكستانية»‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭.‬

دعت‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬فيديريكا‭ ‬موغيريني‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬«نتوقع‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬أن‭ ‬يمارسا‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬وتجنب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬الوضع»‭.‬

وحضت‭ ‬الصين‭ ‬الأربعاء‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬«ضبط‭ ‬النفس»‭ ‬والحوار‭.‬

–أزمة‭ ‬خان‭ ‬الاولى‭ ‬–

تمثل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬أول‭ ‬اختبار‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأزمات‭ ‬الخارجية‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الباكستاني‭ ‬عمران‭ ‬خان،‭ ‬الذي‭ ‬يعتقد‭ ‬انه‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬النافذ‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬متعهدا‭ ‬السعي‭ ‬الى‭ ‬اقامة‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬الهند‭.‬

ونفت‭ ‬باكستان‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بالتفجير‭ ‬في‭ ‬كشمير‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬شباط/فبراير‭.‬

وبينما‭ ‬اتهمت‭ ‬الهند‭ ‬باستمرار‭ ‬جارتها‭ ‬بدعم‭ ‬الجماعات‭ ‬المتطرفة،‭ ‬نفت‭ ‬باكستان‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬وكشمير‭.‬

وكشمير‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬الهيمالايا،‭ ‬مقسمة‭ ‬بين‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان‭ ‬منذ‭ ‬الاستقلال‭ ‬في‭ ‬1947،‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬البلدان‭ ‬حربين‭ ‬من‭ ‬حروبهما‭ ‬الثلاثة‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭.‬

وسابقا‭ ‬عملت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬نزع‭ ‬فتيل‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬معيد‭ ‬يوسف‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الاميركي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬«لو‭ ‬كنت‭ ‬مكان‭ ‬واشنطن‭ ‬لسارعت‭ ‬الى‭ ‬اجراء‭ ‬محادثات‭ ‬هاتفية‭ ‬وارسال‭ ‬اشارات‭ ‬بضرورة‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬الآن»‭.‬

واضاف‭ ‬«مخاطر‭ ‬اطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا»‭.‬