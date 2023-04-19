تايلاند‭ ‬تبكي‭ ‬آخر‭ ‬حيوانات‭ ‬الباندا‭ ‬في‭ ‬حدائقها

لين‭ ‬هوي‭ ‬محبوبة‭ ‬بلغت‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬وعاشت‭ ‬تحت‭ ‬مراقبة‭ ‬الكاميرات

بانكوك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يسود‭ ‬حزن‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬الأربعاء‭ ‬حداداً‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬باندا‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬الباندا‭ ‬العملاقة‭ ‬لين‭ ‬هوي‭ ‬البالغة‭ ‬21‭ ‬‮ ‬عاما،‭ ‬والتي‭ ‬أسرت‭ ‬حياتها‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬نفوقها‭ ‬ليلا‭ ‬في‭ ‬حديثة‭ ‬تشيانغ‭ ‬ماي‭ ‬للحيوانات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭.‬

وكانت‭ ‬لين‭ ‬هوي‭ ‬التي‭ ‬أعارتها‭ ‬الصين‭ ‬لتايلاند،‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬حيوانات‭ ‬باندا‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭. ‬وقد‭ ‬عاشت‭ ‬بمراقبة‭ ‬دائمة‭ ‬من‭ ‬الكاميرات‭ ‬داخل‭ ‬حظيرة‭ ‬مكيفة‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬الحيوانات‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬2003‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬خطم‭ ‬أنثى‭ ‬الباندا‭ ‬بالنزيف‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وتدهورت‭ ‬حالتها‭ ‬ليلا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فارقت‭ ‬الحياة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬الحديقة‭ ‬ووتيتشاي‭ ‬موانغمان‭.‬

وقال‭ “‬لقد‭ ‬ساعدنا‭ ‬لين‭ ‬هوي‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غادرتنا‭”. ‬وسيجري‭ ‬خبراء‭ ‬صينيون‭ ‬وتايلانديون‭ ‬تشريحاً‭ ‬مشتركاً‭ ‬لتحديد‭ ‬سبب‭ ‬النفوق‭.‬

وغصت‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأربعاء‭ ‬برسائل‭ ‬الحزن‭ ‬على‭ ‬رحيل‭ ‬لين‭ ‬هوي‭ ‬الذي‭ ‬حرم‭ ‬تايلاند‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬حيوانات‭ ‬الباندا‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬

وكتب‭ ‬أحد‭ ‬مستخدمي‭ ‬تويتر‭ “‬كنت‭ ‬معتادا‭ ‬على‭ ‬متابعتها‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‭. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬مصدر‭ ‬حماستي‭. ‬أرقدي‭ ‬بسلام‭ ‬لين‭ ‬هوي‭”.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أخرى‭ “‬لم‭ ‬أزرها‭ ‬سوى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬الحيوانات‭. ‬وقد‭ ‬أحزنني‭ ‬كثيراً‭ ‬خبر‭ ‬رحيلها‭. ‬أرقدي‭ ‬بسلام‭”.‬

وكانت‭ ‬الباندا‭ ‬لين‭ ‬هوي‭ ‬التي‭ ‬أعارتها‭ ‬مدينة‭ ‬تشنغدو‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بـ‭”‬دبلوماسية‭ ‬الباندا‭”‬،‭ ‬مغطاة‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬تأمين‭ ‬بقيمة‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وكان‭ ‬يُفترض‭ ‬إعادتها‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬سنوات،‭ ‬جرت‭ ‬محاولات‭ ‬دؤوبة‭ ‬لتشجيعها‭ ‬على‭ ‬التزاوج‭ ‬من‭ ‬شريكها‭ ‬شوانغ‭ ‬شوانغ‭ ‬الذي‭ ‬فارق‭ ‬الحياة‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بسبب‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬عرض‭ ‬أفلام‭ ‬أمامهما‭ ‬تُظهر‭ ‬عمليات‭ ‬تزاوج‭ ‬بين‭ ‬الباندا،‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الرغبة‭ ‬لدى‭ ‬الشريك‭ ‬الذكر‭.‬

وبعد‭ ‬عملية‭ ‬تلقيح‭ ‬اصطناعي،‭ ‬وضعت‭ ‬لين‭ ‬هوي‭ ‬أخيراً‭ ‬صغيرا‭ ‬سُمي‭ ‬لين‭ ‬بينغ‭ ‬سنة‭ ‬2009،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬حالة‭ ‬تشبه‭ ‬الهوس‭ ‬بالباندا‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬كثر‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬الحيوانات‭ ‬يتابعون‭ “‬قناة‭ ‬الباندا‭” ‬التي‭ ‬نقلت‭ ‬لقطات‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬الأسرة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2012‭. ‬وقد‭ ‬أعيد‭ ‬الباندا‭ ‬لين‭ ‬بينغ‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬بعد‭ ‬عام‭.‬

وتُعرف‭ ‬حيوانات‭ ‬الباندا‭ ‬العملاقة‭ ‬بشهيتها‭ ‬الضعيفة‭ ‬على‭ ‬التزاوج،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬الأجناس‭ ‬المهددة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

ويراوح‭ ‬أمد‭ ‬حياتها‭ ‬المتوقع‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬و20‭ ‬في‭ ‬الطبيعة،‭ ‬لكن‭ ‬قد‭ ‬تعيش‭ ‬الباندا‭ ‬حتى‭ ‬سن‭ ‬الثلاثين‭ ‬في‭ ‬الأسر،‭ ‬بحسب‭ ‬الصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬لحفظ‭ ‬الطبيعة‭.‬