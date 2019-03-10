تاريخ الغباء البشري – عبد الكريم يحيى الزيباري

كان أسوأ الأزمان، عصر حماقات الخضراء، السادة الأغبياء المهيمنون على المال العام، يظنون بكلِّ حَماقة أنَّ الأمور سوف تظلُّ على حالها الراهن أبدَ الدهر! وفي عصر الحمقى كلنا كذلك، فالناس على دين ملوكهم! ما هي احتمالات أنْ يصير الإنسان غبياً في حالةٍ ما، بغضِّ النَّظر عن مهنته أو درجته العلمية أو الوظيفية؟ هكذا وجدتني دوماً بصحبة مَنْ لا يجب أنْ أكون معهم، وأتركُ أعمالاً كان يجب عليَّ إنجازها، لأنجزَ أعمالاً كان عليَّ تركها. قُمتُ بأفعالٍ لا يُفترض بعاقلٍ إلا أنْ يبتعد عنها. العاقل لا يقوم بأيِّ نشاط ينتهي إلى صراع. بحاجة إلى وقتٍ أطول، للجلوس مع نفسي بصمت. الذين سرقوا أوقاتي، ها هم قد اختفوا تماماً من حياتي، ليتهم فعلوا ذلك من البداية.

سيقول لك أحد الأغبياء: هل أنتَ غبي؟ تقضي أوقاتك كلها تعمل؟ هذا الذي يفتخر بأنَّه قد صار من محترفي لعبة البوبجي والبام، لا يعرف شيئاً عن نفسهِ ولا عن عالمه المحيط! ووجدتني أعاني صِراعاً داخلياً وأغني: أنا مش أنا! كدولةٍ تعاني حرباً أهلية عنيفة، لا يمكن لها أنْ تتطور أو تتقدم، كالغبي لا يفعل أشياءً غير تلك التي لا يريدها، وبسبب الحرب تفقد الحياة كل جمال، ويعتبر الناس القاتلَ الخائن اللص النَّاهب بطلاً!! درجَ الفلاسفة والمفكرون والأدباء على بحث الغباء البشري، كنكت وطرائف لا غير، تقليلاً من خطورة الأغبياء، أو وصول أحدهم إلى مركز القرار أو قريباً منه.

الغبي أكثر خطورةً من القتلة واللصوص والمجرمين! لأنَّهُ يهدم دوماً، حتى وهو يريد أنْ يبني. حالما يبدأ الأغبياء بالعمل، دونما رقابة دقيقة، يعزف بتهوفن الألماني سمفونيته الثالثة التي أهداها لذكرى رجلٍ عظيم ويقصد به نابليون، كلحظة أخيرة لبداية انبعاثِ الخسائر.

فون روتردام إرازموس (1466-1536) بدعوة شخصية من هنري الثامن عاد إلى لندن، وفي بيت توماس مور لسبعة أيام كتبَ (مديح الحماقة/ 1509) مستنطقَاً الحماقة، لتتساءل (هل يمكن أنْ توجد حَماقة أكبر من إعجاب المرء بنفسه والإشادة بها وحرق البخور حواليها؟/ ص33).و(الكتّاب الذين يريدون أنْ يؤمِّنوا لأنفسهم الخلود… عمالاً مأجورين لدي – أنا الحماقة- أولئك الذين يخربشون على الورق بمحض العبث والهذر/ص80).

وعلى لسان الحَماقة يسخر من الملوك والقساوسة وكثرة ألقابهم ومسمياتهم، الذين يمنعون العقل عن وظيفته: التفكير. (الحكمة جعلتهم لا ينالون سوى الفقر والعار فيعيشون مجهولين فقراء أما الحمقى فينالون الثروات ويجالسون الأمراء ويسكنون القصور… والحكيم لا يناله شيء، لأنَّهُ لن يقبل بالربا ولا الغش ولا الكذب، كما أنَّ الأحمق ينجح في جذبِ فتاةٍ صغيرة ويجعلها تحبه، أما الحكيم فلا… ولأنَّ المال لن يصلَ إلى الحكماء، فإنَّ الحكم في يدي أنا الحَماقة… من السعادة أنْ تفعلَ الحَماقة في وقتها المناسب… فإنَّ معظم الروايات تقصُّ حكاية الشعب الأحمق مع الملك الأحمق/ص61).

انطلق إرازموس إلى باريس، صادر الكمرك العشرين جنيهاً التي منحها له أصدقاؤه (لأن القانون الإنكليزي يحرم تصدير الذهب أو الفضة. أحدهم أشار عليه خطأ بأن التحريم لا يسري إلا بالنسبة للعملة الإنجليزية، فغيرها إرازموس ولم تجدِ إنكليزيته المتعثرة ولا لاتينيته المختلة في الانحراف بصرامة القانون التي لا ترحم واستقل إرازموس سفينة إلى فرنسا وهو خالي الوفاض بالفعل.

قال: “لقد عانيتُ الغرق قبل أن أذهب إلى البحر”). صرامة القانون الإنكليزي انتــــــــقدها الجميع آنذاك، ووثَّقها ديورانت، صنــــــعت أمجاد المملكة المتحدة. ورخاوة القانون العراقي صنعت لنا هذه الرفاهية التي نعيش!!!