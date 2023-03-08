تاجر تحف متمسك بالبقاء في انطاكية بعد أن أبادها الزلزال 

‮ ‬انطاكيةّ‭ (‬تركيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تحوّل‭ ‬مقعدان‭ ‬قديمان‭ ‬يجلس‭ ‬سيركان‭ ‬سينكان‭ ‬على‭ ‬أحدهما‭ ‬وتتوسطهما‭ ‬طاولة‭ ‬ملأى‭ ‬بفناجين‭ ‬القهوة‭ ‬رمزاً‭ ‬لصمود‭ ‬مدينة‭ ‬أنطاكية‭ ‬التركية‭ ‬ولرفضها‭ ‬الموت‭.‬ ‮ ‬‭ ‬فبعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬زلزال‭ ‬6‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الذي‭ ‬أود‭ ‬بحياة‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬أنطاكية‭ ‬القديمة‭ ‬ولم‭ ‬يترك‭ ‬فيها‭ ‬حجراً‭ ‬على‭ ‬حجر‭ ‬وأفرغها‭ ‬من‭ ‬سكانها،‭ ‬بات‭ ‬تاجر‭ ‬التحف‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬كورتولوس‭ ‬مرادفاً‭ ‬للأمل‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬تركيا،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يرفض‭ ‬مغادرتها‭.‬‮ ‬‭ ‬وروى‭ ‬صاحب‭ “‬نوستالجيك‭ ‬دُكّان‭” (‬أو‭ “‬متجر‭ ‬الحنين‭”) “‬لقد‭ ‬عدت‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ (‬من‭ ‬الزلزال‭). ‬جميع‭ ‬الذين‭ ‬كنت‭ ‬ألتقيهم‭ ‬كانوا‭ ‬يقولون‭ ‬لي‭ ‬إن‭ ‬المسجد‭ ‬الكبير‭ ‬تهدّم،‭ ‬وإن‭ ‬شارع‭ ‬القصر‭ ‬مدمّر‭ ‬كلياً،‭ ‬وكذلك‭ ‬الكنيسة‭ ‬البروتستانتية‭ ‬وقصر‭ ‬الحاكم،‭ ‬وأن‭ ‬أمر‭ ‬متجري‭ ‬انتهى‭”. ‬واضاف‭ “‬أنا‭ ‬ايضاً‭ ‬شعرت‭ ‬بأنّي‭ ‬محطّم‭”.‬ ‮ ‬‭ ‬لكنّ‭ ‬سركان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬وهو‭ ‬جالس‭ ‬على‭ ‬مقعده‭ ‬على‭ ‬الرصيف،‭ ‬تحت‭ ‬علم‭ ‬تركيا‭ ‬وبين‭ ‬رسم‭ ‬يمثّل‭ ‬مؤسسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬مصطفى‭ ‬كمال‭ ‬أتاتورك‭ ‬ونسخة‭ ‬لأحد‭ ‬الرسامين‭ ‬الهواة‭ ‬من‭ ‬لوحة‭ “‬صرخة‭” ‬للفنان‭ ‬إدفارد مونك،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬اكتشف‭ ‬يومها‭ ‬أن‭ ‬منزله‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائماً‭. ‬واضاف‭ “‬قلت‭ ‬لنفسي‭: ‬الله‭ ‬أكبر‭!”.‬ ‮ ‬

الموسيقى‭…‬والقطط‭ -‬

ما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬تاجر‭ ‬التحف‭ ‬البالغ‭ ‬51‭ ‬عاماً‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أقام‭ ‬مقره‭ ‬فوق‭ ‬متجره،‭ ‬في‭ ‬مسكن‭ ‬قديم‭ ‬يزيد‭ ‬عمره‭ ‬عن‭ ‬مئة‭ ‬عام،‭ ‬كان‭ ‬ملكاً‭ ‬لعائلة‭ ‬مسيحية‭ ‬من‭ ‬أنطاكية،‭ ‬ولم‭ ‬يصب‭ ‬بأضرار‭ ‬رغم‭ ‬انهيار‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬حوله‭.‬ ‮ ‬‭ ‬ووسط‭ ‬الحي‭ ‬المهجور‭ ‬والظلام‭ ‬الدامس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يخيّم‭ ‬في‭ ‬الليلة‭ ‬الأولى،‭ ‬أشعل‭ ‬سركان‭ ‬النار‭ ‬التي‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬جذبت‭ ‬المتطوعين‭ ‬والجنود‭ ‬ورجال‭ ‬الشرطة‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يسيّرون‭ ‬دوريات،‭ ‬وكذلك‭ ‬المشاة‭ ‬النادرين‭ ‬الذين‭ ‬جاؤوا‭ ‬لمشاهدة‭ ‬آثار‭ ‬الكارثة‭.‬‮ ‬

حتى‭ ‬القطط‭ ‬الشاردة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتسلل‭ ‬بين‭ ‬الأنقاض‭ ‬توجهت‭ ‬بسرعة‭ ‬إلى‭ “‬نوستالجيك‭ ‬دكّان‭” ‬حيث‭ ‬وجدت‭ ‬ما‭ ‬تتغذى‭ ‬منه‭.‬‮ ‬‭ ‬ بأعجوبة،‭ ‬تمكن‭ ‬المتجر‭ ‬الذي‭ ‬غطى‭ ‬الغبار‭ ‬صالوناته‭ ‬الصغيرة‭ ‬ومحتوياته،‭ ‬من‭ ‬مقاومة‭ ‬غضب‭ ‬الأرض،‭ ‬فالطاولات‭ ‬الصغيرة‭ ‬مغطاة‭ ‬بالخزف‭ ‬والمزهريات‭ ‬والصواني‭ ‬الفضية‭ ‬والجدران‭ ‬بزخارف‭ ‬وأعمال‭ ‬لمستشرقين‭.‬‮ ‬‭ ‬أما‭ ‬بث‭ ‬الموسيقى،‭ ‬فبدأه‭ ‬سركان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬بمساعدة‭ ‬عمال‭ ‬الاتصالات،‭ ‬وينوّع‭ ‬ما‭ ‬يبثه،‭ ‬فتارة‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأوبرالي،‭ ‬وتارة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الروك‭ ‬والمنوعات‭ ‬التركية‭. ‬ ‮ ‬

‭ ‬مؤذن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مكبّر‭ ‬صوت‭ ‬

ويتولى‭ ‬سركان‭ ‬أيضاً‭ ‬مهمة‭ ‬المؤذن‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مكبّر‭ ‬صوت،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هجر‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬المدينة‭.‬‮ ‬

سواء‭ ‬أكان‭ ‬الاسم‭ ‬المعتمد‭ ‬لها‭ ‬أنطاكية‭ ‬أو‭ ‬هاتاي،‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬خاضعة‭ ‬للانتداب‭ ‬الفرنسي‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬1920‭ ‬و1939،‭ ‬تحتضن‭ ‬باستمرار‭ ‬المسلمين‭ ‬والمسيحيين‭ ‬واليهود‭ ‬والعرب‭ ‬والأرمن،‭ ‬فشكّلت‭ ‬رمزاً‭ ‬للتنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬والديني‭ ‬وبوتقة‭ ‬انصهار‭ ‬لطوائف‭ ‬عدة‭ ‬يتعلق‭ ‬ابناؤها‭ ‬بمدينتهم‭.‬ ‮ ‬

ويُنسَب‭ ‬إلى‭ ‬مصطفى‭ ‬كمال‭ ‬أتاتورك‭ ‬قوله‭ ‬خلال‭ ‬مفاوضات‭ ‬ترسيم‭ ‬حدود‭ ‬تركيا‭ ‬الحديثة‭ “‬أنا‭ ‬أعتبر‭ ‬هاتاي‭ ‬مسألة‭ ‬شخصية‭”‬،‭ ‬معرباً‭ ‬بذلك‭ ‬عن‭ ‬تمسكه‭ ‬بها‭ ‬رغم‭ ‬الاحتجاج‭ ‬السوري‭.‬‮ ‬‭ ‬وكأتاتورك،‭ ‬يتمسك‭ ‬سركان‭ ‬بمدينته،‭ ‬وأصبح‭ ‬الرصيف‭ ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬المكوث‭ ‬فيه‭ ‬المكان‭ ‬الوحيد‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الجريحة‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬المعلّمة‭ ‬أوزجل‭ ‬إيسر‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) “‬كنت‭ ‬آتي‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬باستمرار،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬الزلزال‭ ‬اشتريت‭ ‬كتاباً‭ ‬للأطفال‭ ‬منه‭… ‬عندما‭ ‬رأيت‭ ‬أن‭ ‬المتجر‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائماً،‭ ‬استعدت‭ ‬الأمل‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭” ‬،‭ ‬ ‮ ‬‭ ‬وأحضر‭ ‬متطوع‭ ‬من‭ ‬قونية‭ (‬وسط‭-‬غرب‭ ‬تركيا‭) ‬بعض‭ ‬الحلوى‭ ‬من‭ ‬مدينته،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬كل‭ ‬ليلة‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬المتطوعين‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬بشيكتاش‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭. ‬وتتولى‭ ‬شاحنة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬إزمير‭ ‬إيضال‭ ‬وجبات‭ ‬ساخنة‭.‬‮ ‬

وتوقع‭ ‬سيركان‭ ‬سينكان‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬منه‭ ‬السلطات‭ ‬إخلاء‭ “‬نوستالجيك‭ ‬دكّان‭” ‬عندما‭ ‬تبدأ‭ ‬أعمال‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬وقبلها‭ ‬رفع‭ ‬الأنقاض‭.‬‮ ‬

عند‭ ‬حلول‭ ‬المساء،‭ ‬ينهض‭ ‬سيركان‭ ‬سينكان،‭ ‬ويُطلق‭ ‬الأذان،‭ ‬وهو‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬كورتولوس‭ ‬الحالك‭ ‬الظلام‭.‬ ‮ ‬

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