تاجر أسلحة يقترح على ترامب اللجوء في روسيا

موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬

اقترح‭ ‬تاجر‭ ‬الأسلحة‭ ‬الروسي‭ ‬فيكتور‭ ‬بوت‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّه‭ ‬يخاطر‭ ‬بحياته‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وبوت‭ ‬الذي‭ ‬أفرجت‭ ‬عنه‭ ‬واشنطن‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬لتبادل‭ ‬أسرى‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬وجّه‭ ‬برقية‭ ‬إلى‭ ‬ترامب‭ ‬يحذّره‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬إدارة‭ (‬الرئيس‭ ‬جو‭) ‬بايدن‭ ‬لن‭ ‬تكتفي‭ ‬باقتيادك‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬والسجون‭. ‬إنّها‭ ‬تفضّل‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬لحياتك‭ ‬بدل‭ ‬تركك‭ ‬تقف‭ ‬في‭ ‬طريقها‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬بوت‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬أمام‭ ‬صحافيين‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬موضع‭ ‬ترحيب‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬وستجد‭ ‬ملاذًا‭ ‬آمناً،‭ ‬ومن‭ ‬هنا،‭ ‬يمكنك‭ ‬قيادة‭ ‬النضال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الشعب‭ ‬الأميركي‮»‬‭.‬‮ ‬

وأوقِف‭ ‬فكتور‭ ‬بوت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2008‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬وحُكم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالسجن‭ ‬25‭ ‬عاماً‭.‬

وأفرجت‭ ‬عنه‭ ‬واشنطن‭ ‬وسلّمته‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬نجمة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بريتني‭ ‬غراينر‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موقوفة‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬لحيازتها‭ ‬آلة‭ ‬تدخين‭ ‬إلكترونية‭ ‬تحمل‭ ‬كمية‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬زيت‭ ‬الماريجوانا‭.‬

وأجرت‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭ ‬صفقات‭ ‬عدة‭ ‬لتبادل‭ ‬أسرى‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬‮ ‬

وما‭ ‬زالت‭ ‬روسيا‭ ‬تحتجز‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقلّ‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أميركيين‭ ‬في‭ ‬سجونها،‭ ‬بينهم‭ ‬الصحافي‭ ‬إيفان‭ ‬غيرشكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬أوقف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بتهمة‭ ‬التجسّس‭.‬‮ ‬

وشهدت‭ ‬العلاقات‭ ‬الروسية‭-‬الأميركية‭ ‬تدهوراً‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا