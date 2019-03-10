تأييد الموقف – جاسم مراد

ثقيلة هي مهمة رئيس الوزراء , تحتاج الى تضامن فعلي من كافة فصائل التأثير في المجتمع، ونقصد بها الفئات والطبقات الواعية من مثقفين واعلاميين واكاديميين ومتنورين ، لكي تصطف في جبهة المواجهة ضد جبهات الفساد والانتهازية . كثيرة هي الوعود ، والاكثر منها دعوات الاصلاح ، ولكن لم يتحقق منهما شيئا ، لذا اصبح التباعد واضحا بين الناس من جهة ، وبين مكونات سلطات الحكم من الجهة الاخرى ، ولم يعد مقبولا في هذه المرحلة حرق الزمن دون تحقيق نتائج تذكر ، فبالامس كان الكل يتحدث عن عبور المحاصصة السياسية والمذهبية ، وبعد أن حطت النتائج الانتخابية صوب مراكز السلطات ، اصبح كل طرف يتمركز في جهويته دون اعتبار للمشروع الوطني الجامع للشخصيات العابرة فوق الانانية الشخصانية والحزبية والكتلوية . وبما إن السلطة صارت هدفا مركزيا لكيانات شهوانية الحكم ، يصبح عمل رئيس الوزراء لانجاز مشروعه الذي طرحه أمام مجلس النواب ليس سهل التحقيق ، إذا لم تتحد طبقات الفعل الوطني والشعبي معه ، فبعد هذه السنين الطويله ، لم يعد مقبولا لكل رأي وموقف وصوت يمكنه ان يرسم ولو جزئيا في الاحداث أن يبقى صامتا ، أو منتظرا وحتى متكئا على من يعينه . الجميع يعرف إن الاف المشاريع المتوقفة عن العمل ، وحالة التردي في البنى التحتية والصحية والتربوية والصناعية والزراعية والمجتمعية ، هي ليس بسبب قلة الموارد كما يزعمون ، وإنما نتيجة فعلية لاستفحال النهابين في مؤسسات الدولة ، وبسبب طغيان الحزبية الانانية والحصصية الجرباء والطائفية العمياء ، وهذه العوامل ليس بمقدور رئيس الوزراء وحده مواجهتها ، وإنما يحتاج الى قوى شجاعة وهيئات عمل مقدامة ، وبالطبع هذا ليس من السهل تحقيقه إذا لم تتفاعل كل القوى الوطنية والخيرة في كل مجالات التأثير الاعلامي والاكاديمي في خط شروع موحد . الخطورة في الأمر إن النهابين والفاسدين ، في السلطة وعلى حافاتها ، هم ايضا يزعمون بانهم ضد الفساد ويشتغلون لمحاربته ، ومثل هذا السلوك الادعائي ، هدفه خلط الاوراق ، وإذا مابقيت الامور على ماهو عليه تجنب كشف الفاسدين والارقام المالية التي تم نهبها وتحويلها لخارج البلاد ، فأن الوضع يزداد سوءا والامل في النهوض والمعالجات تتبخر والبلاد تنهار ، والشعب عامة والفقراء على وجه الخصوص لم يعد أمامهم سوى تحطيم حصون الفاسدين مهما علت مراتبهم ومواقعهم . لا نعتقد عاش العراق مثل هذا الوضع ، الناهب والمنهوب في حالة اتهام مشتركة ، وكأن هناك مجموعات نزلت من السماء تنهب موارد البلاد وتفقر حالة العباد ، ولكن في حقيقة الامور هذا هو سلوك أي بلد يقع تحت وطأة المحاصصة المذهبية والعرقية ، والاخطر في الامر عندما تكون ( الديمقراطية) سلاحا بيد سلطة الحرامية . الانتظار الطويل للبدء بالعمل ، هو تعبير عن ضعف الجهد وقلة المبادرة ، فليس مستساغا يكثر الحديث عن المعالجات وتشكل اللجان دون مبادرات فعلية بالعمل ، فالفقر يزداد ، والعاطلين عن العمل تكتظ بهم المدن والشوارع والبنى التحتية على حالها ، والنهابون يزدادون شراسة ، فمتى إذن يرى الناس شيئا من البرنامج الوزاري …؟