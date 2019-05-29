السعودية تخسر بسيناريو مثير أمام مالي

تأهّل الأرجنتين وفرنسا في مونديال العالم للشباب

وارشو – وكالات

شهدت منافسات اول امس الثلاثاء الكثير من الإثارة خصوصاً في مباراة منتخب السعودية ضد مالي والتي شهدت 7 أهداف موزعة على الفريقين. وتمكن المنتخب الفرنسي من تحقيق الانتصار بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على حساب بنما، عن طريق دان زاجادو وكويسانسي، كما تغلب منتخب الأرجنتين بنفس النتيجة على المنتخب البرتغالي بهدفي أدولف جايش وباتريسيو بيريز. وضمنت الديوك الفرنسية والألبا سيليستي التواجد في الدور ثمن النهائي من مونديال الشباب، بولندا 2019 من خلال الوصول إلى النقطة رقم 6 في المجموعتين الخامسة والسادسة على الترتيب.

خسارة السعودية

حولت مالي تأخرها بهدفين إلى فوز (4-3) على السعودية، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، المقامة حاليًا في بولندا. تقدم المنتخب السعودي بهدف في الدقيقة (9) عن طريق فراس البريكان، قبل أن يضاعف زميله حسان تمبكتي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة (20). وعاد المنتخب المالي للمباراة بعد أن قلص سامبو سيسوكو الفارق في الدقيقة (37) ثم سجل زميله إبراهيما كوني هدف التعادل في الدقيقة (59). وفي الدقيقة (62) سجل خالد الغنام الهدف الثالث للمنتخب السعودي، لكن بوبكر تراوري سجل هدف التعادل لمالي في الدقيقة (69). وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من المباراة، سجل سيكو كواتا هدف الفوز لمنتخب مالي، ليعلن فوز فريقه بالمباراة. ورفع المنتخب المالي، رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، خلف فرنسا المتصدرة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، وتأتي بنما في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. بدأت المباراة وسط ضغط كبير من المنتخب السعودي، الذي حاول تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فرنسا، فيما لعبت مالي بهدوء في ظل تعادلها في المباراة الأولى أمام بنما في المجموعة ذاتها. وفي الدقيقة التاسعة من المباراة سجل المنتخب السعودي هدفه الأول عن طريق فراس البريكان، بعد أن استغل تمريرة خالد الغنام الذكية، ليضعها في شباك مالي معلنًا تقدم فريقه. وواصل المنتخب السعودي الضغط على منافسه، حيث تبادل لاعبوه التمريرات في وسط ملعب منتخب مالي، في الوقت الذي اكتفى فيه المنتخب الأفريقي بالعودة إلى منطقة جزاءه حتى لاتهتز شباكه مرة أخرى. وفي الدقيقة 15 لجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، للتأكد من وجود ركلة جزاء للبريكان على إثر عرقلة من مدافع مالي، ليقرر في الأخير احتسابها للمنتخب السعودي، حامد الغامدي لم يتمكن من ترجمتها بنجاح، وتصدى لها الحارس المالي يوسف كواتا. وقرر الحكم إعادة ركلة الجزاء مرة أخرى، حيث وجه إنذارًا لحارس مالي بعد تقدمه أثناء تنفيذ الركلة، ليترجمها حسان تمبكتي بنجاح معلنًا تسجيل الهدف الثاني للسعودية في الدقيقة 20. وعاد المنتخب المالي للمباراة باحثًا عن هدف يقلص به الفارق، ويعيد به إماله في الخروج ولو بالتعادل، لكن الدفاع السعودي وقف بالمرصاد لتلك المحاولات ليحول دون وصول المحاولات إلى مرمى الحارس عبد الرحمن الشمري. ونجح المنتخب المالي في تسجيل أول أهدافه عن طريق سامبو سيسوكو الذي استغل خطأ الشمري في التمرير داخل منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الأول لمالي في الدقيقة 37. ولم يشهد الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية، معلنًا تقدم السعودية 2 / 1. ومع بداية الشوط الثاني شن المنتخب المالي العديد من الهجمات، من أجل تسجيل هدف التعادل، لكن الدفاع السعودي كان متماسكًا رافضًا هز الشباك ومتمسكًا بتقدمه. ونجح المنتخب المالي في الوصول إلى مسعاه بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59 بعد أن وصلت الكرة إلى إبراهيما كوني الذي وضعها بين أقدام الشمري لتعود المباراة إلى نقطة البداية، لكن الحكم عاد إلى تقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من صحة الهدف، ليحتسبه في النهاية. وفي الدقيقة 62 نجح المنتخب السعودي في تسجيل الهدف الثالث، بعد أن استغل الغنام ارتباك الدفاع، ليضع كرة عالية (لوب) فوق الحارس كواتا معلنًا تقدم فريقه مجددًا. ولم يدم تقدم المنتخب السعودي في النتيجة سوى سبع دقائق فقط، حيث عادت مالي إلى تعديل النتيجة في الدقيقة 69 عن طريق بوبكر ترواري الذي استغل تمريرة زميله بوبكر كونتي ليضعها في الشباك. وبينما كان الجميع ينتظر صافرة النهاية، فاجأ محمد كامارا الجميع بتسجيله هدف الفوز لمنتخب مالي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، بعد تمريرة رائعة من زميله سيكو كواتا. ولم تشهد اللحظات الأخيرة من المباراة أي جديد، حيث حاول شباب السعودية تسجيل هدف التعادل بدون جدوى، وحافظ شباب مالي على النتيجة، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز مالي 4/ 3.

كوريا تهزم جنوب أفريقيا

فاز منتخب كوريا الجنوبية، على جنوب أفريقيا (1-0) اول امس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بكأس العالم للشباب لكرة القدم، المقامة حاليًا في بولندا. وسجل هيون وو كيم، هدف منتخب كوريا الجنوبية الوحيد في الدقيقة (68) من زمن المباراة. ورفع شباب كوريا رصيدهم إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف البرتغال صاحبة المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة، فيما يتذيل منتخب جنوب أفريقيا ترتيب المجموعة بدون رصيد.

فرنسا تتخطى عقبة بنما

واصل المنتخب الفرنسي نتائجه المتميزة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب، تحت 20 عامًا المقامة في بولندا، وفاز على نظيره منتخب بنما (2-0) اول امس الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة. وتقدم دان أكسيل زاجادو بهدف للديوك الفرنسية في الدقيقة 44 ثم أضاف ميكائيل كويسانسي الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 52.وفاز منتخب فرنسا في مباراته الأولى على السعودية (2-0) فيما تعادلت بنما في المباراة الأولى مع مالي (1-1). ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الخامسة بـ6 نقاط ويحل منتخب بنما في المركز الثالث بنقطة واحدة.

الأرجنتين تهزم البرتغال

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزه الثاني في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، المقامة في بولندا، وفاز على نظيره البرتغالي 2 /صفر، اول امس الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة. وتقدم أدولف جايش بهدف للأرجنتين في الدقيقة 33 ثم أضاف باتريشيو بيريز الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية المباراة. واستهل التانجو الأرجنتيني مشواره في البطولة بالفوز على جنوب أفريقيا 5/ 2 فيما فازت البرتغال في المباراة الأولى على كوريا الجنوبية 1 /صفر. وتتصدر الأرجنتين المجموعة السادسة بست نقاط وتحل البرتغال في المركز الثاني بثلاث نقاط.

نيوزيلندا تصعق النرويج وتتأهل

لحق المنتخب النيوزيلندي بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الـ16) في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في بولندا، إثر فوزه الثمين والمتأخر (2 / صفر) على نظيره النرويجي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة.

ورفع المنتخب النيوزيلندي رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام منتخب أوروجواي الذي تغلب على نظيره الهندوراسي (2 / صفر) في المباراة الأخرى بالمجموعة في وقت سابق اليوم.

وظل المنتخب النرويجي في المركز الثالث بالمجموعة بدون رصيد من النقاط، وبفارق الأهداف فقط أمام هندوراس.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل جياني ستينسينس هدف التقدم لنيوزيلندا في الدقيقة 71 قبل أن تمنح النيران الصديقة هدف الاطمئنان للمنتخب النيوزيلندي، حيث سجل جون كيتولانو مدافع النرويج هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 83.