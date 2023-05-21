تأهل التجارة والديوانية لدوري السلّة الممتاز وهبوط القوة الجوية والتضامن للأولى

بغداد- الزمان

اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن الأندية المتأهلة للدوري الممتاز والهابطة لدوري الدرجة الاولى رسمياً بعد انتهاء منافسات موسم 2022-2023.

وقال نائب رئيس الاتحاد خالد نجم في تصريح صحفي اتضحت الصورة بشكل رسمي بشأن الفرق الصاعدة للممتاز، والهابطة للاولى بعد منافسات موسم كامل شهدتها قاعات السلة العراقية .واضاف ان الفرق التي حصلت على مقاعدها رسميا في مصاف فرق دوري الدرجة الممتازة هي ناديا التجارة والديوانية، وأما الفرق التي نزلت للدرجة الاولى هي القوة الجوية التي انسحبت في منتصف الدوري والتضامن النجفي . من جانب اخر ابدى مدرب فريق التجارة زياد ابراهيم ارتياحه بعد حسم تأهل فريقه للدوري الممتاز ولعبه الى جانب الفرق الكبيرة الموسم المقبل.وقال إبراهيم لوكالة شفق نيوز ان تأهل سلة نادي التجارة لدوري النجوم جاء بعد جهد ومثابرة لاعبين الفريق والكادر التدريبي وتضافر جميع الجهود من رئيس الهيئة الإدارية محمد حنون و مشرف الفريق والكادر التدريبي. وبين ان اللاعبين كان لهم دور كبير في تقديم أفضل العروض في المنافسات التأهيل ، ولاسيما في لقاء الحسم الذي اسفر عن فوزنا على نادي أكاد 68 – 66 .