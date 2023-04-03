تأهب‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬لمثول‭ ‬ترامب‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬

سابقة‭ ‬تاريخية‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬خارطة‭ ‬الترشيح‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقبلة

بالم‭ ‬بيتش،‭ ‬فلوريدا‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬نيويورك‭ -‬الزمان

وسط‭ ‬تأهب‭ ‬أمني‭ ‬واسع‭ ‬وصل‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬ليمثل‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لإبلاغه‭ ‬رسميا‭ ‬بتوجيه‭ ‬تهمة‭ ‬جنائية‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬دفع‭ ‬أموال‭ ‬لنجمة‭ ‬أفلام‭ ‬إباحية‭ ‬لشراء‭ ‬صمتها،‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لرئيس‭ ‬أميركي‭ ‬سابق‭.‬

وقد‭ ‬يُصبح‭ ‬الجمهوري‭ ‬البالغ‭ ‬76‭ ‬عامًا‭ ‬أوّل‭ ‬رئيس‭ ‬سابق‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬يُوجَّه‭ ‬إليه‭ ‬الاتّهام‭ ‬بارتكاب‭ ‬جناية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسيّة‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬خوضها‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬

ووجه‭ ‬مدعي‭ ‬عام‭ ‬مانهاتن‭ ‬ألفين‭ ‬براغ‭ ‬الذي‭ ‬يتبع‭ ‬مكتبه‭ ‬لقضاء‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك،‭ ‬التهمة‭ ‬رسميا‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬الطامح‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لممثلة‭ ‬الأفلام‭ ‬الإباحية‭ ‬ستورمي‭ ‬دانيالز،‭ ‬واسمها‭ ‬الحقيقي‭ ‬ستيفاني‭ ‬كليفورد،‭ ‬لشراء‭ ‬صمتها‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016‭.‬

وأكد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬منصته‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬تروث‭ ‬سوشل‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬سيغادر‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬مارالاغو‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬نهار‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك،‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يتحدر‭ ‬منها‭ ‬وبنى‭ ‬فيها‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنيّة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬سأذهب،‭ ‬صدقوا‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تصدقوا،‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أميركا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدى‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الفاسد‭ ‬قضية‮»‬،‭ ‬مردفا‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لديه‭ ‬هو‭ ‬مكان‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬الحصول‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬محاكمة‭ ‬عادلة‮»‬‭.‬

في‭ ‬إطار‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتوقعة‭ ‬لتوجيه‭ ‬التهمة‭ ‬الجنائية‭ ‬له،‭ ‬سيخضع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬السابق‭ ‬لإجراءات‭ ‬الحجز‭ ‬المعتادة‭ ‬عبر‭ ‬أخذ‭ ‬بصماته‭ ‬والتقاط‭ ‬صورته،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬لواحدة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الصور‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭. ‬وقد‭ ‬ندّد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يطمح‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بالاتّهام‭ ‬‮«‬الزائف‭ ‬والمخزي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬أنّه‭ ‬من‭ ‬تدبير‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬قبل‭ ‬الحملة‭ ‬الرئاسية‭.‬

ووصف‭ ‬ترامب‭ ‬الملاحقات‭ ‬القضائية‭ ‬بحقّه‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬اضطهاد‮»‬‭ ‬موجّها‭ ‬انتقادات‭ ‬للقاضي‭ ‬المكلّف‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭. ‬وفي‭ ‬نيويورك،‭ ‬وضعت‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬‮ «‬حالة‭ ‬تأهب‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬مثول‭ ‬‮ ‬ترامب‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭. ‬‮ ‬‭ ‬وأمرت‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬36‭ ‬ألف‭ ‬شرطي‭ ‬و19‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬الجمعة‭ ‬كل‭ ‬عناصرها‭ ‬وضباطها‭ ‬بالانتشار‭ ‬بلباسهم‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬العامة‭ ‬ولمدة‭ ‬أسبوع،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬تحدثت‭ ‬لتلفزيون‭ ‬‮«‬ان‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬معلومات‭ ‬وافرة‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬القضائية‭ ‬المتوقّعة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬حيث‭ ‬تتهيّأ‭ ‬الشرطة‭ ‬ووكالات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬لتظاهرات‭ ‬احتجاجية‭ ‬وأخرى‭ ‬مضادّة‭.‬

ورفض‭ ‬محامي‭ ‬ترامب‭ ‬جو‭ ‬تاكوبينا‭ ‬الأحد‭ ‬التّهم‭ ‬المرتقب‭ ‬توجيهها‭ ‬لموكّله‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬أشبه‭ ‬بسيناريو‭ ‬في‭ ‬‮«‬عالم‭ ‬مقلوب‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‮»‬‭ ‬الإخبارية‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬قضية‭ ‬اضطهاد‭ ‬سياسي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬تاكوبينا‭ ‬‮«‬صدقا‭ ‬لا‭ ‬أعلم‭ ‬كيف‭ ‬ستجري‭ ‬الأمور،‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تسري‭ ‬بما‭ ‬أمكن‭ ‬من‭ ‬سلاسة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬اطّلاعا‭ ‬الإثنين‭.‬

وقال‭ ‬محامي‭ ‬ترامب‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يجبر‭ ‬موكّله‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬مكبّل‭ ‬اليدين‭ ‬أمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬سيكون‭ ‬بحماية‭ ‬وكالة‭ ‬الخدمة‭ ‬السرية‭ ‬المولجة‭ ‬عادة‭ ‬حماية‭ ‬الرئيس‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بأن‭ ‬تجري‭ ‬الأمور‭ ‬‮«‬بما‭ ‬أمكن‭ ‬من‭ ‬رقي‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬أكد‭ ‬تاكوبينا‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬يستعد‭ ‬للمواجهة‭.‬

والشاهد‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬هو‭ ‬محامي‭ ‬ترامب‭ ‬السابق‭ ‬مايكل‭ ‬كوهين‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬عدوه‭ ‬اللدود،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬المبلغ‭ ‬لستورمي‭ ‬دانيالز‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬وأعيد‭ ‬تسديده‭ ‬له‭ ‬لاحقا‭.‬

وليست‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬ترامب‭.‬

فهناك‭ ‬قضية‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنّه‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2021‭.‬