رسالة بغداد

تأملات في الفكر والانسان

عن دار العدالة في بغداد صدر للباحث والإعلامي المخضرم اكرم الشيخ مهدي مقلد كتاب ( تأملات في الفكر والإنسان).

وتناول الكاتب فيه عناوين لرجال وأفكار إنسانية تؤكد أن لا إنفصام ولا حدود تمنع تواصل الافكار الانسانيه بعد قرون من الاحتراب الدموي الذي دفعت ثمنه شعوب لم يكن لها خيار فيه.

وقد قدمت للكتاب الشاعرة نصيرة القيسي التي قالت إن (قراءة العالم بعين واحدة أمر يحتمل التأويل لكن تصفّح حيثياته والغور في أسباره لأجل الوصول الى الذين يرسمون خرائط بلدانهم ويرفعونها على الأشهاد فتلك فراسة تستحق الوقوف عندها وقراءتها بإمعان لأنها خطوة في شمولية الثقافات وإقتناء أفضلها).