تأملات في الفكر الإنساني

بغداد – سمير علو

عن دار العدالة ببغداد صدر للباحث والاعلامي أكرم الشيخ مهدي مقلد كتاب (تأملات في الفكر والانسان) ضم في جنباته معالم عراقية وعربية وشرقية من رواد الفكر الذين غدو مرجعية لأجيال لاحقة وهي تؤكد حقيقة أن لا إنفصام ولا حدود تمنع تواصل الافكار الانسانية بعد قرون من الاحتراب الدموي الذي دفعت ثمنه شعوب لم يكن لها خيار فيه . واليوم وفي هذا الزخم المتلاحق تجد هذه الافكار الانسانية نفسها اقرب ما تكون الى بعضها متجاوزة في جذوة التحدي هذه حدود الجغرافية الطبيعية واللغوية والتاريخية . ومن بين من أشار اليهم الباحث في كتابه هو (روفائيل بطي) و(رزوق غنام) وهما من رواد الصحافة العراقية والأب أنستاس ماري الكرملي والشاعر الكبير احمد الصافي النجفي ونازك الملائكة شاعرة الحزن وترنيمة الألم ومحمود درويش شاعر المقاومة الفلسطينية وعبد الرحمن الكواكبي ودوره في مقاومة الاستبداد ومحمد الماغوط احد رواد قصيدة النثر في الشعر العربي وحنا مينه قيصر الرواية العربية وحسين مردان والشاعر اليهودي العراقي إبراهيم عوبديا والشيخ محمد راضي الشبيبي والشاعر عبد الوهاب البياتي وعالم الاجتماع الكبير الدكتور علي الوردي والدكتور عبد الستار القيسي وغيرهم . وقد عرّج الشيخ مقلد في كتابه على ديانات عرفها العرب قبل الاسلام وتطرق الى مدينة الكوفة واصفا إياها بمدينة تكتب وتنطق تاريخا ، مشيرا الى بعض من مبدعي الادب والفن الاجانب من بينهم (رامبو) شاعر فرنسا الملعون _ المقدس و (ويستن هيو اودن ) صوت الاشتراكية في اوروبا وامريكا و(بتهوفن) إسطورة الموسيقى العالمية و(أج جي ويلز) و(جورج أوريل) و(كافكا) و(برتراند راسل) و (ت س أليوت) وغيرهم. وقد قدمت للكتاب الصحفية والاعلامية نصيرة القيسي التي ذكرت إن قراءة العالم بعين واحدة أمر يحتمل التأويل لكن تصفح حيثياته والغور في أسباره لأجل الوصول الى من يرسمون خرائط بلدانهم ويرفعونها على الأشهاد فتلك فراسة تستحق الوقوف عندها وقراءتها بإمعان لأنها خطوة في شمولية الثقافات وإقتناء أفضلها. وأضافت إن (بنات أفكارالكاتب تأخذنا الى ثنايا الذاكرة لانها دروس حين يعيد التاريخ نفسه).