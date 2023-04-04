تألق مستمر للمبارزين في بطولة التضامن الدولية

تأل ق مستمر للمبارزين في بطولة التضامن الدولية

بغداد- الزمان

يواصل لاعبو منتخبنا الوطني بسلاح سيف المبارزة تألقهم في بطولة التضامن الدولية الجارية أحداثها في مدينة كازان الروسية وبمشاركة واسعة للعديد من الدول واللاعبين المصنفين على مستوى العالم.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد المبارزة أزهر علي إن لاعبينا قدموا مستويات فنية جيدة في البطولة، أشاد بها الحاضرون، حيث تمكن اللاعبون: منتظر حليم وعبدالله علي وحسن سعد من تجاوز دور المجموعات بتألق والتأهل الى دور الـ 64 في هذي البطولة وهذا المحفل العالمي. وأضاف علي أن اتحاد اللعبة يسعى لزج المبارزين في المنافسات الدولية لكسب الخبرة والاحتكاك ولرفع تصنيف اللاعبين، لاسيما أن المنتخب الوطني مقبل على المشاركة في العديد من البطولات العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة.وتابع علي أن مدرب المنتخب الوطني سعد صالح جابر، يبذل جهوداً مميزة في تهيئة اللاعبين وامدادهم بالمعلومات اللازمة لمواصلة المشوار وعبور الأدوار المقبلة للمنافسة على لقب البطولة .