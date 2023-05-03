البرلمان يتسلّم طلباً نيابياً لإستجواب وزير التربية

تأكيد عدم وجود دور ثالث أو تحسين معدّل في العام الجاري

بغداد – الزمان

جددت وزارة التربية، تأكيد عدم وجود دور ثالث للصفوف المنتهية وتحسين معدل للعام الدراسي الحالي. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع مدير عام التعليم المهني محمود عبد الحسن جاء فيها (عدم وجود دور ثالث وتحسين معدل ونظام المحاولات للعام الدراسي الجاري).

وأطلقت الوزارة ، برنامج صحة الصدور الإلكترونية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (عملاً بتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تخفيف وطأة الضغوط والطريق عن كاهل المواطنين والقضاء على الفساد والمحسوبية في الدوائر الحكومية، اطلق الوزير ابراهيم نامس الجبوري، العمل بمشروع صحة الصدور الالكتروني واستخدام التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات).

وأضاف أنها (ألزمت المديريات العامة للتربية كافة بتطبيق البرنامج لتوفيره خدمات واسعة النطاق بين المؤسسات والوزارة)، واثنى البيان على (جهود مدير عام الشؤون المالية أحمد عباس رشك وموظفيه لدورهم الفاعل في الانتهاء من اللمسات الأخيرة للبرنامج وإدخاله العمل خلال مدة وجيزة). فيما ، تسلمت رئاسة مجلس النواب طلبا لاستجواب الجبوري.

وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تسلَّم طلباً مقدماً من النائب أكرم العساف وبتأييد 116 نائباً لاستجواب الوزير). واكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء الجامعات بتسلم طلبات التقديم الى الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه . وقال بيان تلقته (الزمان) امس (نعلن بدء إجراءات التقديم الإلكتروني إلى الدراسات العليا على وفق توقيتات التقديم والقبول للعام الدراسي الجاري)، واضاف (برامج الدراسات العليا المفتوحة تبلغ 2151 برنامجا دراسيا في الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي في ما تتضمن خطط الجامعات للدراسات العليا المصادق عليها في مختلف التخصصات ولجميع قنوات التقديم العامة والخاصة والامتيازات 13 الف و305 مقعدا دراسيا)، داعيا الطلبة المؤهلين للتقديم (الاستعداد العلمي الممكن تحقيقا لما يطمحون إليه من نتائج إيجابية في الامتحان التنافسي الذي سيجرى في 20 حزيران المقبل). بدورها ،أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حصص المحافظات في مشاريع الأبنية المدرسية ضمن المرحلة الأولى.

مشاريع وطنية

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح امس إن (دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة ، تواصل جولاتها الميدانية اليومية، النهارية والمسائية، لمواكبة مراحل العمل ومراقبة نسب الإنجاز المتحققة في مشروع الأبنية المدرسية النموذجية في بغداد والمحافظات)، وتابع ان (الدائرة مستمرة بعقد اجتماعاتها ولقاءاتها الدورية مع الشركتين الصينيتين المنفذتين للمشروع، وحثهما على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة)، واشار الى ان (نسب الإنجاز متفاوتة بين موقع وآخر، بحسب جداول تقدم العمل، وهناك أعداد من الأبنية وصلت لمرحلة الهياكل الخارجية وصب سقوف الطبقتين الأولى والثانية، والتحول نحو الإنهاءات الداخلية، وكذلك المباشرة بعملية إنهاء الجدران والأرضيات)، واضاف ان (مشروع الأبنية المدرسية النموذجية ،هو الأول الذي ينفذ ضمن الاتفاق الإطاري العراقي الصيني، وتبلغ مساحة كل مدرسة 3000 متر مربع وهي ضعف مساحات الأبنية المدرسية الحالية، وسعة الأبنية تتراوح بين 12 و 18 و24 صفاً ، وتحتوي كل مدرسة على أربع قاعات للدراسة الإلكترونية والمختبرية وقاعة للاجتماعات)، واستطرد بالقول ان (جميع المواد المستخدمة في بناء مشاريع الأبنية المدرسية خضعت إلى فحوصات دقيقة من قبل مختبرات رصينة ومعتمدة).

ولفت الى ان (التصاميم الأربعة التي صممها المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان، تستخدم لأول مرة وتحمل طابعاً هندسياً متميزاً، وطابعاً عمرانياً حديثاً)، مبينا ان (المشروع يحظى باهتمام الحكومة وبمتابعة مستمرة من قبل الأمانة العامة ، وسيسهم في فك الاختناقات الحاصلة في الأبنية المدرسية، وسيدعم البنى التحتية للتربية).