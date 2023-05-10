تأكيدا‭ ‬لانفراد‭ ‬خبر‭ (‬الزمان‭) ‬قبل‭ ‬يومين .. الأسد‭ ‬يتلقى‭ ‬دعوة‭ ‬ملك‭ ‬السعودية‭ ‬لحضور‭ ‬قمة‭ ‬الرياض

دمشق‭ – ‬القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬

تلقى‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الأربعاء‭ ‬دعوة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬دعوة‭ ‬تتلقاها‭ ‬دمشق‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬2011‭.‬

‭ ‬وكانت‭ ‬‮«‬الزمان‮»‬‭ ‬في‭ ‬طبعتها‭ ‬الدولية‭ ‬قد‭ ‬انفردت‭ ‬في‭ ‬مانشيت‭ ‬الصفحة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬الأول‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الأسد‭ ‬سيتلقى‭ ‬دعوة‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬وسيحضر‭ ‬قمة‭ ‬الرياض‭ ‬

وتسلّم‭ ‬الأسد‭ ‬الدعوة‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬الرياض‭ ‬ودمشق‭ ‬استئناف‭ ‬عمل‭ ‬بعثتيهما‭ ‬الدبلوماسيّة،‭ ‬وبعد‭ ‬قرار‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأحد‭ ‬استئناف‭ ‬مشاركة‭ ‬وفود‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية في‭ ‬اجتماعاتها،‭ ‬بعد‭ ‬تعليق‭ ‬أنشطتها‭ ‬إثر‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬دام‭ ‬قسّم‭ ‬البلاد‭ ‬وأتى‭ ‬على‭ ‬اقتصادها‭ ‬وبنيتها‭ ‬التحتية‭.‬‮ ‬

وأوردت‭ ‬الرئاسة‭ ‬أن‭ ‬الأسد‭ ‬تلقى‭ ‬‮«‬دعوة‭ ‬من‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬والثلاثين‭ ‬لاجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القمة،‭ ‬والتي‭ ‬ستعقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدّة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أيار‭ ‬‭(‬مايو‭) ‬الجاري‮»‬‭.‬

وتسلّم‭ ‬الأسد‭ ‬الدعوة‭ ‬من‭ ‬سفير‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬بندر‭ ‬السديري‭. ‬وشكر‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي،‭ ‬قائلا‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬انعقاد‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬سيعزّز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‮»‬‭.‬‮ ‬

ونقل‭ ‬السديري،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬واس‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬تحيات‭ ‬الملك‭ ‬السعودي‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري،‭ ‬و»تمنياتهما‭ ‬لحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬سوريا‭ ‬الشقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬قمة‭ ‬سرت‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬آخر‭ ‬قمة‭ ‬حضرها‭ ‬الأسد‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬تجميد‭ ‬عضوية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬ذاته‭.‬

وأنهى‭ ‬قرار‭ ‬إعادة‭ ‬مشاركة‭ ‬وفود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬عزلة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬فرضتها‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬دمشق‭ ‬التي‭ ‬تتطلع‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬أموال‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الطريق‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬طويلاً‭ ‬أمام‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬مقسم،‭ ‬تتنوع‭ ‬القوى‭ ‬المسيطرة‭ ‬فيه‭.‬

وتتطلع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬إلى‭ ‬أداء‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬للنزاع‭ ‬بعدما‭ ‬فشلت‭ ‬جولات‭ ‬مفاوضات‭ ‬قادتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭. ‬‮ ‬

وتتزامن‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬الحضن‭ ‬العربي‭ ‬أيضاً‭ ‬مع‭ ‬تغيّر‭ ‬في‭ ‬الخارطة‭ ‬السياسية‭ ‬الإقليمية‭ ‬بعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران،‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬دمشق،‭ ‬والذي‭ ‬تُعلّق‭ ‬عليه‭ ‬آمال‭ ‬بعودة‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لطالما‭ ‬هزتها‭ ‬النزاعات‭ ‬بالوكالة‭.‬‮ ‬

إثر‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع،‭ ‬قطعت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬دمشق،‭ ‬وأبعدتها‭ ‬عن‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2011‭.‬