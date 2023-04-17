الإتحاد الآسيوي لكرة القدم يحتفل بيوم كرة القدم للسيدات 2023

تأكيدات دولية على أهمية حماية الطفل خلال بطولة الجنوب للناشئات

بغداد- ساري تحسين

احتفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحادات الوطنية الأعضاء، بيوم كرة القدم النسائية 2023 والذي أقيم للعام التاسع على التوالي، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة المُثيرة.

وفي هذا التقرير يُسلط الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على أبرز الأنشطة التي أقيمت في جميع أنحاء القارة للاحتفال بالعمل الجاد للسيدات في كرة القدم الآسيوية، ولتشجيع المزيد من النساء والفتيات على تطوير شغفهن الدائم بهذه اللعبة.

البحرين

وشهد يوم كرة القدم الآسيوي للسيدات 2023 مشاركة واسعة في البحرين، حيث تعاونت 11 مدرسة خاصة مع الاتحاد البحريني لكرة القدم للاحتفال بهذا اليوم مع الطالبات والمدربين وأولياء الأمور في جميع أنحاء البلاد من خلال الاحتفالات التي أقيمت في الملعب التدريبي للاتحاد البحريني لكرة القدم التدريبي، قام مسؤولو الاتحاد البحريني بمساعدة أكثر من 50 مدرباً – بما في ذلك مدربي المنتخبات الوطنية للسيدات عبر مختلف الفئات العمرية – حيث اجتمعوا معاً لجعل اليوم لا يُنسى بالنسبة لـ120 فتاة شابة شاركن في البرنامج بهدف تسليط الضوء على مساهمة المرأة في تطوير كرة القدم في الدولة، تم تكريم المشاركات أيضاً من خلال شهادات التقدير قبل نهاية اليوم.

بوتان

كان يوم كرة القدم الآسيوي للسيدات 2023 حدثاً رائعاً في بوتان، حيث احتفل به أكثر من 500 مشاركة في العديد من مناطق المملكة.

أثبتت الاحتفالات أنها منصة مناسبة للاتحاد البوتاني لكرة القدم من أجل جذب الانتباه إلى استراتيجية اتحاد بوتان لكرة القدم للسيدات والفتيات 2023-2026 تحت شعار (زرع البذور)، والتي تهدف إلى إرساء أساس قوي للتنمية طويلة المدى لكرة القدم للسيدات في بوتان في مناطق مثل بوم ثانغ، اكتسب المهرجان مكانة خاصة لأنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها دعوة الأمهات في المنطقة للمشاركة في هذه الأنشطة، بينما في لوهوتسي، تعاون الاتحاد البوتاني مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لافتتاح مراكز تدريب كرة القدم المدرسية الإقليمية في إطار مخطط تنمية المواهب في مناطق أخرى مثل ثيمبو وتراشيغانغ وسارابانغ، استغل المنظمون الحدث كفرصة لتشجيع كبار أعضاء المجتمع لتمكين الفتيات الصغيرات في المجتمع من تنمية الاهتمام بكرة القدم وحضر البرنامج، الذي تضمن تعليم التدريبات الأساسية للفتيات، العديد من الشخصيات المرموقة ذوي العلاقة حيث حظي بتقدير كبير، وقد شجع الاتحاد البوتاني على تنظيم المزيد من الأحداث للسيدات والفتيات في المستقبل.

كوريا الشمالية

احتفلت ما يقرب من 100 سيدة، بما في ذلك لاعبات كرة القدم والمدربين والمسؤولين في الاتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم، بيوم كرة القدم الآسيوي للسيدات 2023 في مدرسة بيونغ يانغ الدولية لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد الكوري الشمالي يون جونغ-هو وشهد الحدث، الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة، مشاركة لاعبات سابقات في صفوف المنتخب الوطني واللواتي مثلن البلاد في بطولات رفيعة المستوى مثل كأس العالم للسيدات وكأس آسيا للسيدات وتضمنت الاحتفالات التي استمرت طوال اليوم تدريب المشاركات على التحكم في الكرة، بالإضافة إلى تعريفهن بالعديد من تدريبات المراوغة التي نالت تقدير رئيس الاتحاد، والذي شدد على الحاجة إلى زيادة الوعي العام بكرة القدم للسيدات في المنطقة.

الأردن

انضم الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى الاحتفالات السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك من خلال منح أكثر من 100 فتاة وسيدة فرصة الاستمتاع بيوم من لعب كرة القدم مع بعض الوجوه الأردنية المعروفة هذه اللعبة خلال اليوم، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات منفصلة للتركيز على أنشطة محددة، مثل التسديد والتمرير بالإضافة إلى الألعاب الصغيرة التي استمرت لمدة 15 دقيقة ومن الجوانب الأخرى المثيرة للاهتمام في المهرجان فقرات (تيلي ماتش) التي شارك فيها ما يقرب من 100 مشاركة، معظمهم من لاعبات ومدربات المنتخبات الوطنية الأردنية للسيدات، وشخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وشخصيات إعلامية أخرى، وكذلك أعضاء في اللجنة الأولمبية الأردنية شاركوا في كل فقرة من 10 دقائق مع النجاح الكبير الذي حققه المهرجان، تقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم خطوة إلى الأمام نحو رؤية أكثر إيجابية تجاه مشاركة كرة القدم للسيدات في المجتمع.

حماية الاطفال

وعلى صعيد اخر كانت بطولة جنوب آسيا للناشئات تحت 17 عاماً، التي أقيمت خلال الفترة من 20 إلى 28 آذار 2023 بمثابة منصة ممتازة لتنفيذ تدابير حماية الطفل لضمان تجربة كرة قدم إيجابية وممتعة لجميع المشاركين بمساعدة تمرين بالون الأمان المُبتكر، شهد النشاط مشاركة لاعبات من كل منتخب وطني شارك في البطولة الإقليمية البرنامج، الذي تم إعداده لمساعدة اللاعبات على فهم أنواع مختلفة من الإساءة وأهمية حماية الطفل، تم خلاله تقسيم المشاركين أولاً إلى ثلاث مجموعات، حيث تم تكليف كل مجموعة بمهمة حماية البالونات التي تم توفيرها لهم أو فرقعتها أو مراقبتها سمح ذلك للاعبات بفهم مفاهيم كيفية بذل قصارى جهدهم لحماية الضحايا، وتحديد أولئك الذين لا يهتمون بحماية الطفل، وأولئك الذين على الرغم من رغبتهم في المساعدة إلا أنهم غير متأكدين من الطرق التي يقدمون بها دعمهم.

ويهدف مسؤول الحماية في اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم إلى زيادة الوعي بشأن بروتوكولات حماية الطفل، وأيضاً تثقيف المشاركين حول كيفية الوقوف في وجه أي شكل من أشكال الإساءة من خلال هذا النشاط، اكتسبت اللاعبات المعرفة فيما يتعلق بحقوقهن وتعلمن الطرق التي يُمكنهن من خلالها العمل مع أولياء الأمور ومسؤولي الفريق وضباط حماية الطفل لحماية الضعفاء في مجتمعاتهم و تعتبر حماية الأطفال والشباب أحد مجالات التركيز الرئيسية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقد أنشأ اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم نهج الحماية أولاً في السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال وضع معيار لمسابقات الشباب، وهو ملتزم بالحفاظ على كرة القدم خالية من جميع أنواع الإساءات، الخطر والأذى والإهمال.

هذه المبادرة هي مثال ممتاز لالتزام اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم بتنفيذ تدابير حماية الطفل لتعزيز رفاهـــــــية وسلامة لاعبات كرة الــــــقدم في المنطقة.