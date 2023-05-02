تأصيل‭ ‬آخر‭ ‬للعنف-عباس الحسيني

لم‭ ‬تخلُ‭ ‬امة‭ ‬من‭ ‬امم‭ ‬الارض‭ ‬من‭ ‬تفشي‭ ‬ظواهر‭ ‬العنف‭ ‬والتوحش‭ ‬البشري‭ ‬كونه‭ ‬سمة‭ ‬متلازمة‭ ‬في‭ ‬بنية‭ ‬العقل‭ ‬البشري،‭ ‬والتي‭ ‬تعتمد‭ ‬السجال‭ ‬بين‭ ‬الاحالة‭ ‬الى‭ ‬الخراب‭ ‬كصورة‭ ‬مناقضة‭ ‬للواقع‭ ‬الايجابي،‭ ‬العسير‭ ‬البناء،‭ ‬قبالة‭ ‬التدمير‭ ‬كحل‭ ‬يسير،‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬هنا‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬لاعادة‭ ‬الاعتبار‭ ‬والتقييم‭ ‬الانساني‭ ‬للذات‭ ‬القلقة‭ ‬،‭ ‬فكل‭ ‬هدم‭ ‬يسبقه‭ ‬شعور‭ ‬بالارتباك‭ ‬ورغبة‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬،‭ ‬وكل‭ ‬عنف‭ ‬منبعه‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الثورة‭ ‬على‭ ‬القائم‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬اعادة‭ ‬التاسيس‭ ‬لحلم‭ ‬يلح‭ ‬على‭ ‬التاسيس‭ ‬،‭ ‬وتبدو‭ ‬جذور‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬واقعنا‭ ‬العربي‭ ‬وليدة‭ ‬تاريخ‭ ‬امتزج‭ ‬فيه‭ ‬الديني‭ ‬بالقومي،‭ ‬واللاهوتي‭ ‬بالارضي‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬غدت‭ ‬نزعات‭ ‬التطرف‭ ‬الديني‭ ‬والقومي‭ ‬تغذي‭ ‬رجالات‭ ‬السياسة‭ ‬والعسكر،‭ ‬بل‭ ‬وتتعدى‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬تغذية‭ ‬النسغ‭ ‬المجتمعي‭ ‬لتؤطر‭ ‬مشاعر‭ ‬الكراهية‭ ‬مجمل‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬تطال‭ ‬واقعنا‭ ‬العربي‭ ‬حصرا‭ ‬حتى‭ ‬غدت‭ ‬هذه‭ ‬المتلازمة‭ ‬صفة‭ ‬لسياق‭ ‬ثابت‭ ‬وراسخ‭ ‬لدى‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬نظرتهم‭ ‬وتقييمهم‭ ‬لواقعنا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نجحت‭ ‬بقية‭ ‬امم‭ ‬الارض‭ ‬ممن‭ ‬استقروا‭ ‬وعثروا‭ ‬على‭ ‬خلاصهم‭ ‬الابدي‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬شتى‭ ‬من‭ ‬المعرفة‭ ‬والفنون‭ ‬وبقية‭ ‬النشاطات‭ ‬الانسانية

وتحاول‭ ‬الاجيال‭ ‬المحدثة‭ ‬اعادة‭ ‬كتابة‭ ‬مسببات‭ ‬العنف‭ ‬عبر‭ ‬استعادة‭ ‬الفروقات‭ ‬الدينية‭ ‬والمذهبية‭ ‬والقبلية،‭ ‬وقد‭ ‬تحولت‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬البدائية‭ ‬الى‭ ‬وسيلة‭ ‬استرزاق‭ ‬انتخابية‭ ‬وحكومية‭ ‬،‭ ‬قال‭ ‬احد‭ ‬الشيوخ‭ ‬وهو‭ ‬يروج‭ ‬لحلوى‭ ‬مستهلكة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬انتاجها‭ ‬انها‭ ‬قد‭ ‬اعدت‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬على‭ ‬ايد‭ ‬ملائكة‭ ‬كرام‭ ‬،‭ ‬ويقوم‭ ‬الحزب‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬بوضع‭ ‬اسمه‭ ‬على‭ ‬دعاية‭ ‬الحلوى‭ ‬

وتفطن‭ ‬الجماهير‭ ‬الى‭ ‬حركة‭ ‬النبلاء‭ ‬من‭ ‬ارباب‭ ‬التفكير‭ ‬القومي‭ ‬والديني‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬العرب‭ ‬كرضا‭ ‬رشيد‭ ‬ومحمد‭ ‬عبده‭ ‬الكرديين‭ ‬واحمد‭ ‬شوقي‭ ‬والزهاوي‭ ‬وعباس‭ ‬محمود‭ ‬العقاد‭ ‬وجمال‭ ‬الدين‭ ‬الافغاني‭ ‬وغيرهم‭ ‬ممن‭ ‬خدموا‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬بدافع‭ ‬التفكير‭ ‬وليس‭ ‬القرنية‭ ‬او‭ ‬المذهب‭ ‬

التمظهر‭ ‬المذهبي‭ ‬في‭ ‬قصة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬جمال‭ ‬عبد‭ ‬الناصر،‭ ‬الذي‭ ‬اعد‭ ‬وليمة‭ ‬من‭ ‬السمك‭ ‬وقال‭ ‬لضيوفه‭ ‬ممازحا‭ : ‬ان‭ ‬اخوال‭ ‬اولاده‭ ‬،‭ ‬كونهم‭ ‬من‭ ‬الشيعة،‭ ‬لا‭ ‬ياكلون‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬السمك‭ ‬،‭ ‬توحي‭ ‬بسذاجة‭ ‬الواقع‭ ‬العربي‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬اقدم‭ ‬صدام‭ ‬على‭ ‬طمس‭ ‬معالم‭ ‬العروبية‭ ‬لدى‭ ‬شيوخ‭ ‬الخليج‭ ‬،‭ ‬ساعة‭ ‬مواجهتهم‭ ‬عسكريا،