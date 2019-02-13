تأسيس‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المغربي‭ ‬الاسباني‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الملكين‭ ‬بالرباط‭ ‬

الرباط‭ ‬‭- ‬الزمان

وصل‭ ‬ملك‭ ‬اسبانيا‭ ‬فيليبي‭ ‬السادس،‭ ‬مرفوقا‭ ‬بزوجته‭ ‬ليتيسيا‭ ‬ووفد‭ ‬وزاري،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الى‭ ‬الرباط‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬تدوم‭ ‬يومين‭ ‬توقع‭ ‬خلالها‭ ‬عدة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬الجارين،‭ ‬ويعلن‭ ‬أثناءها‭ ‬تأسيس‭ ‬منتدى‭ ‬اقتصادي‭ ‬مغربي‭ ‬اسباني‭.‬

ويضم‭ ‬برنامج‭ ‬الزيارة‭ ‬إجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬بين‭ ‬عاهلي‭ ‬البلدين،‭ ‬وتوقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬حول‭ ‬إقامة‭ ‬تعاون‭ ‬استراتجي‭ ‬شامل‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬المغربية‭ ‬والاسبانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬تهم‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬والطاقة‭ ‬والثقافة‭.‬

كما‭ ‬يتم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬تأسيس‭ ‬مجلس‭ ‬اقتصادي‭ ‬مغربي‭ ‬اسباني،‭ ‬وهي‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬أثناء‭ ‬زيارته‭ ‬الرباط‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬2018‭. ‬وحطت‭ ‬طائرة‭ ‬الملك‭ ‬فيليبي‭ ‬السادس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بمطار‭ ‬الرباط‭ ‬سلا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬وتوجه‭ ‬الموكب‭ ‬الملكي‭ ‬نحو‭ ‬قصر‭ ‬الرباط‭ ‬التي‭ ‬تزين‭ ‬شارعها‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالأعلام‭ ‬الاسبانية‭ ‬والمغربية‭. ‬ولوح‭ ‬العاهلان‭ ‬بيديهما‭ ‬تحية‭ ‬لآلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تجمهروا‭ ‬في‭ ‬جانبي‭ ‬الشارع‭ ‬المفضي‭ ‬نحو‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭ ‬ترحيبا‭ ‬بمقدم‭ ‬العاهل‭ ‬الاسباني،‭ ‬على‭ ‬إيقاع‭ ‬معزوفات‭ ‬موسيقية‭ ‬لفرق‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬التي‭ ‬جابت‭ ‬أرجاء‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأربعاء‭. ‬ويقيم‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬مأدبة‭ ‬عشاء‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬العاهل‭ ‬الاسباني‭ ‬وعقيلته‭ ‬الملكة‭ ‬ليتيسيا‭. ‬وغابت‭ ‬الأميرة‭ ‬لالة‭ ‬سلمى‭ ‬عن‭ ‬مراسم‭ ‬الاستقبال‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وكانت‭ ‬صحف‭ ‬اسبانية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬المشاهير‭ ‬نشرت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬خبر‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬عن‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭.‬

وتعد‭ ‬إسبانيا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬حلفاء‭ ‬المغرب‭ ‬الأوروبيين‭ ‬وأكبر‭ ‬شركائه‭ ‬التجاريين،‭ ‬واحتلت‭ ‬صدارة‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬للسنة‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬حسب‭ ‬معطيات‭ ‬رسمية‭.‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬للديوان‭ ‬الملكي‭ ‬المغربي‭ ‬إن‭ ‬زيارة‭ ‬العاهل‭ ‬الاسباني‭ ‬تعكس‭ ‬«عمق‭ ‬وجودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬بفضل‭ ‬الإرادة‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬متعددة‭ ‬الأبعاد،‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الجارين‭ ‬الصديقين»‭.‬

كما‭ ‬يحتل‭ ‬ملف‭ ‬الهجرة‭ ‬حيزا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬البلدين،‭ ‬وباتت‭ ‬اسبانيا‭ ‬البوابة‭ ‬الأولى‭ ‬لدخول‭ ‬المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬النظاميين‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬55‭ ‬ألف‭ ‬مهاجر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬ودافعت‭ ‬مدريد‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬المغرب‭ ‬ماليا‭ ‬لمواجهة‭ ‬تدفق‭ ‬المهاجرين‭.‬

وهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬للملك‭ ‬فيليبي‭ ‬السادس‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬2014‭ ‬بعيد‭ ‬تتويجه‭ ‬الذي‭ ‬أعقب‭ ‬تنازل‭ ‬والده‭ ‬خوان‭ ‬كارلوس‭.‬