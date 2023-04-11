تأجيل350 ألف موعد طبي لإضراب قطاع الصحة في بريطانيا

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

باشر‭ ‬آلاف‭ ‬الأطباء‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إضرابا‭ ‬مدته‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬للمطالبة‭ ‬بأجور‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬أزمة‭ ‬غلاء‭ ‬معيشة،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.‬

وقال‭ ‬ستيفن‭ ‬بويس‭ ‬المدير‭ ‬الصحي‭ ‬للنظام‭ ‬الصحي‭ ‬العام‭ ‬NHS‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬التعبئة‭ ‬التي‭ ‬ستخلف‭ ‬أكبر‭ ‬تأثير‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬NHS‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الضغوط‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬الأولوية‭ ‬للحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬والخطرة‭ ‬لكن‭ ‬مواعيد‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬ستؤجل‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬اتحاد‭ ‬NHS‭ ‬أن‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬موعد‭ ‬طبي‭ ‬قد‭ ‬يؤجل‭. ‬وسبق‭ ‬للأطباء‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬أضربوا‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬175‭ ‬ألف‭ ‬موعد‭.‬

‮ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬يمثل‭ ‬الأطباء‭ ‬المتدربون‭ (‬جونيور‭ ‬دكتورز‭) ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬وهم‭ ‬أطباء‭ ‬شباب‭ ‬تخرجوا‭ ‬للتو‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬أطباء‭ ‬‮ ‬لديهم‭ ‬خبرة‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭.‬

ويأتي‭ ‬الإضراب‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وينتهي‭ ‬السبت‭ ‬صباحا‭ ‬بعد‭ ‬عطلة‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬عطلة‭.‬

وقال‭ ‬ماثيو‭ ‬تايلر‭ ‬مدير‭ ‬اتحاد‭ ‬NHS‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬لهذا‭ ‬الإضراب‭ ‬تأثير‭ ‬كارثي‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬NHS‮»‬‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬بكامل‭ ‬طاقته‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينفع‭ ‬أن‭ ‬نخفي‭ ‬أنه‭ ‬سيخلف‭ ‬مخاطر‭ ‬على‭ ‬المرضى‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬البريطانيين‭ ‬إلى‭ ‬الحذر‭ ‬‮«‬حاولوا‭ ‬أن‭ ‬تتجنبوا‭ ‬التصرفات‭ ‬الخطرة‭ ‬لأن‭ ‬NHS‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬العناية‭ ‬اللازمة‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬نقابة‭ ‬BMA‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬الأطباء‭ ‬المتدربين‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطباء‭ ‬خسروا‭ ‬26‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬اجورهم‭ ‬الفعلية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2008‭.‬

وتطالب‭ ‬النقابة‭ ‬بزيادة‭ ‬هذه‭ ‬الأجور‭ ‬بنسبة‭ ‬35‭ ‬‭%‬‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬وزير‭ ‬الصجة‭ ‬ستيف‭ ‬باركلي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬واقعي‮»‬‭.‬

ويمر‭ ‬نظام‭ ‬NHS‭ ‬بأزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬بعدما‭ ‬أضعفته‭ ‬سياسات‭ ‬التقشف‭ ‬وتداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭. ‬وتكثر‭ ‬الإضرابات‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭ ‬لدى‭ ‬الممرضين‭ ‬والأطباء‭ ‬والمسعفين‭.‬