تأجيل الرحلات الجوية بين بغداد ودمشق إلى إشعار آخر

بغداد – فائز جواد

اعلنت السفارة العراقية في سوريا عن تأجيل رحلة الخطوط الجوية الى اشعار اخر. وقالت السفارة في كتاب موجه الى وزارة الخارجية السورية انه (تقرر تأجيل رحلة الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية العراقية ذهابا وايابا لدمشق الى اشعار اخر). و افادت شركة الخطوط الجوية العراقية بأستئناف رحلاتها المباشرة من بغداد إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع استمر أكثر من ثماني سنوات. وقال الناطق باسم الشركة ليث الربيعي في تصريح امس ان (أولى رحلات الخطوط العراقية ستنطلق من بغداد إلى دمشق وبمعدل رحلة واحدة أسبوعيا)، واضاف ان (هذا الخط الجوي مهم نظرا لعدد الجالية العراقية في سوريا إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وتفعيل جانب الزيارات الدينية والسياحية). وكانت وزارة النقل السورية قد نشرت في وقت سابق بيانا رحبت فيه بقرار استئناف رحلات الطيران من بغداد باتجاه مطار دمشق الدولي. ووقعت سلطة الطيران المدني العراقي مع نظيرتها الكويتية مذكرة تنفيذية بشأن تنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين.

واكد مدير عام سلطة الطيران علي خليل ابراهيم أن (توقيع تلك المذكرة مع الجانب الكويتي وضعت الإطار التشغيلي للرحلات الجوية التي تخص المسـافرين والشحن الجوي اضافة إلى تعزيز أطر التعاون في مجال الملاحة الجوية بين البلدين)، مشيرا الى ان (مراسم توقيع المذكرة جرت في 12 أيار الجاري على هامش أعمال الدورة السابعة للجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية الكويتية). وترأس وزير الخارجية محمد علي الحكيم في وقت سابق الوفد العراقي الذي زار الكويت لمناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين الجارين .