التعليم يمدد التقديم للدراسات العليا

تأجيل إمتحانات الدور الأول للطلبة المشمولين بأداء فريضة الحج

بغداد – ساري تحسين

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقديم الى الدراسات العليا في جميع الجامعات لغاية يوم الاربعاء المقبل الموافق السابع من حزيران الجاري، فيما ابقت الضوابط الأخرى الواردة في جدول توقيتات التقويم والقبول للعام الدراسي 2023- 2024. وقالت المدير العام لدائرة البحث والتطوير في الوزارة لبنى خميس مهدي في اعمام اطلعت (الزمان) على نسخة منه أمس، ان الوزارة (قررت تمديد التقديم للدراسات العليا مع ابقاء بقية التوقيتات ثابتة)، مؤكدة ان (موعد اداء الامتحان التنافسي سيكون يوم 20 حزيران الجاري). وجددت الوزارة التأكيد على ان (الالقاب العلمية التي منحت لحملة الشهادات العليا المعينين حديثاً قد تمت استناداً الى قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل حيث يمنح حملة شهادة الدكتوراه لقب مدرس والماجستير مدرس مساعد).

ووافقت هيئة الرأي في الوزارة ، على تأجيل امتحانات الدور الأول لطلبة الجامعات المشمولين بأداء فريضة الحج لهذا العام. وذكر بيان أمس، أن (الوزير نعيم العبودي ترأس الاجتماع الخامس لهيئة الرأي، ووجه في مستهله بمتابعة وتكثيف خطة الدورات التدريبية الخاصة بتطبيق مسار بولونيا في الجامعات العراقية للفئات المستهدفة وإنجاح هذا المسار للعام الدراسي المقبل وتعزيز بيئة الجامعة المنتجة وتمكين الخريجين من ريادة الأعمال وصناعة البرامج والابتكار على غرار (مشروع الايكوسيستم) الذي جرى إطلاقه في الجامعة التكنولوجية كونه يمثل رصيدا نوعيا من رأس المال البشري ومرتكزا هاما باتجاه التنمية وصناعة البرامج وابتكار المشاريع)، واضاف ان (العبودي حث على الاستمرار بالمتابعة والاهتمام بإدخال المجلات العراقية الى المستوعبات العالمية والتركيز على البحث والنشر العلمي الرصين من أجل الارتقاء بمؤشر البحث العلمي العراقي والمجلات الأكاديمية العلمية العراقية في بيئة التنافس الدولي مؤكدا في الوقت نفسه على توفير متطلبات السلامة والأمان في المختبرات ودعم مجالس الاعتماد وفريق المقيمين الوطني التابعة لها وتسهيل مهامهم التي تهدف إلى تطوير وتحسين مجالات التعليم العالي والبحث العلمي). تخفيض الأجور الدراسية 50 بالمئة لطلبة الدراسات المسائية المشمولين بضمان الرعاية الاجتماعية ابتداء من العام الدراسي 2024/2023. كما صوتوا على منح جامعات بغداد وبابل والتكنولوجية والمستنصرية والأنبار والموصل الاستقلالية اللازمة والصلاحيات القانونية التي تمكنها من إدارة شؤونها العلمية والإدارية. والشروع اعتبارا من الاولى من حزيران الجاري بالتعاقد مع الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي بشأن استخدام واعتماد أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني وفقا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وإضافة بعض الجامعات الأجنبية التي استوفت شروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال استمارة المعايير المعدة لهذا الغرض إلى دليل الجامعات الموصى بها للدراسة على النفقة الخاصة خارج العراق). وقرروا (تأجيل امتحانات الدور الأول لطلبة الجامعات المشمولين بأداء فريضة الحج لهذا العام والشروع بتعديل التعليمات الامتحانية بما يمكن الجامعات معالجة الحالات الطارئة للطلبة. واعتماد مسار بولونيا لتخصصات الهندسة والعلوم والتقنيات الهندسية للجامعات الحكومية والأهلية اعتبارا من العام المقبل). كما وافقوا على آلية تنظيم وتأسيس عمل الجمعيات العلمية. وإعادة طلبة الدراسات العليا الراسبين بالدور الثاني بثلاث مواد أو أكثر الى مقاعد الدراسة على النفقة الخاصة للسنة اللاحقة ويطالب بالمواد الراسب فيها والمواد التي حصل فيها على تقدير متوسط. فضلاً عن (دراسة المقترحات المستقبلية للدراسات العليا المقدمة من جامعة كربلاء على أن تعرض على مجالس الجامعات ليتم البت في إقرارها في هيأة الرأي). وقرروا (الموافقة على معالجة بعض حالات الطلبة المبتعثين خارج العراق من زمالات ونفقة خاصة ممن يـــــــتلقون مساعدات مالية من الوزارة وجرى تعيينهم مؤخرا ضمن التعيينات الأخيرة وبما يتوافق مع القانون والضوابط. وعلى مشروع التعديل الأول لتعليمات الاستاذ المتمرس).