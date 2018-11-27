تأجيل‭ ‬إقرار‭ ‬الحقائب‭ ‬الوزارية‭ ‬في‭ ‬العراق والصدر‭: ‬لا‭ ‬أقبل‭ ‬بوزير‭ ‬دفاع‭ ‬أو‭ ‬داخلية‭ ‬غير‭ ‬مستقل

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

اقترح‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬تقديم‭ ‬مرشحيه‭ ‬للوزارات‭ ‬الشاغرة‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬لمنحهم‭ ‬الثقة،‭ ‬باستثناء‭ ‬حقيبتي‭ ‬الدفاع‭ ‬والداخلية‭. ‬فيما‭ ‬أجل‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬الحقائب‭ ‬الوزارية‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬الخلافات‭ . ‬وشدد‭ ‬الصدر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يرضى‭ ‬بوزير‭ ‬دفاع‭ ‬أو‭ ‬داخلية‭ ‬غير‭ ‬مستقل‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يصوت‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬الثقة‭ ‬للمرشحين‭ ‬للوزارات‭ ‬الثمانية‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬أصل22،‭ ‬لكنه‭ ‬أرجأ‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬جراء‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬الأسماء‭ ‬المعروضة‭. ‬وقال‭ ‬الصدر،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أقترح‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬كابينته‭ ‬الوزارية‭ ‬المتبقية،‭ ‬عدا‭ ‬وزيري‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع‭ . ‬كما‭ ‬اقترح‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬لهما‭ ‬(حقيبتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع)‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القادة‭ ‬العظماء‭ ‬الذين‭ ‬حرروا‭ ‬الأراضي‭ ‬المغتصبة‭ ‬من‭ ‬أيادي‭ ‬داعش‭ ‬الأثيمة،‭ ‬وبدون‭ ‬تدخل‭ ‬أي‭ ‬كتلة‭ ‬أو‭ ‬حزب‭ ‬أو‭ ‬جهة‭ ‬مطلقا‭ . ‬وتتداول‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬اسم‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬السابق‭ ‬سليم‭ ‬الجبوري،‭ ‬مرشحا‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬ورئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬السابق،‭ ‬فالح‭ ‬الفياض،‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرفضه‭ ‬الصدر‭. ‬ويحظى‭ ‬المرشحان‭ ‬بدعم‭ ‬كتلة‭ ‬البناء‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬ائتلافا‭ ‬الفتح‭ ‬بزعامة‭ ‬هادي‭ ‬العامري،‭ ‬و‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬بزعامة‭ ‬نوري‭ ‬المالكي،‭ ‬وهما‭ ‬تياران‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬وثيقة‭ ‬بإيران‭.‬

وتابع‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬تغريدته‭ ‬جيراننا‭ ‬أصدقاؤنا‭ ‬لا‭ ‬أسيادنا‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ ‬ماكنة‭ ‬(ماكينة)‭ ‬المحاصصة‭ ‬اتحدوا‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬لإعادة‭ ‬الوجوه‭ ‬الكالحة‭ ‬والفاسدة‭ ‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬لست‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬إتمام‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة،‭ ‬بل‭ ‬أنا‭ ‬سبب‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬مخططاتهم‭ .‬

وختم‭ ‬الصدر‭ ‬بالقول‭ ‬لن‭ ‬أرضى‭ ‬بوزير‭ ‬دفاع‭ ‬أو‭ ‬داخلية‭ ‬غير‭ ‬مستقل‭ ‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيحفظ‭ ‬العراق‭ ‬واستقلاله‭ ‬وعزته،‭ ‬ولجعل‭ ‬العراق‭ ‬ذا‭ ‬قرار‭ ‬مستقل‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الحدود‭ ‬لا‭ ‬خارجها‭ .‬