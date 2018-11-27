تأجيل‭ ‬إقرار‭ ‬الحقائب‭ ‬الوزارية‭ ‬في‭ ‬العراق والصدر‭: ‬لا‭ ‬أقبل‭ ‬بوزير‭ ‬دفاع‭ ‬أو‭ ‬داخلية‭ ‬غير‭ ‬مستقل

بغداد – كريم عبد زاير
اقترح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، على رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تقديم مرشحيه للوزارات الشاغرة إلى البرلمان لمنحهم الثقة، باستثناء حقيبتي الدفاع والداخلية. فيما أجل البرلمان العراقي التصويت على بقية الحقائب الوزارية بسبب استمرار الخلافات . وشدد الصدر على أنه لن يرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل. وكان من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي، الثلاثاء، على منح الثقة للمرشحين للوزارات الثمانية المتبقية من أصل22، لكنه أرجأ ذلك إلى الثلاثاء المقبل، جراء خلافات بين الكتل السياسية على الأسماء المعروضة. وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر أقترح على رئيس مجلس الوزراء الإسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية، عدا وزيري الداخلية والدفاع . كما اقترح فتح باب الترشيح لهما (حقيبتي الداخلية والدفاع) من قبل القادة العظماء الذين حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي داعش الأثيمة، وبدون تدخل أي كتلة أو حزب أو جهة مطلقا . وتتداول وسائل إعلام محلية اسم رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، مرشحا لوزارة الدفاع، ورئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، فالح الفياض، لوزارة الداخلية، وهو ما يرفضه الصدر. ويحظى المرشحان بدعم كتلة البناء التي يقودها ائتلافا الفتح بزعامة هادي العامري، و دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وهما تياران على صلة وثيقة بإيران.
وتابع الصدر في تغريدته جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا ، في إشارة إلى إيران. واعتبر أن من يقف وراء ماكنة (ماكينة) المحاصصة اتحدوا فيما بينهم لإعادة الوجوه الكالحة والفاسدة ، مضيفا لست سببا في تأخير إتمام تشكيل الحكومة، بل أنا سبب في تأخير مخططاتهم .
وختم الصدر بالقول لن أرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل ، مشيراً إلى أن ذلك سيحفظ العراق واستقلاله وعزته، ولجعل العراق ذا قرار مستقل من داخل الحدود لا خارجها .