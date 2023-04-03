تأثير مواقع التواصل على دراما رمضان – حمدي العطار

بعد عرض الحلقات الاولى من مسلسل كويتي اثيرت ضجة صاخبة في الشارع العراقي وعبرت مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الغضب ، وبدأ العراقيون يعددون مناقب المرأة العراقية في المحافل الدولية، وكل هذا لم يوقف عرض المسلسل او كما يتصور البعض ان الجهات المسؤولة في الكويت سوف تسحب المسلسل لأنه يسيء الى التسامح وتنقية الاجواء بين العراق والكويت! ولم نسمع رأي رسمي من الحكومة العراقية او وزارة الثقافة او اي جهة معنية بهذا الشأن!

نحن لنا وجهة نظر مختلفة ، لأن المسلسل لا يناقش فنيا من الناحية الدرامية ولو تم حذف الشخصيات العراقية من العمل ووضعت بدلا عنها اية جنسيات اخرى فلا يضر بالبناء الفني للمسلسل لأن هذه الشخصيات لا تعبر عن حقيقة المرأة العراقية ولا الشخص الذي تلتقي به الطالبات وتستنجد بنخوته لتطلب منه مبلغ بسيط لغرض الاتصال لأنهن تعرضن الى السرقة ! فيغضب عليهم ويشتم الكويت ويبصق عليهم لأنهم وقفوا مع صدام في الحرب مع ايران!

اقول ان المسلسل بدون الشخصيات العراقية ، نحن نقيمه من الناحية الفنية ناجحا – حتى لو كان لدراسة الطب من الخيال التاريخي- فالقطاع الطبي في الكويت كلهم عرب واجانب! مع هذا نحن نشيد بالحلقات الاولى اذ تقوم المؤلفة وبرؤية المخرج المصري بتقديم رؤية اخراجية ما بعد الحداثة في هروب الاميرة ديانا واللجوء الى سكن الطلبة الكويتين لتهريبها من ملاحقة الصحفيين لتقول (لأول مرة اشعر انني أمرأة فالكل كان يعاملونني كأنثى)! كما تم توظيف هروب شقيقة شاه ايران بعد سقوط النظام الى لندن لتسكن بالقرب من الطلبة الكويتين! توظيف شخصيات حقيقية بهذه الدراما كان موفقا!