تأثير الذكاء الإصطناعي على التفكير الذاتي – سيف سعد النعيمي

يلعب الذكاء الصناعي دورا مهما وفعال في حياة المواطن العراقي في عدة مجالات متنوعة مثل المجال الطبي والمجال التعليمي والمجال التجاري. وهذا ما تم تاكيده في العديد من الدراسات والابحاث في السنوات السابقة حيث اكد الباحثين أنه ستتحول 75 من الشركات من اختبار الذكاء الاصطناعي إلى تنفيذه ، مما سيؤدي إلى زيادة 5 أضعاف في البنية التحتية لتدفق البيانات والتحليلات. في كل ثانية ، يتم توصيل 12 جهازًا بالإنترنت. بحلول عام 2025 من المتوقع أن يرتفع السوق العالمي لإنترنت الأشياء بنحو 1.6 تريليون دولار. بحلول عام 2025 سيحقق قطاع الذكاء الاصطناعي 119 مليار دولار سنويًا. وأيضا بحلول عام 2030 قد تصل قيمة سوق الذكاء الاصطناعي إلى 15 تريليون دولار أو أكثر. كل هذه المؤشرات تثبت أن الذكاء الصناعي بدء يدخل حيز التطبيق وقد تم الانتهاء من مرحلة التجربة. يستخدم بعض الأطباء في العيادات والمستشفيات العراقية تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل الحالات المرضية أو تحليل النتائج الطبية لمعرفة نوع المرض أو الالتهاب وبالتالي يمكن وصف العلاج المناسب المريض بمساعدة تطبيقات عالية الجودة تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي. اما عن دور الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم في المجتمع العراقي فهنا من وجهة نظري يكون تاثير ايجابي او سلبي في بعض الأحيان، حيث أن الجانب الإيجابي يتمحور حول أن الباحث او الطالب يقوم باجراء عملية البحث باستخدام تطبيقات ومحاكيات الذكاء الاصطناعي مثل برنامج Chat-Gpt أو برامج أخرى وهنا سوف يتم الحصول على عدة اجوبه مختلفة وبالتالي يتم تعزيز المعرفة والخبرة الذاتيه لدى الطالب العراقي وهذا ايجابي جدا. ام بالنسبة للجانب السلبي حيث في بعض الأحيان يتم الاعمتاد على الذكاء الاصطناعي في حل الواجبات والدروس المنزلية وتسليمها الى المدرس من دون صرف الجهد أو الوقت لقراءة الحل الذي ربما قد يكون الحل الغير مناسب أو الحل الخطأ ، وهذا يؤدي بالتأكيد إلى هبوط المستوى العلمي للطالب. اما عن دور الذكاء الاصطناعي في المجال التجاري حيث يلجى العديد من الأشخاص في الاشتراك في البرامج التي تقوم بتحليل الوضع المالي والاقتصادي لحركة التجارة والاسهم ومراقبة نسبة الأرباح والخسائر في الشركات والقطاعات الاستثمارية وهنا يكون دور الذكاء الاصطناعي هو التنبأ واعطاء نسبة احتمالية عالية الدقة تساعد في اتخاذ القرار للاستثمار التجاري الامثل. وفي النهاية أتمنى أن يستخدم الجميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل ايجابي ومؤثر في خدمة المجتمع العراقي .

{ قسم علوم الحاسوب جامعة جيهان