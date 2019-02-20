تأثير‭ ‬عجيب‭ ‬للفواكه‭ ‬والخضروات‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الخضروات‭ ‬والفاكهة‭ ‬يزيد‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭. ‬

وتشير‭ ‬الأبحاث،‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬«ليدز»‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إضافة‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفاكهة‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬اليومي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مفيدا‭ ‬للرفاهية‭ ‬العقلية،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬فيتامينات‭ ‬«ج»و»ه»‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬علامات‭ ‬الالتهابات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بنوبات‭ ‬الاكتئاب‭. ‬ويرى‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬المتوصل‭ ‬إليها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬شيئا‭ ‬بسيطا‭ ‬مثل‭ ‬تناول‭ ‬قطعة‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬الفاكهة‭ ‬أو‭ ‬صحن‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬مع‭ ‬الوجبة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭.‬