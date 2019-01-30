تأثيرات‭ ‬سلبية‭ ‬لأدوية‭ ‬الانفلونزا‭ ‬على‭ ‬القلب‭ ‬والدماغ‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬علماء‭ ‬أمريكيون‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬أدوية‭ ‬علاج‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والانفلونزا،‭ ‬موضحين‭ ‬انها‭ ‬تسبب‭ ‬نوبات‭ ‬قلبية‭ ‬وجلطة‭ ‬دماغية‭.‬

وأكد‭ ‬العلماء‭ ‬ان‭ ‬احتمالية‭ ‬إصابة‭ ‬الشخص‭ ‬تتعزز‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭. ‬وتعود‭ ‬خطورة‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مكونات‭ ‬نشطة‭ ‬ترفع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تزيل‭ ‬الاحتقان‭ ‬وتقلل‭ ‬من‭ ‬تدفق‭ ‬السائل‭ ‬إلى‭ ‬الجيوب‭ ‬الأنفية،‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬جفافها‭ ‬وتخفيض‭ ‬شدة‭ ‬الزكام‭. ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬تعمل‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬تضييق‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬لأنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مكونات‭ ‬مثل‭ ‬المركب‭ ‬الكيميائي‭ ‬سودوإفدرين‭ ‬أو‭ ‬فينيليفرين‭ ‬الخطرة‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭.‬

ويقول‭ ‬العلماء:‭ ‬“إذا‭ ‬كنتم‭ ‬تعانون‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬أو‭ ‬أمراض‭ ‬القلب،‭ ‬فإن‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬عليكم‭ ‬عمله‭ ‬هو‭ ‬تضييق‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬المرض‭. ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬معلوم،‭ ‬فإن‭ ‬تفاقم‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬النوبة‭ ‬القلبية‭ ‬أو‭ ‬الجلطة‭ ‬الدماغية‭. ‬لذلك‭ ‬نؤكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يشمل‭ ‬حتى‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب،‭ ‬حيث‭ ‬عليهم‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬بحذر‭ ‬كبير”‭.‬