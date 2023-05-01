برشلونة للاقتراب أكثر من اللقب وريال مدريد لتأمين الوصافة

© AFP مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد التسجيل في مرمى ريال بيتيس في الدوري الاسباني لكرة القدم. برشلونة في 29 نيسان/ابريل 2023

مدريد (أ ف ب) – يواصل برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم مطاردته للقبه الـ27 في تاريخه والأول منذ عام 2019 وذلك عندما يستقبل على ملعبه “كامب نو” أوساسونا الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة 33.

ويتصدر فريق “بلاوغرانا” الترتيب متقدماً بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر ريال مدريد (79 مقابل 68)، ويسعى إلى رفع الفارق إلى 14 قبل ساعات من الرحلة المحفوفة بالمخاطر للنادي الملكي لمواجهة ريال سوسييداد الرابع في اليوم ذاته.

ويمني برشلونة النفس بمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني تواليا والـ26 هذا الموسم لتعزيز صدارته بانتظار خدمة من ريال سوسييداد لإسقاط النادي الملكي كي يصبح على بعد فوز واحد للظفر باللقب الاول منذ 2019.

لكن مهمة النادي الكاتالوني لن تكون سهلة أمام أوساسونا الثامن (44 نقطة) والذي يخوض موسماً رائعاً وهو على موعد تاريخي بمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك السبت المقبل، لذا يتطلع لرحلته إلى “كامب نو” كأفضل تحضير قبل 4 أيام من الموقعة المرتقبة.

ويعاني برشلونة من الإرهاق ضمن واقع يدركه جيداً مدربه ومايسترو خط وسطه السابق تشافي هرنانديس.

يخوض اللاعبون مباراتهم الرابعة في 10 أيام وأمضى العديد منهم الكثير من الوقت داخل المستطيل الأخضر في الأسابيع الأخيرة، علماً أن برشلونة ومع انتهاء مباراته أمام أوساسونا لن يلعب قبل 14 الشهر الحالي بسبب عدم اقامة مباريات الدوري في أسبوع نهائي الكأس.

– جرعة ثقة إضافية –

وفي حال قرر تشافي اراحة بعض اللاعبين، فخياره الأول سيكون المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو، علماً أن الاخير خاض جميع المباريات منذ عودته من الاصابة وسيرحب بالراحة خصوصاً مع تماثل الدنماركي أندرياس كريستنسن للشفاء وجهوزيته للعب بعدما شارك أساسياً في الفوز على ريال بيتيس وافتتح رباعية فريقه.

سجل كريستنسن هدفه الأول على صعيد الأندية مذ أن حقق ذلك بقميص فريقه السابق تشلسي الانكليزي في الكأس أمام شيسترفيلد في كانون الثاني/يناير 2022، وهدفه الأول في الدوري منذ عام 2017.

كما حصل برشلونة على جرعة ثقة إضافية مع عودة مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيليه من الاصابة التي ابعدته عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر، حيث من المحتمل أن يحلّ بدلاً من البرازيلي رافينيا (10 أهداف و 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم في مختلف المسابقات) على الجهة اليمنى أو اللعب معه في حال قرر تشافي اعادة أنسو فاتي إلى مقاعد البدلاء.

ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب الهدافين مع 19 هدفاً في 28 مباراة، خط الهجوم على أمل أن يهز الشباك للمباراة الثالثة توالياً بعدما سجل في الخسارة أمام رايو فايكانو 1-2 والفوز على ريال بيتيس.

وبات ليفاندوفسكي الذي عاد إلى سكة التسجيل بعد فترة عجاف استمرت 4 مباريات، اللاعب الأكثر تسجيلاً في “لا ليغا” في أول موسم له مع برشلونة منذ الكاميروني صامويل إيتو (24 هدفاً في موسم 2004-2005)، حسب موقع “أوبتا” للاحصاءات.