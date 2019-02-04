بَشّرِ القاتل بالقتل – حسين الصدر
-1-
الانسان بنيان الله ،
وخليفتُه في الارض ،
وهو سيد مخلوقاته ،
ومن أجله خلق الله السموات والارض وما فيهما،
وهو المحور الأول في كل الأديان والحضارات .
وهو المعنيّ بخطاب السماء ، والمنهاج الالهي لإعمار الارض وإسعادها بذلك المنهاج المبارك
ومن هنا
كان الاعتداء عليه بالقتل جريمة كبرى تعادل قتل البشرية كلها
قال تعالى :
(مَنْ قَتَلَ نفساً بغيرِ نفسٍ أو فسادٍ في الارض فكأنما قَتَلَ الناسَ جميعاً)
-2-
وحين يتنكر الانسان لكلّ هذه المعطيات والحقائق ، ويعمد الى ازهاق روح اخيه الانسان فلنّ يسلم من القتل في نهاية المطاف .
وهذا جزاؤه العاجل في الدنيا ، أما جزاؤه الآجل فمعلوم …!
-3-
وقد يحمل الحسد صاحبه على قتل المحسود في منحىً دمويٍّ محموم، لا تُقِرُهُ الشرائع والأديان ولا تُقِرهُ الضمائر الحية ونواميس الاخلاق …
والحسد هو أحدُ أسبابٍ كثيرة قد تدفع الى اجتراح جريمة القتل العمد.
-4-
ومن أبرز الامثلة على ذلك هو ما أقدم عليه (ابو مسلم) الخراساني بِحقِّ (أبي سلمة) – حفص الخلاّل –
انّ ابا سلمة الخلاّل كان أول الوزراء لأول خليفة عباسيّ ، لقد كان وزير أبي العباس السفاح ولم يُطِق (أبو مسلم) أنْ يتحمل ذلك ، وكان يتحين الفرص لقتله .
وذات ليلة كان (ابو سلمة) متوجهاً الى بيته لدى انصرافه من عند السفاح ، فتقاطر نحوه أصحاب (أبي مسلم) وأراقوا دمه .لقد كان ابو سلمة يلّقب (بوزير آل محمد) .
ولقد اغتاله أبو مسلم بعد أربعة أشهر من خلافه السفاح .
وقد تسأل وتقول :
لماذا كل هذا الحسد والحقد على (أبي سلمة)، فنقول :
دولة بني العباس قامت بمساعي (ابي مسلم) فكيف يكون وزيراً للسفّاح ويبقى (أبو مسلم) بعيداً عنها ؟!!
والغريب :
انّ السفاح لم يعاقب أبا مسلم على جريمته ، واستمر على احترامه حتى ولي (المنصور) الخلافة فقتله في الخامس والعشرين من شعبان 137هـ
لقد كان ابو مسلم عنيفاً باطشا سفّاكا للدماء .
حتى قيل :
انّ عدد مَنْ قتلهم صبراً بلغ ستمائة الف ضحيه
ولما عَزَمَ المنصورُ على قتله ، قال أبو مسلم :
استبقني لاعدائك ،
فقال المنصور :
وأيُّ عدوٍ لي أكبر منك ؟
يقول الزمخشري في ربيع الابرار :
” كان ابو مسلم يقول بعرفات :
اللهم اني تائب اليك مما لا أظنك تغفر لي
فقيل له :
أفيعظم على الله غفرانٌ ؟
فقال :
اني نسجت ثوبَ ظُلمٍ
ما دامت الدولة لبني العباس ، فكم من صارخةً تلعنني عند تفـاقم الظلم،
فكيف يُغفر لمن هذا الخلق خصماؤه ؟!
-5-
هذه هي عاقبة القتل كما أنلهم قالوا :
الثورات تأكل كل ابناءها ..!!