بَشّرِ القاتل بالقتل – حسين الصدر

-1-

الانسان بنيان الله ،

وخليفتُه في الارض ،

وهو سيد مخلوقاته ،

ومن أجله خلق الله السموات والارض وما فيهما،

وهو المحور الأول في كل الأديان والحضارات .

وهو المعنيّ بخطاب السماء ، والمنهاج الالهي لإعمار الارض وإسعادها بذلك المنهاج المبارك

ومن هنا

كان الاعتداء عليه بالقتل جريمة كبرى تعادل قتل البشرية كلها

قال تعالى :

(مَنْ قَتَلَ نفساً بغيرِ نفسٍ أو فسادٍ في الارض فكأنما قَتَلَ الناسَ جميعاً)

-2-

وحين يتنكر الانسان لكلّ هذه المعطيات والحقائق ، ويعمد الى ازهاق روح اخيه الانسان فلنّ يسلم من القتل في نهاية المطاف .

وهذا جزاؤه العاجل في الدنيا ، أما جزاؤه الآجل فمعلوم …!

-3-

وقد يحمل الحسد صاحبه على قتل المحسود في منحىً دمويٍّ محموم، لا تُقِرُهُ الشرائع والأديان ولا تُقِرهُ الضمائر الحية ونواميس الاخلاق …

والحسد هو أحدُ أسبابٍ كثيرة قد تدفع الى اجتراح جريمة القتل العمد.

-4-

ومن أبرز الامثلة على ذلك هو ما أقدم عليه (ابو مسلم) الخراساني بِحقِّ (أبي سلمة) – حفص الخلاّل –

انّ ابا سلمة الخلاّل كان أول الوزراء لأول خليفة عباسيّ ، لقد كان وزير أبي العباس السفاح ولم يُطِق (أبو مسلم) أنْ يتحمل ذلك ، وكان يتحين الفرص لقتله .

وذات ليلة كان (ابو سلمة) متوجهاً الى بيته لدى انصرافه من عند السفاح ، فتقاطر نحوه أصحاب (أبي مسلم) وأراقوا دمه .لقد كان ابو سلمة يلّقب (بوزير آل محمد) .

ولقد اغتاله أبو مسلم بعد أربعة أشهر من خلافه السفاح .

وقد تسأل وتقول :

لماذا كل هذا الحسد والحقد على (أبي سلمة)، فنقول :

دولة بني العباس قامت بمساعي (ابي مسلم) فكيف يكون وزيراً للسفّاح ويبقى (أبو مسلم) بعيداً عنها ؟!!

والغريب :

انّ السفاح لم يعاقب أبا مسلم على جريمته ، واستمر على احترامه حتى ولي (المنصور) الخلافة فقتله في الخامس والعشرين من شعبان 137هـ

لقد كان ابو مسلم عنيفاً باطشا سفّاكا للدماء .

حتى قيل :

انّ عدد مَنْ قتلهم صبراً بلغ ستمائة الف ضحيه

ولما عَزَمَ المنصورُ على قتله ، قال أبو مسلم :

استبقني لاعدائك ،

فقال المنصور :

وأيُّ عدوٍ لي أكبر منك ؟

يقول الزمخشري في ربيع الابرار :

” كان ابو مسلم يقول بعرفات :

اللهم اني تائب اليك مما لا أظنك تغفر لي

فقيل له :

أفيعظم على الله غفرانٌ ؟

فقال :

اني نسجت ثوبَ ظُلمٍ

ما دامت الدولة لبني العباس ، فكم من صارخةً تلعنني عند تفـاقم الظلم،

فكيف يُغفر لمن هذا الخلق خصماؤه ؟!

-5-

هذه هي عاقبة القتل كما أنلهم قالوا :

الثورات تأكل كل ابناءها ..!!