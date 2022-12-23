بيها كول – مظفر عبد العال

لايختلف اثنان على ان كرة القدم تثير المشاعر وتوحد القلوب نحو هدف ما تطلع اليه الشعوب وهو الفوز والظفر في المبارات التي تحدث بين منتخباتهم الكروية ، وما جرى من تشجيع للمنتخبات العربية المشاركة في كاس العالم عكس انا كمراقبين للمشهد ان الشعب العربي من المحيط الى الخليج توحد وهو يهتف ويهزج للفرق العربية متمنيا لها الفوز والظفر واخو هذا الالتفاف ما جرى نحو الفريق المغربي الذي رفع راس العرب عاليا وهو شامخا امام فرق اوربيه كان يشار لها بالبنان في البطولات السابقة ،ليحقق العرب نتائج كانت فوق التوقعات بالارتقاءه الى المربع الذهبي ، ما نريد قوله بهذا الصدد ان ماتحقق ماهو الا نتيجة طبيعية اذا ما توفرت الارادة في التحدي والفوز ، فهل يمكن ان تسعى الجامعة العربية الى تشكيل منتخب عربي يضم اسماء عربية من الاعبين العرب يمثلهم في مثل هذه البطولات ويضمن لهم الفوز والظفر في المحافل الدولية ليسعد شعبنا بكل أطيافه ومكوناته بنصر كروي مؤزر يتمناه الجميع وتبقى المنافسات العربية الاخرى سبيلا لاعداد اللاعبين ولمختلف الرياضات الاخرى