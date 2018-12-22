المشترك الإنساني

بين النفخ و التسوية – محمد غاني

لم كرم الله الانسان و لم يكرم من هو اعظم منه حجما كالسموات و الارضين والجبال و الفيلة مثلا؟

هل ما ياتون به من اعمال أكثرأو اقل قيمة مما ياتي به الانسان؟

الا تمدنا السموات بامطار غزيرة لا قبل للانسان ان ياتي بمثلها ليستفيد الغرس و الزرع؟

اولا تمدنا الارض بثمار و بقول لا يستطيع الانسان ان ينتجها؟

اولا يبدو الانسان مجرد مستهلك او قل حتى متلف و مفسد لما حبا الله الارض من نعم و جبال و ثمار؟

هكذا تعجب الملائكة بصيغة اخرى من خلق آدم بالرغم من ان من اوصافه انه يسفك الدماء على هاته الارض فأجابهم الحق بانه يعلم ما لا يعلمون. فيا ترى باستقراء للتاريخ الانساني منذ وجوده و الى اليوم بعد انتقال آخر الرسل الى جوار ربه هل بدأت تتضح بعض معالم الحكمة الالهية من خلق الانسان؟ ام لا زال الامر مبهما و ملتبسا اشد ما يكون الغموض و الالتباس.

لا شك ان النفخة الالهية مع تسوية الجسد يشترك فيها كل الكائنات الحية فهل هي سبب التكريم الالهي؟ اذا كانت درجة الذكاء الانساني هي ما يميزه عن سائر المخلوقات الاخرى كما يذهب المفكر اليهودي يوفال نوح هراري المشهور عالميا بقدراته البحثية الاستشرافية عن الانسان، و يستغرب من ذلك التوافق الحاصل بين بني الانسان في جعل قيمة ورقة مالية خضراء تدعى الدولار الامريكي مثلا تساوي في قيمتها عشرة وحدات من حبات الموز في حين ان القطعة الورقية لا يمكن أكلها و لا شربها و رغم ذلك يتوافق بني الانسان على قواعد مالية وضعها سحرة القانون كما يسميهم رجال التشريع و كبار البنكيين واشهر رجال السياسة فأقنعوا بها حشودا هائلة من البشر على اهمية هاته العملية في تحقيق المصالح فيما بينهم. نفس هذا الامر لا يمكن ان يحصل البتة بين أفراد قردة الشامبانزي لا لشيء سوى ان قوة البشرية تكمن في مرونة و تنوع أشكال التعاون فيما بين أفرادها بينما لا يحصل شيء مماثل بين كائنات أخرى، و حتى ان وجدنا بعض اوجه التشابه في بعض اشكال التعاون بين أفراد نوع معين من الكائنات و بين خصائص التعاون لدى الكائن البشري فان درجة تطور ذلكم التضافر سيكون الانتصار فيها للانسان لارتفاع معدل و طبقات ذكائه في مقارنته بالكائنات الارضية الأخرى. لنأخذ خلية النحل على سبيل المثال، فان افرادها و ان ظهر في بادئ الأمر ان فيما بينهم شكل من اشكال التعاون فان درجته لا ترقى لنفس مستوى التعاون الحاصل بين افراد بني آدم، فالنحل لا يمكن ان يغير خططه في آخر لحظة من اجل الظفر بمعركة ما كما يحصل في حالة الانسان، كما لا يمكن للنحل ان يتوافق على اشكال سياسية للحكم كما يحصل مع البشر و ذلك لصرامة شكل التعاون الغريزي لدى حشود النحل فيما بينهم.

تعاون مرن

هناك اشكال تعاون اكثر مرونة لدى فئات اخرى من الكائنات كما هو الحال لدى الفيلة و الدلافين و الذئاب مثلا لكن تلك المرونة لا تتأتى الا في دوائر جد ضيقة كما أن تلك القدرة على المرونة لا تجتمع مع القدرة على التنسيق بين اعداد هائلة مع بني جنسها كما هو الشأن عند دراسة اشكال التعاون الانساني.اذا وضعنا مئة ألف فرد من قرود الشامبانزي في جزيرة ما ليعيشوا مع نفس العدد من بني جنسنا من البشر، من اجل هدف واحد هو معرفة من سيستطيع البقاء على قيد الحياة وسط ظروف صعبة فان الغلبة طبعا حسب الفيلسوف الاسرائيلي في محاضرته بلندن بشأن كتابه “ما بعد الانسان العاقل” وهي مبثوثة على موقع تيد العالمي لالقاء المحاضرات، ستكون للانسان، لا لشيء غير ان للانسان قدرات هائلة على التعاون بين بني جنسه و باعداد هائلة في حين ان هاته القدرة بطبقتيها هاتين منعدمة لدى كائنات اخرى كقردة الشامبانزي. لتفسير الامر يوضح الباحث الرصين يوفال نوح هاراري بان القاء محاضرته هاته مثلا لم يكن ليتاح له، لو تعاون مجموعة من الاشخاص الذين ليست له بهم اية علاقة، فحتى وان تواصل قبلا مع أفراد اللجنة المنظمة التي مكنته من تذاكر الطائرة الى لندن فهو لا يعرف اي احد من الحضور الذين يقدر عددهم باربعمائة شخص، كما انه يجهل ربان الطائرة من اي جنسية هو و كذا كل طاقم الطائرة التي اقلته الى عاصمة بريطانيا، وهو لا تربطه اية صلة لا بصانع المايكروفون و لا بحامل الكاميرا، فلولا جهود متضافرة بين عدد هائل من الناس لما تمكن من نقل معرفته الى الآخرين، و هنا تكمن قوة الانسانية في نظر الفيلسوف هراري. قوة الانسانية لا تكمن فقط في تضافر الجهود بين عدد هائل من البشر، بل في قدرتهم ايضا على العيش في عالمين متوازيين، عالم موضوعي و عالم خيالي على عكس الكائنات الأخرى التي تحتم عليها قدراتها الغرائزية العيش في بعد موضوعي لا غير. اورد كلام الفيلسوف اليهودي الرصين في هذا المقام لاهميته الكبرى ان وظفناه في سياق بحثنا عن المشترك الانساني ان ما يميز الكائن البشري ايضا هو قدرته على البحث عن حقيقة سياقه في هذا الوجود بربط الماضي بالحاضر مع استشراف المستقبل و لا شك ان القيم الروحية هي الاسماء كلها التي علمها الله للانسان ليتجنب سفك الدماء فيما بين بني جنسه، فان وظفها خير توظيف في حياته اليومية في تفعيل رصين لحوكمة القيم في الحياة الاجتماعية لتمكن من العيش بسلام مع سعي حثيث للبحث عن الحقيقة “حقيقة وجودنا البشري و معناه”. ان البحث عن المعنى هو ما يوحد الكائنات البشرية فان كان جوهره اللطيف هو الفارس و كان الجسد هو الفرس فان تغذية الجوهر اولى من تغذية الجسد و ان كان كلاهما يحتاجان لتغذية لكن الحاصل عند اغلب البشر هو ان كلا الفرس و الفارس يعيشان في الاصطبل لكون الانسان نسي تغذية الجوهر اللطيف بداخله كما يذهب الى ذلك العارف بالله جلال الدين الرومي في كتابه “فيه ما فيه” و اهتم بتغذية الجسد عند الغالبية و بالفكر عند أقلية لكن الفئة التي اهتمت بتغذية الروح تبقى لخاصة الخاصة فكم نحن متفائلون بان الاغلبية ستنتبه يوما ما لاهمية تغذية الفارس بداخلنا آنذاك يكون ألف (الله) سيفنا والهاء مطيتنا و اللام بلامين زمامنا بقبضتنا. اذا كانت طبقات الذكاء الجماعي للانسان تفوق كائنات اخرى فان التراث الديني يخبرنا ان طبقات الذكاء الروحي السبعة التي عرجها الرسول الاكرم و يعرجها الصالحون من بعده اكبر درجات و اكثر تفضيلا، بمعنى انه اذا كان تغلب الانسان على الطبيعة بفضل ذكاء جماعي ظاهر فماذا يمكن ان يحصل ان تعاونت البشرية باستخدام وتوظيف ذكائها الروحي الذي يفوق اكثر و اكثر ذكاءها الفكري. ولا غرو ان الفراسة احد مظاهر الذكاء الروحي الذي استخدم مرارا في حياة المسلمين ليظهر تفوق اصحابه على آخرين و كسب احترامهم و ودهم، و الامثلة كثيرة لا داعي للتفصيل فيها منها قصة سارية الجبل و قصة عثمان بن عفان في فراسته في ذلك التابعي الذي دخل عليه و اثر المعصية في عينيه. ان الفراسة الروحية هي احد جوانب الذكاء الروحية التترى التي لا يمكن حصرها، و التي يمكن ان تساعد البشرية في حل مشكلاتها، و ما الدراسات الاستشرافية الفكرية الا احد المحاولات الفكرية التي لها الوعي الكبير بالادوار التي تؤديها مثل هاته الدراسات في تقدم البشرية.

ذكاء روحي

من مظاهر الذكاء الروحي، الاسرار التي يحفظ بها المؤمن فطرته دون خدوش و غبش يغطيها و هي الطلاءات الذاتية التي تفوق في قدراتها وا طورته شركة بورش من طلاء ذاتي مسوحى من السائل الذي تفرزه زهرة اللوتس فتغسل ذاتها بذاتها، فكذلك شراب اهل الصفاء (الاستغفار) و (قول كلمة التوحيد) و(ذكر الصلاة على النبي) يسري منهم اليهم بتكرارهم ذلك بألسنتهم فيغسلون به نبتتهم الانسانية لتبقى على فطرتها كسيارة البورش و نبتة اللوتس

يقول الشاعر العرفاني

شرابي لي مني وسري في الاواني

حاشا يكون الثاني انا الشارب المشروب

انها الاخلاق الفطرية في الانسان و القيم الانسانية و هي اسم جامع للجواهر الكامنة في بحر المعاني التي تحتاج الى غواص ليريكها و أي غواص غواص محظوظ حتى يعثر عليها فكم من غواص لم يجد شيئا غير السمك و التماسيح لكن الغواص الخبير و المحظوظ يطلعك على الجواهر الكامنة داخــــــل بحر فطرتك. وتلك الاسرار هي التي تضفي سيماها على وجوه المؤمنين فيتحقق فيهم قول الحق (سيماهم في وجوههم)، انها سيما الاسرار الكامنة في بحر الحقيقة والتي تشترك البشرية جمعاء في ضرورة البحث عنها لانها كامنة في بحر فطرتها حيث علمها آدم و من ثم ورثها بنوه من بعده فهي ليست خاصة بجنس دون جنس او فئة دون فئة، فالاديان و الاحزاب و الذكور و الاناث، كلهم مدعوون للبحث عن الجواهر و الاسرار الكامنة في بحر فطرتهم و من عرف نفسه فقد عرف ربه و ذلك لان الانسان اسطرلاب الحق كما سمى ذلك جلال الدين الرومي احد فصول كتابه “فيه ما فيه”، و يقصد بذلك بان الانسان و كأنه الآلة الفلكية المكتشفة داخل الكون و كأنه يعرف الانسان بأنه “الكائن المكتشف” فيكون بذلك اعطى بعدا آخر للانسان ولاكتشافاته، فان كان اكتشف الكثير في الكون الظاهري فهو مدعو للتعاون و التضافر لاكتشاف بحار المعاني و تسخير الكائنات الغيبية كما استطاع تسخير اختها في عالم الشهادة.