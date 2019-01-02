بين المسيحية والإسلام .. على ذاكرة عقد زواج في المنفى – حسين الذكر

حتى في السلام وفي المحبة يحاول البعض ان يختلق الازمات ، ولاسيما أولئك الذين وجدوا من مواقع التواصل والشبكة العنكبوتية فرصة للدغات (العقربية) بكل وقاحة بما يوازي صنع الازمات وخلق الأجواء غير المناسبة لتعكير المزاج والصفو العراقي وان كان بابسبط مقوماته من قبيل التهاني والتواصل بين مواطنيه من مختلف شرائبهم العقيدية والقومية ، اذ حاول البعض ان يختلق ازمة (عيد) – اذا جازت التسمية – قبل أيام ومع مرور اعياد الميلاد المجيد وراس السنة الميلادية التي هي بالحقيقية لا تمثل عيدا للمسيحين فقط ، بل عيد لكل اهل الأديان السماوية فنحن المسلمين على سبيل التأكيد نؤمن بكل الأنبياء ونفرح بمناسباتهم كما نحزن لما لحق بهم وهذا من عظمة رسالة النبوة المحمدية السمحاء التي اختتمت بها رسالات السماء لاهل الأرض ونسال الله عز وجل في عامنا الجديد 2019 ان يجعل عاقبة امر العراقيين خاصة والمسلمين عامة بألف خير ويبعد الشر عنهم . ولاسيما ونحن نعيش احتفالات راس السنة التي لا تختص بدين معين او قومية – وان لصقت او نقلت عن المسيحيين – شركاء الوطن والاخوة بالله ، اذ انها مسالة حسابية لنهاية وبداية سنة جديدة تتفاءل الناس بها ، بكل مكان وتدعو الله ان يجعل مقدمها عام خير يمحو الماضي الاليم بكل مأساته ويفتح صفحة مليئة بالحب والانتماء والاخوة والتواصل والانفتاح بعيدا عن امراض العصر من مخلفات الاجندات الحاقدة .

على وقع احتفالات أعياد الميلاد وفي ختام (مجلس الصدر) لعام 2018 المصادف مع أعياد الميلاد المجيد للسيد المسيح, على نبينا محمد وعليه افضل الصلاة والسلام ، تطرق سماحة السيد حسين محمد هادي الصدر الى مادة حقيقية من ارشيفه في التسعينات ، حينما كان يعيش في بريطانيا مهاجرا مطاردا ، اذ حدثت اشبه بالاشكالية آنذاك حينما تحاب طالبان (مسيحي ومسلمة) ، وقد طلب من سماحته ان يحل الاشكال عبر اعلان المسيحي اسلامه كي يمضي بالعقد على حبيبته وان يسيرا بما يرض الله ، لذا اقتضى البحث عن مخرج شرعي يؤطر علاقتهما كي تكون ضمن الحدود الإسلامية ، وقد وافق المسيحي واعلن اسلامه وعقد لهما السيد الصدر وتزوجا على السنة ، يضيف سماحته : ( ان المسيحي المستسلم ، ساله بعد الزواج ، عن رأيه فيما فعله بعد ان ترك دينه وتحول الى الإسلام هل كان على صح ام ارتكب خطا ما ؟) ، فقا له السيد : (حينما كنت مسيحيا ، كنت تعترف بنبوة السيد المسيح حصرا ، اما الان في حضرة الإسلام وتحت رايته ، ها انت تعترف وتصلي على نبي الإسلام محمد وعلى نبي المسيح عيسى وعلى كل انبياء البالغ عددهم (124) الف نبي ، والذين كلهم هداة مهديون لا يظلون ولا يختلفون على طريق الله ابدا ..

وان جميع الأنبياء والرسل بشروا بنبوة الخاتم الأمين محمد (ص) . الذي هو امتداد وإقرار وختم لنبوة عيسى عليه السلام ، كلهم يسعون لهداية البشرية والمضي على طريق الحق في الإصلاح والعدالة ، وقد كنت لا تؤمن الا بنوبة عيسى وأصبحت تؤمن بكل الانبياء والرسل (اولهم ادم عليه السلام وخاتمهم محمد (ص) ، ضمنا اصبح افقك أوسع وصدرك ارحب واقدر على الانتقاء والتنقل في خارطة ارض الله وجمالها غير المحدود) .