بين المرأة والمؤامرة – محمد علي شاحوذ

مع أول بوادر توسع مداركي، انتبهت الى مسألة غريبة طالما أثارت التساؤلات في نفسي ودفعتني للتحري عنها في كل ما يقع بين يديّ من كتب، وهي طبيعة العلاقة بين مفهومين او مصطلحين هما: المرأة والمؤامرة !!، ورحت اتساءل : هل هي مجرد مصادفة أنّ الكلمتين تختلفان في المعنى، وتتشكلان من الاحرف ذاتها وللوهلة الاولى بدا لي أنه ليس هناك ما يربطهما، ولكن في كل مرة أتعمق بالبحث، فاني أتوصل لنفس النتيجة المريبة، فحيثما تكون هناك مؤامرة، ستجد خلفها بصمات قوية لامرأة ما!!.

فمع أول صراع أزلي بين البشر وابليس وردت أحداثه في القرآ ن الكريم،ستعرف ان أول مؤامرة تعرضنا لها وتسببت بخروجنا من الجنة كان بطلها ابليس (فبعزتك لأغوينهم اجمعين)، والكثيرون يشيرون باصابع الاتهام لامنا حواء في تسهيل مهمة الملعون!!، ثم تعززت عندي فكرة الربط بين الكلمتين بعدما قرأت، أن أشهر مؤامرة في التأريخ المصري القديم، كانت مؤامرة نسائية بامتياز، والتي أفضت لقتل واحد من أهم الملوك وهو رمسيس الثالث من قبل زوجته الثانية (تيا) بعد أن اتفقت مع نساء القصر للإطاحة به، وإسناد الحكم لابنها، وبنفس السيناريو أطاح حريم البلاط الفارسي براس الملك (احشويرش) سنة 465ق.م.

وفي أقوى الادلة المادية على وجود تلك العلاقة الخطرة بين المصطلحين، ما جاء في قصة النبي يوسف حينما تعرض لمؤامرة دبرتها امرأة العزيز التي راودته عن نفسه، ولكنه قابل ذلك بالامتناع، ومع ذلك استمرّت محاولاتها مع صويحباتها للضغط عليه، حتى أدى مكرهن به إلى أن قضى في السجن بضع سنين، وستزداد قناعاتكم وأنتم تقرأون عن حروب الإلياذة عند اليونانيين، والبسوس عندنا نحن العرب حينما تكتشفون أن الحربين كليهما وقعتا بسبب النساء.

وبعدما تيقنت من وجود اسرار تربط بين المؤامرة والمرأة، صرت حذرا مع الكلمتين وشبيهاتهما، فكرهت كلمة أمرئة وهي جمع مَريء، ومسحت من قاموسي كلمات: مَرُأت، ومرُؤ، وأَمرأَ، وإِمرُؤ، ومَرَأَ، وإمراءً، حتى أنني تخلصت من المرارة بعملية جراحية،!!.

غير أن الأغرب من كل ذلك، أنني وحينما كنت مشغولا بالبحث عن نوع العلاقة بين الكلمتين تفاجأت بتعرضي أنا شخصيا لمؤامرة نسوية دنيئة!، وكأنما القدر أراد أن يكشف لي كل الخيوط الدقيقة التي تربط المؤامرة بالمرأة!، ولكن ما يبعث في نفسي الحزن والألم ليست خسة المؤامرة نفسها، بل أمر أخر، وهو أنّ مَن تأمرنّ عليّ من النساء لم يكنّ نساء بالمعنى الدقيق للكلمة!!، فتاء التأنيث أنكرت تماما معرفتهنّ!، و نون النسوة هو الاخر أعلن براءته منهنّ !!، ولكم تمنيت لو أن السيد دارون صاحب نظرية التطور حيا، كان بالتأكيد سيكون سعيدا جدا بوجودهنّ، لأنه من خلالهن سيثبت بالدليل القاطع على نظريته التي تدعي ان الانسان اصله شمبانزي!!، وأنا على يقين أنهُنَ لو عُرِضنَ على لجنة من خبراء علم الأحياء، وتأملوا جيدا أشكالهنّ الغريبة، لكانوا أصيبوا بالحيرة والدهشة!، ولترددوا في أي حقل من المخلوقات يضعوهنّ؟، وهل اذا ما كان عليهم ان يلجأوا الى تحديث التصنيف العلمي لكي يتمكنوا من وصفهن؟، فهل يضعوهنّ في شعبة اللاسعات؟، أم مع الشوكيات؟، أم يضعوهنّ في رتبة أكلات اللحوم؟،. والأكيد أنني سأكون أسعد سكان الارض، وكنت سأطير فرحا مع الفراشات والعصافير والأفيال، لو أنني كنتُ ضحية لمؤامرة دبرتها نساء حقيقيات كاللواتي نعرفهن، لا مخلوقات تدّعي زورا انتماءهنّ الى عالم النساء، لأنني في الحقيقة لم اشاهد فيهنّ ما يدل على أنهنّ قد يكنّ من النساء حقا، أو يشتركنّ مع الاناث ولو بصفة واحدة!، ولكم تمنيت لو كانت لي السلطة لإجبارِهن على اجراء فحص الحمض النووي، لكي أثبت للجميع انهنّ يمتلكن نصف كروموسوم X الانثوي، مع خمس وأربعين ونصف من كروموسوم Y الذكري!

الرمادي